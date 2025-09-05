Partner merytoryczny: Eleven Sports

Finowie widzieli mecz Polski, potem takie słowa. Już piszą o kadrze Urbana

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Bardzo dobry debiut w roli selekcjonera reprezentacji Polski zaliczył Jan Urban. Jego drużyna zaskoczyła w spotkaniu z Holandią i zremisowała 1:1 po cudownym trafieniu Matty'ego Casha. Wynik, jak i styl naszej kadry odbił się szerokim echem, także w Finlandii, z którą Polska zagra już w niedzielę. Po spotkaniu tamtejsze media rozpisywały się o "Biało-Czerwonych".

Matty Cash (numer 2)
Matty Cash (numer 2)Rico Brouwer/Soccrates/Getty ImagesGetty Images

Przez długi czas spotkania Holandia - Polska podopieczni debiutującego na ławce naszej kadry Jana Urbana bronili się przed atakami rywali. Holendrzy wyszli na prowadzenie już w pierwszej połowie, gdy gola po rzucie rożnym strzelił Denzel Dumfries.

Mimo to "Biało-Czerwoni" potrafili zagrozić przeciwnikom, a zwrot akcji nadszedł w 80. minucie. Wtedy po dobrej akcji kapitalnym uderzeniem popisał się Matty Cash, który ustalił wynik meczu na 1:1.

Taki rezultat może być bardzo zadowalający dla naszej reprezentacji, bowiem zdecydowanym faworytem była drużyna Ronalda Koemana. Spotkanie to z pewnością oglądali Finowie, z którymi Polacy zmierzą się już w niedzielę.

    Rywalizacja ta będzie kluczową odnośnie potencjalnego awansu na mistrzostwa świata lub walki o 2. miejsce w grupie, które gwarantuje baraże. Tuż po meczu wynik oraz postawę kadry Jana Urbana skomentowały tamtejsze media.

    Finowie wprost po remisie Polaków, jaśniej się nie dało

    Zdaniem fińskich mediów remis zdecydowanie nie jest korzystny dla ich drużyny. Jak piszę serwis is.fi w Rotterdamie doszło do prawdziwego rozczarowania. W artykule wspomniano także o dobrej defensywie Polaków, która nie pozwoliła Holandii na strzelenie większej ilości bramek.

    - Rotterdam był rozczarowujący. Polska niespodziewanie zremisowała 1:1 na wyjeździe z Holandią w meczu kwalifikacyjnym do mistrzostw świata. Gospodarze wyraźnie dominowali w meczu, ale Polacy bronili się zaciekle - pisze is.fi.

      W podobnych tonach spotkanie komentuję atleetti.fi. To medium przyznało, że Polska wydała ostrzeżenie przed meczem z Finlandią. Co więcej, wskazano, że remis w tych zmaganiach zdecydowanie nie jest najlepszym wynikiem dla reprezentacji ze Skandynawii.

      - Przeciwnik wydał ostrzeżenie przed burzą - armata obrońców przemówiła. Dla Finlandii nie jest to najlepszy możliwy wynik, gdyż Finlandia walczy z Polską przede wszystkim o drugie miejsce w grupie - napisano.

      Mecz Polska - Finlandia odbędzie się już w niedzielę, 7 września o 20:45. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

      Polski piłkarz w białej koszulce z orłem i numerem 2, uśmiechnięty, biegnący po murawie podczas meczu piłkarskiego, drugi zawodnik widoczny jest w tle.
      Matty Cash w meczu Holandia - PolskaGrzegorz Wajda/REPORTER East News
      Mężczyzna w czerwonym dresie z polskim godłem i napisem Orły, stojący na tle stadionu sportowego, z zawieszoną na szyi akredytacją.
      Jan Urban zadebiutował w roli selekcjoneraLeszek SzymańskiPAP

