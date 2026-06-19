Ewakuacja Polaka z Ukrainy. Oficjalnie powraca, kontrakt na dwa lata

Ukraińska piłka, pomimo ogromnych turbulencji spowodowanych toczącą się wojną, ma się naprawdę dobrze. Najlepszym na to dowodem jest wynik osiągnięty przez Szachtar w niedawno zakończonej kampanii. "Górnicy" dotarli aż do półfinału Ligi Konferencji, eliminując po drodze chociażby Lecha Poznań. Ambicję na dorównanie im ma między innymi Dynamo Kijów. I właśnie do niego po krótkiej przerwie powrócił dziś Tomasz Kędziora.

"Polski obrońca Tomasz Kędziora ponownie będzie występował za kijowskie Dynamo. 32-letni piłkarz podpisał kontrakt na dwa lata. Witamy Tomasza z powrotem w dynamowskiej rodzinie i życzymy wielu pięknych meczów, zwycięstw i nowych trofeów w koszulce z literą 'D' na piersi" - pochwalili się w mediach społecznościowych działacze. Dla defensora to już kolejna w karierze przygoda związana z ukraińskim futbolem.

Tomasz Kędziora zagra ponownie w Dynamie Kijów. Cztery lata temu najadł się strachu

Ta poprzednia zakończyła się przedwcześnie z racji zbrojnego ataku wojsk rosyjskich. Potrzebna była ewakuacja zawodnika do ojczyzny. "Wracając do Kijowa ze zgrupowania w Turcji, nawet przez ułamek sekundy nie przeszło mi przez myśl, że kilkadziesiąt godzin później w mieście, w którym żyję od blisko pięciu lat, które stało się moim domem, w którym odnosiłem największe sukcesy i w którym poślubiłem swoją żonę, może rozpocząć się wojna" - pisał swego czasu na Instagramie.

Następnie 32-latek porozumiał się z Lechem Poznań, potem z PAOK-iem Saloniki. Po nieco ponad czterech latach przyszedł jednak czas na powrót do Ukrainy. I dzięki temu zagra prawdopodobnie kilka spotkań w kraju nad Wisłą. Dynamo powalczy w eliminacjach do Ligi Europy. Domowe spotkania piłkarze tego klubu mają rozgrywać w Lublinie. Już w drugiej rundzie Polak może zmierzyć się ze swoim byłym greckim zespołem.

Tomasz Kędziora ALEX NICODIM AFP

Tomasz Kędziora Adam Jastrzębowski East News

Tomasz Kędziora Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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