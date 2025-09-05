Fatalne wieści tuż po remisie z Holandią. Zawodnik opuści zgrupowanie kadry

Wrześniowa przerwa na reprezentację w Polsce przebiega pod znakiem debiutów selekcjonerskich. W czwartkowy wieczór w Rotterdamie premierowe spotkanie w roli selekcjonera seniorskiej reprezentacji Polski rozegrał Jan Urban. Już na starcie kadencji 63-latek musiał zmierzyć się w arcyważnym spotkaniu eliminacji mistrzostw świata z Holendrami, jedną z najmocniejszych drużyn w Europie w tym momencie.

Pomimo kilku niedociągnięć, generalnie debiut Urbana należy ocenić pozytywnie. Remis 1:1 wywalczony na wymagającym terenie może okazać się bezcenny w kontekście dalszej walki o wyjazd na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Może to stanowić solidną podbudowę pod niedzielne spotkanie z Finlandią, które będzie przebiegało pod znakiem chęci rewanżu za czerwcowe wydarzenia z Helsinek.

Nowe otwarcie również w młodzieżówce. Brzęczek z kolejną misją w reprezentacji

Równolegle z kolejnymi spotkaniami seniorskiej reprezentacji kolejny cykl rozpoczyna nasza młodzieżówka. Bezpośrednie zaplecze ma za sobą fatalny występ na mistrzostwach Europy zakończony kompromitującymi pogromami z Portugalią i Francją. Pomimo wcześniejszego przedłużenia kontraktu Adam Majewski został zwolniony, a pieczę nad młodymi piłkarzami objął były selekcjoner kadry A Jerzy Brzęczek.

Były zawodnik Legii Warszawa jako jedyny z tego grona poznał smak debiutu w seniorskiej kadrze. Wychowanek Manchesteru United latem był bohaterem jednego z głośniejszych transferów w polskiej piłce, gdyż zamienił Legię na francuski RC Strasborug. Jego początki w nowym miejscu są trudne, zazwyczaj nie może liczyć na regularne występy. Przyjazd na zgrupowanie obnażył jego kolejny problem.

Kłopoty Brzęczka już na początku kadencji. Potencjalna gwiazda wyjeżdża z kontuzją

Niedługo po zakończeniu spotkania seniorskiej reprezentacji w Holandii PZPN w oficjalnym komunikacie poinformował, że Oyedele z powodu kontuzji opuszcza zgrupowanie naszej "młodzieżówki" i nie wystąpi we wrześniowych meczach.

- Maxiemu odnowił się uraz, z którym boryka się od dłuższego czasu. Nie chcemy narażać jego zdrowia. Podczas meczu z Macedonią Północną będzie nas wspierał z trybun, a w sobotę wyjedzie ze zgrupowania. To dla nas bardzo ważny zawodnik i liczymy, że zdrowy pomoże drużynie w październiku - powiedział Jerzy Brzęczek cytowany przez portal "Łączy nas Piłka".

Rozwiń

We wrześniu polska młodzieżówka rozegra dwa spotkania. Już w piątek 5 września o godz. 18:00 na stadionie Cracovii odbędzie się potyczka z Macedonią Północną. Cztery dni później na wyjeździe "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Armenią. Największe wyzwania czekają podopiecznych Jerzego Brzęczka w kolejnych miesiącach, gdy przyjdzie zmierzyć się z bardziej wymagającymi rywalami w postaci Włochów oraz Szwedów. Grono uczestników "polskiej grupy" uzupełnia Czarnogóra.

Słowacja - Niemcy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jerzy Brzęczek MARCEL TER BALS / Orange Pictures / DPPI via AFP AFP

Jan Bednarek, Maxi Oyedele i Karol Świderski Andrzej Iwanczuk East News