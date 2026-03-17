Fatalne wieści dla Urbana, spełnił się zły scenariusz. Reprezentant nie zdąży

Wydarzenia z ostatnich godzin mogą martwić Jana Urbana. Selekcjoner w piątek 20 marca ogłosi kadrę na baraże do mistrzostw świata, a w ostatniej chwili musi szukać zastępców na dwóch pozycjach. Poniedziałek przyniósł fatalne informacje. Udinese poinformowało o kontuzji Adama Buksy.

"Doznał zerwania mięśnia płaszczkowatego łydki lewej nogi. Zawodnik rozpoczął rehabilitację. Będzie poddawany cotygodniowym badaniom i wróci po przerwie na mecze reprezentacji" - można było przeczytać w oświadczeniu. Tym samym w kwartecie snajperów obok Roberta Lewandowskiego, Krzysztofa Piątka i Karola Świderskiego pojawi się ktoś inny.

To nie był koniec fatalnych wieści z Włoch, bo w weekend urazu doznał również Łukasz Skorupski. Dokończył mecz Bologna - Sassuolo tylko dlatego z uwagi na to, że jego już wcześniej wykorzystała pięć zmian. Ma jego twarzy malował się grymas. Po ostatnim gwizdku sędziego usiadł na murawie, a za chwilę zszedł do szatni kulejąc.

Wątpliwości co do dyspozycyjności bramkarza na rozgrywkę o MŚ 2026 rozwiał w rozmowie z Goal.pl jego agent Daniel Kaniewski.

Nie ma niestety szans. Takie kontuzje to z reguły minimum kilka tygodni przerwy

- Niby dzisiaj (w poniedziałek - red.) jest troszkę lepiej, ale Łukasz wciąż jednak kuleje. Nie miał jeszcze badań, bo fachowcy stwierdzili, że w takim przypadku najlepiej je wykonać 48 godzin po odniesieniu urazu. Łukasz przejdzie badania we wtorek rano i wtedy będziemy dokładnie wiedzieć co się stało i jak długa przerwa go czeka. Mimo wszystko staramy się być dobrej myśli - dodał.

W półfinale barażu zagramy w czwartek 26 marca z Albanią w Warszawie. Jeśli wyeliminujemy podopiecznych Sylvinho, to w decydującej konfrontacji o bezpośredni awans zmierzymy się ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja. Spotkanie odbędzie się we wtorek 31 marca na wyjeździe (w obu przypadkach godzina 20:45).

Skorupski ma na koncie 20 meczów w kadrze. Po zakończeniu kariery reprezentacyjnej przez Wojciecha Szczęsnego został "jedynką" między słupkami. Robert Błoński z tvpsport.pl twierdzi, że najprawdopodobniej powołania na pozycji golkipera trafią do Kamila Grabary, Bartłomieja Drągowskiego, Mateusza Kochalskiego i Mateusza Lisa.

Z kolei Buksa zapisuje sobie 25 spotkań z orzełkiem na piersi. W zeszłym roku było ich 5, ale oprócz 74 minut w sparingu z Mołdawią był to niski wymiar czasowy - 4 minuty z Litwą, po 4 i 10 z Finlandią oraz 1 z Holandią.

Na zdjęciu fatalnie interweniujący w meczu z Genoą Łukasz Skorupski oraz selekcjoner Jak Urban Domenic Aquilina / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Eleven Sports AFP

Łukasz Skorupski Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jn Urban podczas meczu z Finlandią Grzegorz Wajda/REPORTER East News

