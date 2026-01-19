FIFA ogłosiła, to już oficjalnie. Polska zmienia pozycję w rankingu

W niedzielę 18 stycznia została postawiona kropka nad "i" w kwestii rozgrywek Pucharu Narodów Afryki - w wielkim finale zmagań Senegal ograł skromnie, bo 1:0, drużynę gospodarzy, czyli Maroka. Nie obyło się przy tym bez ogromnych kontrowersji.

Nazajutrz tymczasem doszło do aktualizacji rankingu FIFA, który uwzględnił występy afrykańskich ekip na kontynentalnym turnieju - i tu nadeszły, bądź co bądź kiepskie, wieści m.in. dla reprezentacji Polski.

Spadek Polski w rankingu FIFA. "Urosły" afrykańskie kadry

Według najnowszej wersji klasyfikacji "Biało-Czerwoni" (mający w swym dorobku 1532,04 pkt) spadli bowiem o trzy pozycję - z miejsca 31. na 34., a był to efekt awansów Egiptu (+4 lokaty), Algierii (+6) czy Nigerii (+12). Co ciekawe to właśnie Nigeryjczycy (ex aequo z Kameruńczykami) uzyskali najpokaźniejszą zmianę pozycji na plus - Senegal awansował "tylko" o siedem miejsc i jest obecnie 12. w rankingu.

U szczytu zestawienia bez zmian - pierwsza jest Hiszpania (1877,18 pkt), przed Argentyną oraz Francją. Na przeciwnym biegunie, czyli ostatnim, 210. miejscu, pozostaje niezmiennie San Marino (726,03 "oczka").

Reprezentacja Polski szykuje się do baraży o MŚ. Kluczowe mecze już pod koniec marca

Polacy szansę na zgarnięcie kolejnych punktów do rankingu będą mieć już w zasadzie niebawem - w marcu podejdą wszak do baraży o udział w mistrzostwach świata 2026, mierząc się z Albanią.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze i uda się ograć ekipę z Półwyspu Bałkańskiego, to "Orły" czekać będzie następnie mecz z lepszy z pary Ukraina - Szwecja. Barażowy finał zaplanowano dokładnie na 31 marca, a 1 kwietnia pojawi się następna aktualizacja klasyfikacji FIFA.

