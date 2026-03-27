Emocje na boisku, ale wszyscy patrzyli na Urbana. Jedno zwraca uwagę

W 2025 roku Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił zakończenie współpracy z Michałem Probierzem, a kilka tygodni później wydano komunikat, w którym poinformowano, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn został Jan Urban. To właśnie pod jego wodzą "Biało-Czerwoni" rywalizowali w eliminacjach na tegoroczne mistrzostwa świata. Ostatecznie jednak nie mogli cieszyć się z bezpośredniego awansu na tę imprezę i musieli szukać swojej szansy w barażach. Pierwszy mecz tej fazy reprezentanci Polski rozegrali w czwartek 26 marca na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie, gdzie zmierzyli się z Albanią.

Spotkanie wzbudziło duże emocje nie tylko ze względu na stawkę, lecz także przez to, jak prezentował się selekcjoner na ławce trenerskiej. Jan Urban postawił na stylizację, która odbiegała od klasycznego, formalnego garnituru. Zamiast tego wybrał granatową marynarkę zestawioną z szarymi spodniami, tworząc nowoczesny, ale wciąż elegancki zestaw. Całość uzupełniła biała koszula z wysokim kołnierzykiem, która przyciągała uwagę i nadawała sylwetce dynamiki. Brak krawata dodatkowo podkreślał swobodniejszy, bardziej współczesny charakter stylizacji, nie odbierając jej jednak klasy.

Na ten wizerunek zwróciła uwagę stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro. W rozmowie z portalem "Plotek" podkreśliła, że trener "prezentuje od początku meczu bardzo odświeżony wygląd". Zauważyła również, że wybór stroju był świadomy - Urban nie zdecydował się na garnitur, lecz na zestawienie granatowej marynarki z szarymi spodniami, które wygląda świeżo i nowocześnie. Kluczowym elementem była jednak biała koszula z wysokim kołnierzykiem. "To nie jest detal. To jest gamechanger. Biel podkreśla klasę i twarz, podbija kontrast, daje efekt czystości i kontroli" - zaznaczyła ekspertka. Dodała także, że nawet bez krawata koszula nadaje stylizacji elegancji, a cały efekt to przykład przemyślanego zabiegu, który sprawia wrażenie przypadkowego, choć w rzeczywistości taki nie jest.

Jan Urban

Selekcjoner Jan Urban

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban

