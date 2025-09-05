Partner merytoryczny: Eleven Sports

Fatalne wieści tuż po remisie z Holandią. Zawodnik opuści zgrupowanie kadry

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

W cieniu debiutu Jana Urbana w roli selekcjonera seniorskiej reprezentacji Polski nową przygodę rozpoczyna Jerzy Brzęczek. Medalista igrzysk olimpijskich w piątek rozpocznie pracę jako opiekun naszej "młodzieżówki". Już na samym starcie czeka go problem do rozwiązania. Z powodu kontuzji w starciach eliminacyjnych z Macedonią Północną oraz Armenią nie zagra Maximillian Oyedele.

Robert Lewandowski, Maxi Oyedele i Bartosz Kapustka
Robert Lewandowski, Maxi Oyedele i Bartosz KapustkaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Wrześniowa przerwa na reprezentację w Polsce przebiega pod znakiem debiutów selekcjonerskich. W czwartkowy wieczór w Rotterdamie premierowe spotkanie w roli selekcjonera seniorskiej reprezentacji Polski rozegrał Jan Urban. Już na starcie kadencji 63-latek musiał zmierzyć się w arcyważnym spotkaniu eliminacji mistrzostw świata z Holendrami, jedną z najmocniejszych drużyn w Europie w tym momencie.

Pomimo kilku niedociągnięć, generalnie debiut Urbana należy ocenić pozytywnie. Remis 1:1 wywalczony na wymagającym terenie może okazać się bezcenny w kontekście dalszej walki o wyjazd na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Może to stanowić solidną podbudowę pod niedzielne spotkanie z Finlandią, które będzie przebiegało pod znakiem chęci rewanżu za czerwcowe wydarzenia z Helsinek.

Zobacz również:

Wojciech Kowalczyk po meczu z Holandią porównał Jana Urbana do Czesława Michniewicza
Reprezentacja

Kowalczyk nie wytrzymał po remisie z Holandią. Porównał Urbana do Michniewicza

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Nowe otwarcie również w młodzieżówce. Brzęczek z kolejną misją w reprezentacji

    Równolegle z kolejnymi spotkaniami seniorskiej reprezentacji kolejny cykl rozpoczyna nasza młodzieżówka. Bezpośrednie zaplecze ma za sobą fatalny występ na mistrzostwach Europy zakończony kompromitującymi pogromami z Portugalią i Francją. Pomimo wcześniejszego przedłużenia kontraktu Adam Majewski został zwolniony, a pieczę nad młodymi piłkarzami objął były selekcjoner kadry A Jerzy Brzęczek.

    Brzęczek przed swoim debiutem postawił przede wszystkim na piłkarzy wyróżniających się na boiskach Ekstraklasy oraz Betclic 1. Ligi. Szansę debiutu dostanie m.in. świetnie spisujący się w ostatnich tygodniach w barwach Wisły Kraków Maciej Kuziemka. Grono piłkarzy występujących w zagranicznych klubach stanowi trzech graczy: Wiktor Bogacz z amerykańskiego New York Red Bulls, przebijający się z mozołem do składu Sturmu Graz Filip Rózga, a także Maximillian Oyedele.

    Były zawodnik Legii Warszawa jako jedyny z tego grona poznał smak debiutu w seniorskiej kadrze. Wychowanek Manchesteru United latem był bohaterem jednego z głośniejszych transferów w polskiej piłce, gdyż zamienił Legię na francuski RC Strasborug. Jego początki w nowym miejscu są trudne, zazwyczaj nie może liczyć na regularne występy. Przyjazd na zgrupowanie obnażył jego kolejny problem.

    Kłopoty Brzęczka już na początku kadencji. Potencjalna gwiazda wyjeżdża z kontuzją

    Niedługo po zakończeniu spotkania seniorskiej reprezentacji w Holandii PZPN w oficjalnym komunikacie poinformował, że Oyedele z powodu kontuzji opuszcza zgrupowanie naszej "młodzieżówki" i nie wystąpi we wrześniowych meczach.

    - Maxiemu odnowił się uraz, z którym boryka się od dłuższego czasu. Nie chcemy narażać jego zdrowia. Podczas meczu z Macedonią Północną będzie nas wspierał z trybun, a w sobotę wyjedzie ze zgrupowania. To dla nas bardzo ważny zawodnik i liczymy, że zdrowy pomoże drużynie w październiku - powiedział Jerzy Brzęczek cytowany przez portal "Łączy nas Piłka".

    We wrześniu polska młodzieżówka rozegra dwa spotkania. Już w piątek 5 września o godz. 18:00 na stadionie Cracovii odbędzie się potyczka z Macedonią Północną. Cztery dni później na wyjeździe "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Armenią. Największe wyzwania czekają podopiecznych Jerzego Brzęczka w kolejnych miesiącach, gdy przyjdzie zmierzyć się z bardziej wymagającymi rywalami w postaci Włochów oraz Szwedów. Grono uczestników "polskiej grupy" uzupełnia Czarnogóra.

    Słowacja - Niemcy. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Przemysław Wiśniewski of Poland passes the ball under pressure from Tijjani Reijnders of the Netherlands during the UEFA World Cup Qualifiers match between Netherlands and Poland at Stadion Feijenoord on September 4, 2025 in Rotterdam, Netherlands. (Photo
    Reprezentacja

    Zaskakujące słowa kadrowicza. "Pierwszy raz w życiu tak miałem"

    Przemysław Langier
    Przemysław Langier
    Jerzy Brzęczek
    Jerzy BrzęczekMARCEL TER BALS / Orange Pictures / DPPI via AFPAFP
    Jan Bednarek, Maxi Oyedele i Karol Świderski
    Jan Bednarek, Maxi Oyedele i Karol Świderski Andrzej IwanczukEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja