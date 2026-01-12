FC Porto ogłasza o Bednarku. Znów zrobił to w Portugalii, szaleństwo trwa

Bilans FC Porto po siedemnastu rozegranych ligowych spotkaniach jest wręcz nieprawdopodobny. "Smoki" wygrały aż szesnaście z nich, do tego dorzucili jeden remis. Mają też zaledwie cztery stracone bramki. Zwłaszcza ta ostatnia statystyka to ogromna zasługa Jana Bednarka oraz Jakuba Kiwiora. Polscy defensorzy doceniani są nie tylko w mieście, w którym grają. Najlepszym na to dowodem są nagrody indywidualne w lidze portugalskiej. Te przyznawane są wraz z nadejściem każdego nowego miesiąca.

Wśród obrońców równych siebie nie ma pierwszy z wymienionych panów. Jan Bednarek triumfował we wrześniu, październiku oraz listopadzie. 29-latek miał także nadzieję na sukces w grudniu. Wreszcie 12 stycznia pojawiły się długo wyczekiwane wyniki głosowania trenerów. Na Półwyspie Iberyjskim nie doszło do zmiany króla wśród defensorów. Po raz kolejny szkoleniowcy masowo zdecydowali się wskazać na gracza pochodzącego ze Słupcy. FC Porto już pochwaliło się tym w mediach społecznościowych.

Jan Bednarek najlepszym obrońcą miesiąca ligi portugalskiej. Czwarty raz z rzędu

29-latkowi poświęcono także osobny artykuł na oficjalnej stronie internetowej. "29-letni środkowy obrońca wyszedł w pierwszym składzie w trzech z czterech meczów, które FC Porto rozegrało w zeszłym miesiącu, wygrywając je wszystkie: 2-0 przeciwko Tondeli, 3-1 przeciwko Estreli i 2-0 przeciwko AFS. 'Smoki' mogą pochwalić się najlepszym defensywnym bilansem w Europie: cztery stracone bramki i 13 czystych kont w 17 meczach" - zaznaczyli autorzy komunikatu.

Co ciekawe, druga lokata przypadła Jakubowi Kiwiorowi. Różnica między dwoma "Biało-Czerwonymi"? Niecałe dziesięć punktów procentowych. Kto wie, być może jeszcze w tym sezonie Jan Bednarek zostanie zmieniony na tronie przez młodszego kolegę z zespołu. Do końca kampanii w lidze portugalskiej pozostało mnóstwo kolejek, a zdrowa rywalizacja nikomu nie zaszkodzi.

