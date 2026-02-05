Partner merytoryczny: Eleven Sports

Fatalne wieści ws. Pietuszewskiego. W Portugalii już tego nie kryją

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Oskar Pietuszewski ma już za sobą pierwsze tygodnie w FC Porto. 17-letni skrzydłowy za swój debiut zebrał znakomite recenzje, czego efektem była szansa gry w kolejnych dwóch spotkaniach. Pietuszewski w Portugalii napotkał jednak na pierwszy poważny problem. Młodzieżowy reprezentant Polski ostatecznie znalazł się poza kadrą zespołu na rozgrywki Ligi Europy. Jego klub postanowił to potwierdzić w oficjalnym komunikacie.

Młody mężczyzna w niebieskiej sportowej kurtce z herbem klubu piłkarskiego FC Porto siedzi na ławce, patrzy w bok z lekko zaniepokojonym wyrazem twarzy, w tle rozmyte niebieskie krzesła stadionowe.
Oskar PietuszewskiPhoto by Rodrigo Moreira/NurPhoto via Getty ImagesGetty Images

Ten sezon jest absolutnie przełomowy w karierze Oskara Pietuszewskiego. 17-latek szturmem wszedł do podstawowego składu Jagiellonii Białystok. Wkrótce później przyszła również pora na debiut w młodzieżowej reprezentacji Polski. W jednym i drugim miejscu skrzydłowy zrobił furorę. Zainteresowanie jego usługami wykazywało wiele zagranicznych klubów.

Menedżer Pietuszewskiego Mariusz Piekarski w mediach wprost mówił, że nie jest zainteresowany transferem swojego klienta do najlepszych lig na świecie. Wszystko z powodu ogromnej konkurencji i małej szansy na grę. Otoczenie zawodnika postanowiło nie czekać do końca sezonu i już zimą podjęto decyzję o wyjeździe z Polski.

Pietuszewskiego za kwotę 10 milionów euro pozyskało FC Porto. Lider portugalskiej ekstraklasy w ostatnim czasie kojarzy się polskim kibicom znakomicie. Wszystko oczywiście ze względu na bardzo udane występy w barwach "Smoków" Jana Bednarka oraz Jakuba Kiwiora. Teraz do tego duetu dołączył Pietuszewski.

    Portugalczycy zdecydowali ws. Pietuszewskiego. Na mecze w europejskich pucharach Polak jeszcze poczeka

    Pietuszewski szansę debiutu otrzymał niedługo po podpisaniu umowy. Młody Polak już w pierwszym występie został jednym z bohaterów FC Porto. Kilka minut po pojawieniu się na boisku z ławki 17-latek "wypracował" rzut karny dla "Smoków", po którym padł gol na wagę zwycięstwa z Vitorią Guimaraes.

    Od tego momentu Pietuszewski w barwach Porto rozegrał jeszcze dwukrotnie, za każdym razem wchodząc na murawę z ławki rezerwowych. W ostatnim czasie odnośnie Polaka pojawiły się niepokojące wieści. 17-latek miał decyzją sztabu szkoleniowego znaleźć się poza kadrą Porto na fazę pucharową Ligi Europy.

    Nieoficjalne pogłoski finalnie znalazły swoje potwierdzenie w oficjalnym komunikacie wydanym w czwartek przez portugalski klub. Na liście zawodników zgłoszonych przez lidera tamtejszej ekstraklasy do europejskich pucharów nie ma Pietuszewskiego. Decyzją władz "Smoków" do listy uprawnionych dopisani zostali Thiago Silva, Terem Moffi oraz Seko Fofana. Co oczywiste, w Lidze Europy grać mogą Bednarek i Kiwior.

    FC Porto fazę ligową Ligi Europy zakończył na piątej pozycji, dzięki czemu awansował bezpośrednio do 1/8 finału. Na tym etapie rozgrywek klub Polaków zagra z kimś z czwórki Celtic, Łudogorec, Stuttgart, Ferencvaros.

    Młody piłkarz w stroju klubowym niebiesko-białym z piłką w ręku na tle rozmytych kibiców na stadionie sportowym.
    Oskar PietuszewskiMIGUEL RIOPAAFP
    Piłkarz w niebieskiej koszulce z herbem klubu FC Porto wykonuje gest rękoma podczas meczu, tło rozmyte z widocznymi kibicami.
    Jan Bednarek w FC PortoMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Piłkarz klubu FC Porto w biało-niebieskim stroju sportowym, stojący na boisku, klaszczący w dłonie z widocznym wyrazem koncentracji na twarzy. W tle rozmyty tłum kibiców.
    Jakub KiwiorMIGUEL RIOPAAFP
