Reprezentacja Polski wygrała w niedzielny wieczór 2:0 w Kownie po dobrym występie i golach Sebastiana Szymańskiego oraz Roberta Lewandowskiego. Jan Urban zaczął więc swoją kadencję od trzech zwycięstw i remisu. To bardzo dobry bilans, a kadrę narodową pochwalił jej selekcjoner z lat 2000-2002, czyli Jerzy Engel.

- Urban uwolnił piłkarzy od presji, która nie pozwalała pokazać dobrego futbolu. Teraz nasi reprezentanci grają swobodnie, dobrze czują się na boisku, stwarzają sytuacje. Potencjał tej reprezentacji został uwolniony przez trenera i wygląda to bardzo dobrze - powiedział w rozmowie z serwisem WP SportoweFakty.

Zdradził, co dla niego jest kluczem do osiąganych dobrych rezultatów. Podkreślił, że zespół nie musi grać w najpiękniejszym stylu na świecie, by zwyciężać.

Atmosfera w reprezentacji Polski odgrywa szalenie ważną rolę. Cieszę się, że trener to poukładał. Zawodnicy są uśmiechnięci, wspierają się na boisku, wzajemnie się asekurują. Drużyna w końcu poczuła, że nią jest. Może nie gramy pięknej piłki, ale gramy skutecznie z przechwytu, z kontry, dochodzimy do sytuacji bramkowych i wiele pozytywnych rzeczy zostało już w tej kadencji Urbana zrealizowanych

Jerzy Engel o barażach do mistrzostw świata. "Mamy doświadczenie"

W jego przekonaniu Litwini wcale nie zagrali źle, uważa że dobrze rozgrywali futbolówkę w środkowej strefie boiska, ale mieli problem z przejściem do tzw. tercji ofensywnej. W tym miejscu 73-latek pochwalił polską defensywę. Twierdzi, że wytworzył się już jej trzon, choć musimy pamiętać, że Przemysław Wiśniewski z powodu zawieszenia za żółte kartki nie pojawi się w spotkaniu na Narodowym z Holandią, co może oznaczać dużą szansę dla chociażby Jana Ziółkowskiego.

"Biało-Czerwoni" powoli mogą nastawiać się mentalnie na baraże. Wystarczy łącznie punkt w starciach z "Oranje" i Maltą, by mieć je matematycznie zapewnione. Nawet w przypadku dwóch porażek dałoby się uzyskać baraże, tylko trzeba byłoby podtrzymać lepszy bilans bramkowy od Finlandii. Obecnie mamy +6, a ona -5, więc musiałby się wydarzyć piłkarski kataklizm, by wypuścić to z rąk. W niedzielę polepszył się bilans o 6 goli (wygrana 2:0 w Kownie, porażka Finów 0:4 w Amsterdamie).

- Mamy doświadczenie w grze barażowej i dobrze to w przeszłości wychodziło, więc jest nadzieja na to, że to doświadczenie zaprocentuje - zakończył Engel. Właśnie w taki sposób nasi rodacy awansowali na ostatnie dwa wielkie turnieje - czempionat globu w Katarze 2022 i EURO 2024. Ograli w nich Szwecję, Estonię i Walię.

