Aż cztery lata ekipa FC Porto musiała czekać na odzyskanie tytułu najlepszej ekipy w Portugalii. Po raz ostatni udało im się to w sezonie 2021/2022. Później mistrzostwo zgarnęła Benfika, a w dwóch kolejnych latach Sporting. Teraz jednak "Smoki" zapewniły sobie sukces już na dwie kolejki przed końcem sezonu, wygrywając z Alverką 1:0 i korzystając na potknięciu Benfiki (2:2 z Famalicao).

Jeszcze przed meczem jasne było jednak, że wielkiego świętowania w Porto tuż po meczu nie będzie. "A bola" informowała bowiem przed starciem 32. kolejki, że oficjalne przekazanie trofeum dla najlepszej ekipy w kraju, nastąpi dopiero w ostatnich dniach sezonu, nie wskazując jednak konkretnej daty, na kiedy odłożono świętowanie po zdobyciu tytułu. Teraz jednak oficjalny komunikat w tej sprawie wyszedł z samego klubu.

- Zgodnie z tradycją, po zakończeniu sezonu sportowego, FC Porto zostanie powitane w Ratuszu. Tradycyjna uroczystość z okazji zdobycia mistrzostwa kraju, w centrum Porto odbędzie się w najbliższą sobotę, 16 maja, w Aliados - czytamy na stronie klubu.

- Według przewodniczącego Rady Miejskiej, zwycięstwo w lidze "potwierdza historyczną trajektorię doskonałości, rygoru rywalizacji i ciągłego potwierdzania, promując imię miasta Porto w kraju i za granicą" - chwali się Porto.

Świętowanie mistrzostwa kraju nie odbędzie się jednak po, a przed oficjalnym zakończeniem rywalizacji w lidze portugalskiej. 10 maja "Smoki" zagrają na wyjeździe z AFS, które utraciło już szanse na utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Tydzień później, a więc 17 maja FC Porto podejmie na własnym stadionie Santa Clarę i odbędzie się to już po ceremonii na placu Aliados.

FC Porto po raz 31. w swojej historii sięgnęło po tytuł najlepszej ekipy w Portugalii. Po raz pierwszy dokonało tego w 1935 roku. Pomimo tego osiągnięcia, ekipa z Estadio do Dragao może czuć lekki niedosyt, ponieważ odpadła w półfinale krajowego pucharu, przegrywając po dwumeczu ze Sportingiem (0:1), a także zakończyła przygodę w Lidze Europy na ćwierćfinale, przegrywając z Nottingham Forrest (1:2).

