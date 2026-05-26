Głośna decyzja Urbana. Oto nowi reprezentanci Polski. Aż pięć nazwisk

48 kadr narodowych rozpoczyna przygotowania do mistrzostw świata. Niestety w tym gronie nie ma reprezentacji Polski. Najbliższe zgrupowanie upłynie pod znakiem dwóch sparingów - najpierw 31 maja we Wrocławiu z Ukrainą, a następnie 3 czerwca w Warszawie z Nigerią.

Brak realnej stawki oznacza, że Jan Urban będzie mógł przetestować nowe rozwiązania taktyczne i nowych zawodników przed jesiennymi meczami Ligi Narodów. Nie dziwi więc fakt, że selekcjoner postanowił powołać aż pięciu debiutantów. Jakie nowe twarze zobaczą kibice?

Nie liczymy w tym gronie Mateusza Kochalskiego, który wciąż nie rozegrał pierwszego spotkania w biało-czerwonych barwach, ale pojawił się na listopadowym i marcowym zgrupowaniu.

Karol Czubak, urodzony 25 stycznia 2000 roku. Napastnik Motoru Lublin został wybrany najlepszym na swojej pozycji na poniedziałkowej gali Ekstraklasy. Strzelił 18 goli, przy czym był bardzo regularny. Oprócz dwóch dubletów ma na koncie 14 meczów, w których trafiał do siatki jeden raz. Tylko raz zdarzyło się, by nie pokonał bramkarzy rywali trzy serie gier z rzędu (między 16 a 30 sierpnia). W latach 2021-2025 grał a Arce Gdynia. Przed trafieniem do obecnego pracodawcy pół roku występował w belgijskim KV Kortrijk. - Dużo się mówi, że młodsi zawodnicy mają problem, że zagrają trzy lepsze mecze, a potem trzy gorsze. U mnie ten sezon był taki, że byłem stabilny właściwie przez cały czas. To mnie cieszyło - powiedział przed kamerami TVP Sport. Rozegrał 20 minut w 2 spotkaniach dla reprezentacji U-20 za kadencji Jacka Magiery.

Norbert Wojtuszek, urodzony 5 października 2001 roku. Prawy obrońca Jagiellonii Białystok w tym sezonie strzelił 2 gole i zanotował 2 asysty. W styczniu 2025 r. po pięciu latach Górnik Zabrze definitywnie z niego zrezygnował i sprzedał do "Jagi". Tam defensor pisze swój rozdział, w CV ma już 67 meczów dla klubu, w tym 13 w Lidze Konferencji. - Czuję, że jestem w dobrej formie. Dochodzą do mnie plotki, coś tam czytam... Żeby jednak grać w reprezentacji, trzeba grać dobrze w każdym spotkaniu. Muszę pracować nad tym, by utrzymywać dobrą, równą formę przez cały czas - mówił kilka dni temu Meczykom.

Kacper Potulski, urodzony 19 października 2007 roku. Środkowy obrońca w 2023 r. w wieku 15 lat opuścił akademię Legii Warszawa i wybrał kierunek niemiecki, konkretnie Mainz. W listopadzie zadebiutował w pierwszym zespole, a dwa tygodnie później strzelił gola Bayernowi Monachium na Allianz Arenie. - Nie chodziło o finanse, lecz o to, że Mainz miało na mnie bardzo konkretny plan. Wiedziałem, że będzie to wyzwanie i pod każdym względem będzie trudniej. Podjęliśmy taką decyzję z rodzicami, ponieważ uważaliśmy, że bardziej rozwinę się w Niemczech jako zawodnik i jako człowiek. Zagraniczny wyjazd jest dużym doświadczeniem i nauką. Uważam, że była to bardzo dobra decyzja. (…) Legia miała na mnie plan, ale chciałem wyjechać z Polski - mówił. Ostatnio robi furorę w Bundeslidze. Ma za sobą 9 meczów w reprezentacji U-16, 18 w U-17, 11 w U-20 i 2 w U-21 u Jerzego Brzęczka. Więcej w tekście Andrzeja Klemby pod tym linkiem.

Oskar Wójcik, urodzony 21 lipca 2003 roku. Środkowy obrońca trafił do Cracovii w 2017 roku jako 14-latek. Pozostaje w niej do dziś z wyłączeniem półrocznego wypożyczenia do GKS-u Bełchatów. - Przez ten czas było bardzo dużo walki, ale też i kontuzji. Od najmłodszych lat byłem w Krakowie, z rocznika na rocznik przeskakiwałem, żeby znaleźć się w pierwszej drużynie. Musiałem przy tym wszystkim zachować sporo cierpliwości. Bardzo długo czekałem na swoją szansę (...) Myślę, że jedyne czym selekcjonera mogę przekonać, to grą na boisku. Tylko tym mogę mu coś udowodnić i mam nadzieję, że kiedyś będę mógł spełnić swoje dziecięce marzenie - mówił jeszcze w poniedziałek dla TVP. Teraz już wie, że się spełni. Media donoszą o zainteresowaniu Fiorentiną.

Mateusz Żukowski, urodzony 23 listopada 2001 roku. Rewelacja tego sezonu 2. Bundesligi. Napastnik Magdeburga nie został królem strzelców, choć długo prowadził. Skończył sezon ligowy z 17 golami, ostatecznie zajął ex aequo drugie miejsce w klasyfikacji. Ma za sobą 9 spotkań w kadrze U-16, po 6 w U-19 i U-20 oraz 4 w U-21. Więcej w tekście Andrzeja Klemby pod tym linkiem.

