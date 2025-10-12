To był szósty mecz reprezentacji Polski w kwalifikacjach mistrzostw świata. Drużyna Jana Urbana w Kownie zmierzyła się z Litwą i po 90 minutach cieszyła się z wygranej 2:0. Jak poradzili sobie poszczególni kadrowicze?

Oto noty reprezentantów Polski za mecz z Litwą (skala 1-10)

Łukasz Skorupski (5): Gra nogami ewidentnie nie jest jego najmocniejszą stroną. Trzy niedokładne wybicia i jedno złe podanie sprawiły, że rywale przejmowali piłkę. Oprócz tych pomyłek wystrzegał się błędów, nie miał zbyt wiele okazji do interwencji. Czyste konto zawsze na plus.

Przemysław Wiśniewski (5): Po jego faulu Litwini otrzymali rzut wolny blisko pola karnego. W defensywie poprawny, choć zdarzały się wybicia wątpliwej jakości. Podobnie było z podaniami w nieco trudniejszych okolicznościach. Żółta kartka sprawia, że nie zagra z Holandią w listopadzie. Zmieniony przez Jana Ziółkowskiego.

Jan Bednarek (9): Zdecydowanie najpewniejszy punkt w linii defensywy Polaków. Widać, że regularna gra w FC Porto mu służy. Zanotował praktycznie bezbłędną, perfekcyjną pierwszą połowę. Skała w obronie. Zdarzyło się także niezłe zgranie piłki przy stałym fragmencie. Profesor.

Jakub Kiwior (6): Początkowo niezbyt widoczny. Najbardziej charakterystyczną sytuacją z pierwszej odsłony z jego udziałem było spięcie z jednym z Litwinów poza boiskiem. Od piłkarza tej klasy wymagamy nieco więcej, szczególnie na tle takiego rywala, kiedy wprowadzenie piłki do gry jest niezwykle istotne. W drugiej połowie zaczął od groźnego strzału zza pola karnego.

Michał Skóraś (5): Nie błyszczał aż tak, jak z Nową Zelandią. Często zatrzymywany na lewym wahadle, brakowało jakości w jego dośrodkowaniach. Mimo to bardzo aktywny, waleczny i często skuteczny w defensywie. Próżno było jednak szukać wyraźnych akcentów w ataku.

Matty Cash (6): Na początku zanotował kilka niepewnych interwencji w obronie, ale rósł wraz z upływem czasu. Sprytnie przepuścił futbolówkę do Lewandowskiego oraz - co najważniejsze - wypracował sobie pozycję, po której oddał mocny, celny strzał w światło bramki - pierwszy z meczu (z gry). Po zmianie stron również próbował swoich sił w ofensywie. W jego miejsce pojawił się Paweł Wszołek.

Bartosz Slisz (4): Mały antybohater pierwszej połowy. W ofensywie brakowało mu wyczucia napędzenia ataków. Często grał zbyt wolno i niedokładnie. Gdyby tego było mało, złapał żółtą kartkę po spóźnionej interwencji. Mówiąc po piłkarsku - "elektryczny". Solidnie wykonywał pracę w środku pola. Nie zagra z Holandią przez żółtą kartkę. Bartosz Kapustka zmienił go pod koniec pierwszej połowy.

Sebastian Szymański (9): Gol zdobyty bezpośrednio z rzutu rożnego zawsze robi wrażenie, to nie zdarza się zbyt często. Dodatkowo popisał się cudownym podaniem prostopadłym górą do Kamińskiego i asystą do Lewandowskiego po wcześniejszym wyłuskaniu piłki. Nie należy zapominać o jego harówce w obronie. Minusy? Sporadyczne niedokładne podania i wybicia. Zmieniony przez Karola Świderskiego.

Piotr Zieliński (6): Dyrygował w środku pola, nadawał tempo gry, zanotował kilka świetnych podań otwierających. Zgasł w końcówce pierwszej połowy, ale nie dał o sobie zapomnieć dzięki wyjątkowym umiejętnościom technicznym.

Jakub Kamiński (5): Zmarnował świetną okazję po podaniu autorstwa Szymańskiego, jednak nie wiadomo, czy nie był faulowany. Rzadko bywał przy piłce, miał problemy z utrzymaniem równowagi. Po powrocie na boisko zaliczył groźny strzał. Cieszyć może jego przygotowanie motoryczne wynikające z regularnej gry w FC Koeln. Zszedł kilkadziesiąt sekund przed końcem. Jego miejsce zajął Kamil Grosicki.

Robert Lewandowski (8): Napastnik Barcelony był nękany przez obrońców. Wykorzystywał swoje doświadczenie - świetnie napędził jedną z akcji po wcześniejszym zastawieniu. W niektórych sytuacjach nieco bierny. Po przerwie sfinalizował idealne dośrodkowanie Szymańskiego. Mógł mieć asystę do Casha po zagraniu z piętki.

Zmiennicy:

Karol Świderski: Za krótki występ do oceny.

Jan Ziółkowski: Za krótki występ do oceny.

Paweł Wszołek: Za krótki występ do oceny.

Bartosz Kapustka: Za krótki występ do oceny.

Kamil Grosicki: Za krótki występ do oceny.

reprezentacja Polski IGOR JAKUBOWSKI / ARENA AKCJI Newspix.pl

