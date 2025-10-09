Partner merytoryczny: Eleven Sports

Finlandia dogoniła Polskę. Tak aktualnie wygląda tabela naszej grupy

Aleksy Kiełbasa

Oprac.: Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski gra dziś na Stadionie Śląskim z Nową Zelandią. "Biało-Czerwonych" czeka jedynie towarzyskie spotkanie, ale pauzy od meczów o stawkę nie mają za to ich rywale w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Finlandia wygrała z Litwą, dzięki czemu zbliżyła się do naszej kadry w zestawieniu. Po pierwszej połowie pachniało jednak sensacją.

Mecz Polska - Finlandia
Mecz Polska - FinlandiaŁukasz KalinowskiEast News

Reprezentacja Polski pauzowała w 6. kolejce eliminacji mistrzostw świata 2026, co dało możliwość rozegrania meczu towarzyskiego. "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Nową Zelandią. Selekcjoner Jan Urban ma okazję do tego, by sprawdzić kilku nowych zawodników, przetestować różne warianty gry i ustawienia. Tego wieczoru w "polskiej grupie" odbywają się jednak dwa spotkania. Holandia gra na wyjeździe z Maltą, natomiast Finlandia podjęła u siebie Litwę, z którą nasza kadra zmierzy się w niedzielę.

Najpierw porażka w Lidze Konferencji, a później w Ekstraklasie! Hajto i Kołtoń ocenili występy Legii WarszawaPolsat Sport

Tabela "polskiej" grupy po czwartkowych meczach. Które miejsce zajmuje Polska?

Jako pierwsi swoje spotkanie zakończyli Finowie oraz Litwini. Ci drudzy po pierwszej połowie byli blisko sensacji, ponieważ znajdowali się na jednobramkowym prowadzeniu. Gospodarze przebudzili się jednak w drugich 45 minutach. Bramki zdobyli Benjamin Kallman oraz Adam Markhiyev, dzięki czemu Skandynawowie uniknęli wpadki przed własną publicznością. Co najważniejsze, zainkasowali oni trzy punkty do tabeli i mają taki sam dorobek jak Holendrzy i Polacy.

Tabela grupy G eliminacji mistrzostw świata 2026:

  1. Holandia 4m, 3z, 1r, 0p, bilans bramek: 14:3, 10 pkt
  2. Polska 5m, 3z, 1r, 1p, bilans bramek: 8:4, 10 pkt
  3. Finlandia 6m, 3z, 1r, 2p, bilans bramek: 8:9, 10 pkt
  4. Litwa 6m, 0z, 3r, 3p, bilans bramek: 6:9, 3 pkt
  5. Malta 5m, 0z, 2r, 3p, bilans bramek: 1:12, 2 pkt

W niedzielę 12 października reprezentacja Polski powróci już do gry w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Mecz Litwa - Polska zostanie rozegrany o godzinie 20:45 w Kownie. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport. Tego samego dnia, tyle że o godzinie 18:00 odbędzie się inne spotkanie grupy G, w którym Holandia podejmie u siebie Finlandię.

Zobacz również:

Jan Urban wybrał już skład na mecz z Nową Zelandią
Reprezentacja

Wszystko jasne. Takim składem zagramy z Nową Zelandią, sporo niespodzianek

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Mężczyzna w ciemnej koszuli stoi przed ławką rezerwowych na stadionie piłkarskim, za nim widoczny jest napis 'Łączy nas piłka' oraz logo UEFA, w tle dwaj mężczyźni siedzą na ławce.
Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Dwóch piłkarzy w biało-czerwonych strojach reprezentacji Polski podczas meczu piłkarskiego, jeden z nich z uniesionym kciukiem w kierunku kibiców, w tle pozostali członkowie drużyny i rozmyta trybuna stadionu.
Piotr Zieliński i Adam BuksaMichał MeissnerPAP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja