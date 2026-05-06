Feta mistrzowska Porto odwołana, teraz komunikat. Pietuszewski i spółka już wiedzą

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

FC Porto już po ostatnim ligowym meczu zapewniło sobie tytuł mistrzowski, a po krótkiej radości na stadionie "Smoków", Oskar Pietuszewski wrócił do Polski, aby podejść do egzaminu maturalnego. W tym czasie klub z Estadio do Dragao wydał oficjalny komunikat, w którym poinformował w sprawie. Fety mistrzowskiej. Ta została "odwołana" po ostatnim spotkaniu z Alverką.

Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski w FC Porto
Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski w FC PortoFOT. IMAGO, ZUMA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Aż cztery lata ekipa FC Porto musiała czekać na odzyskanie tytułu najlepszej ekipy w Portugalii. Po raz ostatni udało im się to w sezonie 2021/2022. Później mistrzostwo zgarnęła Benfika, a w dwóch kolejnych latach Sporting. Teraz jednak "Smoki" zapewniły sobie sukces już na dwie kolejki przed końcem sezonu, wygrywając z Alverką 1:0 i korzystając na potknięciu Benfiki (2:2 z Famalicao).

Jeszcze przed meczem jasne było jednak, że wielkiego świętowania w Porto tuż po meczu nie będzie. "A bola" informowała bowiem przed starciem 32. kolejki, że oficjalne przekazanie trofeum dla najlepszej ekipy w kraju, nastąpi dopiero w ostatnich dniach sezonu, nie wskazując jednak konkretnej daty, na kiedy odłożono świętowanie po zdobyciu tytułu. Teraz jednak oficjalny komunikat w tej sprawie wyszedł z samego klubu.

- Zgodnie z tradycją, po zakończeniu sezonu sportowego, FC Porto zostanie powitane w Ratuszu. Tradycyjna uroczystość z okazji zdobycia mistrzostwa kraju, w centrum Porto odbędzie się w najbliższą sobotę, 16 maja, w Aliados - czytamy na stronie klubu.

Zobacz również:

Jan Bednarek i Thiago Silva
Piłka nożna

Mistrzostwo kraju, a teraz to. Nagły zwrot w ekipie Bednarka i Kiwiora. To może być definitywny koniec

Igor Szarek
Igor Szarek

- Według przewodniczącego Rady Miejskiej, zwycięstwo w lidze "potwierdza historyczną trajektorię doskonałości, rygoru rywalizacji i ciągłego potwierdzania, promując imię miasta Porto w kraju i za granicą" - chwali się Porto.

Świętowanie mistrzostwa kraju nie odbędzie się jednak po, a przed oficjalnym zakończeniem rywalizacji w lidze portugalskiej. 10 maja "Smoki" zagrają na wyjeździe z AFS, które utraciło już szanse na utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Tydzień później, a więc 17 maja FC Porto podejmie na własnym stadionie Santa Clarę i odbędzie się to już po ceremonii na placu Aliados.

FC Porto po raz 31. w swojej historii sięgnęło po tytuł najlepszej ekipy w Portugalii. Po raz pierwszy dokonało tego w 1935 roku. Pomimo tego osiągnięcia, ekipa z Estadio do Dragao może czuć lekki niedosyt, ponieważ odpadła w półfinale krajowego pucharu, przegrywając po dwumeczu ze Sportingiem (0:1), a także zakończyła przygodę w Lidze Europy na ćwierćfinale, przegrywając z Nottingham Forrest (1:2).

Zobacz również:

Jose Mourinho zabrał głos po mistrzostwie FC Porto
Piłka nożna

Polacy pozbawili go marzeń o tytule. Jose Mourinho przemówił po triumfie FC Porto

Igor Szarek
Igor Szarek
Młody piłkarz w stroju klubowym niebiesko-białym z piłką w ręku na tle rozmytych kibiców na stadionie sportowym.
Oskar PietuszewskiMIGUEL RIOPAAFP
piłkarz w niebiesko-białej koszulce FC Porto z szerokim uśmiechem na twarzy biega po boisku podczas meczu, z wyraźnie widocznymi emocjami radości po zdobyciu bramki
Oskar PietuszewskiZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Piłkarz w niebiesko-białym stroju FC Porto stoi na murawie stadionu z lekko zmartwionym wyrazem twarzy, w tle widoczni są kibice; w górnym lewym rogu umieszczona jest mała ramka z dwoma innymi zawodnikami tej samej drużyny, rozmawiającymi ze sobą w tra...
Bednarek, Kiwior, PietuszewskiGrzegorz Wajda/REPORTER / Rex Features/East NewsEast News
CUK Anioły Toruń - KKS Mickiewicz Kluczbork. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja