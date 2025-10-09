Finlandia dogoniła Polskę. Tak aktualnie wygląda tabela naszej grupy

Reprezentacja Polski pauzowała w 6. kolejce eliminacji mistrzostw świata 2026, co dało możliwość rozegrania meczu towarzyskiego. "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Nową Zelandią. Selekcjoner Jan Urban ma okazję do tego, by sprawdzić kilku nowych zawodników, przetestować różne warianty gry i ustawienia. Tego wieczoru w "polskiej grupie" odbywają się jednak dwa spotkania. Holandia gra na wyjeździe z Maltą, natomiast Finlandia podjęła u siebie Litwę, z którą nasza kadra zmierzy się w niedzielę.

Najpierw porażka w Lidze Konferencji, a później w Ekstraklasie! Hajto i Kołtoń ocenili występy Legii Warszawa Polsat Sport

Tabela "polskiej" grupy po czwartkowych meczach. Które miejsce zajmuje Polska?

Jako pierwsi swoje spotkanie zakończyli Finowie oraz Litwini. Ci drudzy po pierwszej połowie byli blisko sensacji, ponieważ znajdowali się na jednobramkowym prowadzeniu. Gospodarze przebudzili się jednak w drugich 45 minutach. Bramki zdobyli Benjamin Kallman oraz Adam Markhiyev, dzięki czemu Skandynawowie uniknęli wpadki przed własną publicznością. Co najważniejsze, zainkasowali oni trzy punkty do tabeli i mają taki sam dorobek jak Holendrzy i Polacy.

Tabela grupy G eliminacji mistrzostw świata 2026:

Holandia 4m, 3z, 1r, 0p, bilans bramek: 14:3, 10 pkt Polska 5m, 3z, 1r, 1p, bilans bramek: 8:4, 10 pkt Finlandia 6m, 3z, 1r, 2p, bilans bramek: 8:9, 10 pkt Litwa 6m, 0z, 3r, 3p, bilans bramek: 6:9, 3 pkt Malta 5m, 0z, 2r, 3p, bilans bramek: 1:12, 2 pkt

W niedzielę 12 października reprezentacja Polski powróci już do gry w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Mecz Litwa - Polska zostanie rozegrany o godzinie 20:45 w Kownie. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport. Tego samego dnia, tyle że o godzinie 18:00 odbędzie się inne spotkanie grupy G, w którym Holandia podejmie u siebie Finlandię.

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Piotr Zieliński i Adam Buksa Michał Meissner PAP