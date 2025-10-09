Finowie nas dogonili, Holendrzy się oddalili. Tak wygląda tabela polskiej grupy

Reprezentacja Polski pauzowała w 6. kolejce eliminacji mistrzostw świata 2026, co dało możliwość rozegrania meczu towarzyskiego. "Biało-Czerwoni" mierzyli się z Nową Zelandią. Selekcjoner Jan Urban miał okazję do tego, by sprawdzić kilku nowych zawodników, przetestować różne warianty gry i ustawienia. Tego wieczoru w "polskiej grupie" odbywały się jednak dwa spotkania. Holandia grała na wyjeździe z Maltą, natomiast Finlandia podjęła u siebie Litwę, z którą nasza kadra zmierzy się w niedzielę.

Tabela "polskiej" grupy po czwartkowych meczach. Które miejsce zajmuje Polska?

Jako pierwsi swoje spotkanie zakończyli Finowie oraz Litwini. Ci drudzy po pierwszej połowie byli blisko sensacji, ponieważ znajdowali się na jednobramkowym prowadzeniu. Gospodarze przebudzili się jednak w drugich 45 minutach. Bramki zdobyli Benjamin Kallman oraz Adam Markhiyev, dzięki czemu Skandynawowie uniknęli wpadki przed własną publicznością. Co najważniejsze, zainkasowali oni trzy punkty do tabeli i mają taki sam dorobek jak Holendrzy i Polacy.

Później, równolegle z towarzyskim meczem Polska - Nowa Zelandia, toczyło się spotkanie Malta - Holandia. Do przerwy goście prowadzili tylko 1:0 po bramce z rzutu karnego Cody'go Gakpo. Po zmianie stron podopieczni Ronalda Koemana wyprowadzili jeszcze dwa szybkie i celne ciosy. Na boisku dość szybko zrobiło się 3:0, więc kwestia zwycięstwa stała się przesądzone. W końcówce dorzucili jeszcze jednego gola. Tym samym Holendrzy zdobyli cenne trzy punkty i wyszli na samodzielne prowadzenie pod względem liczby punktów w polskiej grupie.

Liczba drużyn w polskiej grupie jest nieparzysta i tym razem to właśnie nam przypadło "wolne" od zmagań w ramach kwalifikacji. W tym czasie podopieczni Jana Urbana mierzyli się towarzysko z Nową Zelandią w Chorzowie i pokonali ją tylko 1:0 po pięknym golu Piotra Zielińskiego.

Tabela grupy G eliminacji mistrzostw świata 2026:

Holandia 5m, 4z, 1r, 0p, bilans bramek: 18:3, 13 pkt Polska 5m, 3z, 1r, 1p, bilans bramek: 8:4, 10 pkt Finlandia 6m, 3z, 1r, 2p, bilans bramek: 8:9, 10 pkt Litwa 6m, 0z, 3r, 3p, bilans bramek: 6:9, 3 pkt Malta 6m, 0z, 2r, 4p, bilans bramek: 1:16, 2 pkt

W niedzielę 12 października reprezentacja Polski powróci już do gry w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Mecz Litwa - Polska zostanie rozegrany o godzinie 20:45 w Kownie. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport. Tego samego dnia, tyle że o godzinie 18:00 odbędzie się inne spotkanie grupy G, w którym Holandia podejmie u siebie Finlandię.

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Piotr Zieliński i Adam Buksa Michał Meissner PAP