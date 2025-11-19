FIFA ogłasza ws. rankingu, to już oficjalnie. Wiadomo, co z Polską, cios dla Rosjan

Piłkarska reprezentacja Polski zakończyła listopadową przerwę kadrową z bilansem jednego remisu i jednej wygranej, kolejno z Holandią oraz Maltą. Co jednak najważniejsze "Biało-Czerwoni" przypieczętowali swój udział w barażach o MŚ, choć niestety w nieco gorszym dla nich scenariuszu, bowiem do ścieżki barażowej będą oni losowanie z drugiego koszyka.

Tymczasem, gdy napięcie po mundialowych kwalifikacjach zaczęło już trochę opadać, FIFA ogłosiła niezwykle istotne wieści dotyczące aktualizacji światowego rankingu reprezentacji - i zadziało się tu nieco ciekawych rzeczy.

Polska z awansem w rankingu FIFA. "Biało-Czerwoni" wyprzedzili m.in. Rosję

Najważniejszą informacją z naszej perspektywy jest oczywiście to, że podopieczni Jana Urbana odnotowali awans o dwa miejsca i znajdują się w tej chwili na pozycji 31., mając w swym dorobku 1532,04 pkt. To skok o dokładnie 8,2 "oczka".

Wśród zespołów, które wyprzedzili "Biało-Czerwoni" znalazł się Egipt oraz... Rosja, która spadła o trzy pozycje, co jest jednym z wyraźniejszych "tąpnięć" w top 50 rankingu. 33. lokata "Sbornej" i tak wygląda kuriozalnie, zważywszy na fakt, że Rosjanie od prawie czterech lat są w świecie piłki na cenzurowanym i rozgrywają tylko sparingi.

Hiszpanie dalej na szczycie, San Marino wciąż na samym dnie. FIFA odkryła karty

Liderami - bez zmian - są Hiszpanie, którzy mimo stracenia ponad 3,5 pkt z dorobkiem wynoszącym 1877,18 pkt wciąż wyprzedzają Argentynę oraz Francję. W top 10 jedyny awans zaliczyła Brazylia, która wdarła się z siódmego miejsca na piąte, wyprzedzając Holandię i Portugalię.

Z ciekawostek warto dodać, że najwyższy skok zaliczyli m.in. niedawni rywale Polaków, Maltańczycy, którzy awansowali o pięć miejsc i są na 161. pozycji. Podobny awans przypadł w udziale Filipinom, Turkmenistanowi czy Uzbekistanowi.

Bez dwóch zdań największe potknięcie zaliczyły Salwador, Luksemburg oraz Indie, które spadły aż o sześć pozycji. W rankingu notowanych jest w ogólnym rozrachunku 210 ekip - ostatni są Sanmaryńczycy (726,03 pkt).

