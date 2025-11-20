FIFA odsłoniła karty, potem zdecydowany głos z Albanii. To może zagrozić Polakom

We wczesne czwartkowe popołudnie w kwestii baraży o mistrzostwa świata 2026 wszystko stało się nareszcie jasne - w siedzibie FIFA w szwajcarskim Zurychu doszło do losowania, które wyłoniło m.in. ostatnich rywali Polski na drodze do mundialu.

W finale ścieżki B "Biało-Czerwoni" mogliby zagrać z lepszym z pary Ukraina - Szwecja, ale by móc w ogóle marzyć o tym meczu podopieczni Jana Urbana najpierw będą musieli wyeliminować na własnym terenie Albanię.

Ciekawy głos w tym kontekście padł ze strony Sulejmana Demollariego, byłego reprezentanta Albanii i swego czasu kapitana drużyny narodowej, który w swym dorobku ma też pracę jako selekcjoner "Czerwono-Czarnych". Swoimi przemyśleniami podzielił się on z dziennikarzem Polskiej Agencji Prasowej Marcinem Zatyką.

Najciekawsze momenty Albanii w eliminacjach MŚ 2026! WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Były kapitan i trener Albanii o rywalach Polaków: Są konsekwentni i skuteczni

"Siłą tej reprezentacji nie są wielkie nazwiska, ale kolektyw. Nie mamy w naszych szeregach gwiazd pokroju Roberta Lewandowskiego, ale zespół, który konsekwentnie realizuje swoje cele, czyli zdobywa punkty, bez wielu bramek" - stwierdził Demollari, który wskazał też, że jego zdaniem Polska jest w zasięgu graczy trenera Sylvinho.

"To nie jest ekipa grająca widowiskową piłkę nożną, ale futbol skuteczny. Nawet ze znacznie słabszą Andorą wygrali 13 listopada skromnie, bo tylko 1:0. Ale dzięki zdobyciu tam trzech punktów zagwarantowali sobie udział w barażach" - dodał.

Jak wskazał, obecny selekcjoner "Orłów" nastawił swych zawodników na maksymalne zaangażowanie dla drużyny i szczególnie wyczulił ich na odpowiedzialną grę w obronie i unikanie błędów we własnej "szesnastce". Już za kilka miesięcy przekonamy się, czy "Lewemu" i spółce uda się przebić ten swoisty "mur".

El. MŚ 2026. Polska powalczy z Albanią, bilans starć jest na korzyść "Biało-Czerwonych"

Mecz Polska - Albania odbędzie się dokładnie 26 marca. Jak dotychczas oba zespoły stawały naprzeciw siebie w oficjalnych starciach 15-krotnie. "Biało-Czerwoni" mają tu bardzo dobry bilans, bo zapisali na swym koncie 10 zwycięstw, trzy remisy i dwie porażki, przy czym jedną z przegranych zaliczyli w ostatniej jak dotychczas rywalizacji z Albańczykami z września 2023 roku. Dwa lata w futbolu to jednak jak cała era...

Reprezentacja Polski powalczy o awans na MŚ 2026 poprzez baraże Mateusz Slodkowski - UEFA Getty Images

Robert Lewandowski AFP

Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban STEFAN KOOPS AFP