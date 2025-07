Finał. Kandydat na selekcjonera leci już do Polski. Kulesza zapłacił za bilet

"Nikt nie dzwonił" - mówił Jan Urban jeszcze kilkanaście dni temu . Ale - biorąc pod uwagę dynamikę toczonych spekulacji - to już zamierzchła przeszłość. Dzisiaj 63-letni szkoleniowiec uważany jest za głównego pretendenta do objęcia funkcji drużyny narodowej.

Urban leci do Polski. Rozmowy czy prezentacja? Odpowiedź mamy poznać w niedzielę

Być może Urban do Polski nie przybędzie sam. Wygląda na to, że we wstępnych rozmowach z PZPN zaproponował współpracę z jednym z hiszpańskich trenerów. Temat jawi się nad wyraz intrygująco.