FIFA ogłasza ws. mundialu. Kluczowy komunikat dla Polski. Ostatnia szansa

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

W tle mistrzostw świata mężczyzn odbywających się w USA, Meksyku oraz Kanadzie FIFA poinformowała o wynikach losowania baraży o awans na przyszłoroczny mundial. W gronie drużyn znalazły się Polki, które zawalczą o pierwszy w historii światowy czempionat. Podopieczne Niny Patalon w losowaniu nie trafiły najgorzej, omijając w decydującej fazie najtrudniejsze rywalki.

Cezary Kulesza
Cezary KuleszaLukasz GdakEast News

W przededniu rozpoczęcia mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie rozegrane zostały ostatnie spotkania eliminacji kobiecego mundialu, który w przyszłym roku zostanie zorganizowany w Brazylii. W szranki stanęła m.in. reprezentacja Polski pod wodzą Niny Patalon.

"Biało-czerwone" wystartowały w zreformowanych eliminacjach w najwyższej dywizji A, przez co musiały mierzyć się z najbardziej wymagającymi przeciwniczkami. Losowanie rozstrzygnęło, że Polki musiały poradzić sobie z Francuzkami, Holenderkami oraz Irlandkami. Bezpośredni awans na mundial zdobywał jedynie zwycięzca grupy.

Polki eliminacje zakończyły z zaledwie jednym punktem zdobytym po remisie z Holenderkami na inaugurację. Czerwcowa seria spotkań zakończyła się ostatecznie porażkami z reprezentacjami Francji oraz Holandii. Nie oznacza to jednak koniec szans na mundial. FIFA zaplanowała bowiem ścieżkę barażową z udziałem naszych piłkarek.

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Bartłomiej Wrzesiński

Polskie piłkarki powalczą o historyczny awans na mundial. Szczęśliwe losowanie

Baraże o przyszłoroczny mundial w strefie europejskiej zostały podzielone na dwie ścieżki. W pierwszej zagrają zespoły z drugich i trzecich miejsc dywizji A przeciwko ośmiu najlepszym drużynom z dywizji C. Najsłabsze drużyny każdej z grup dywizji A oraz zwycięzcy dywizji B zagrają z kolei z drugimi i trzecimi drużynami z dywizji B. Do tej drugiej ścieżki trafiły Polki.

W półfinale "biało-czerwone" zmierzą się z reprezentacją Belgii, klasyfikowaną na 17. miejscu w rankingu FIFA. Belgijki podobnie jak Polki jeszcze nie miały okazji zagrać na mistrzostwach świata. W ubiegłym roku podczas historycznego dla nas Euro reprezentacja Belgii odpadła w fazie grupowej. Dwumecz ten zostanie rozegrany w dniach 7-13 października.

Jeżeli Polkom uda się przedrzeć przez pierwszą przeszkodę, to w walce o mistrzostwa świata zmierzą się z lepszym z pary Irlandia - Kazachstan. Triumf tej pierwszej drużyny będzie oznaczał błyskawiczny rewanż za niedawne eliminacje, w których Irlandki dwukrotnie pokonywały "biało-czerwone". Ten dwumecz z kolei odbędzie się pomiędzy 26 listopada i 5 grudnia.

Czwartkowe losowanie można uznać za względnie szczęśliwe dla Polek. W finale baraży "biało-czerwone" mogły trafić m.in. na Anglię (aktualne wicemistrzynie świata i dwukrotne mistrzynie Europy), ósme w światowym rankingu Szwedki czy notowane w TOP 15 Włoszki i Norweżki.

W finale baraży rozegranych zostanie osiem spotkań. Siedem najwyżej sklasyfikowanych w fazie grupowej drużyn wywalczy bezpośredni awans na mundial. Ósmy w kolejności kraj wystąpi z kolei w barażu interkontynentalnym zaplanowanym na luty ubiegłego roku.

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Trenerka Nina Patalon z Ewą Pajor (w środku) i Eweliną Kamczyk podczas Euro 2025
Trenerka Nina Patalon z Ewą Pajor (w środku) i Eweliną Kamczyk podczas Euro 2025SEBASTIAN CHRISTOPH GOLLNOWAFP


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