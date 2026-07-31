Dziekanowski: Martwiłbym się, gdyby działacze PZPN byli zadowoleni z pracy Urbana

A wszystko na to wskazuje, że Kulesza ewidentnie rozpoczął knucie, aby zmienić obecnego selekcjonera. Wiadomo, że gdy wybierał tego kandydata, robił to w pewnym stopniu z przymusu. Była spora presja opinii publicznej, by dać szansę byłemu trenerowi Legii i Górnika Zabrze.

Trzeba przypomnieć, że prezesowi PZPN nie wypaliło kilka poprzednich opcji, a jego faworyt Maciej Skorża nie był wówczas zainteresowany tą posadą. (dziś jest i to też jest istotne w tej sprawie) więc wybrał na zasadzie: "chcieliście, to macie". W kwietniu, po nieudanym finale barażu o mundial 2026, Kulesza nawet przedłużył z nim umowę. Czyli można powiedzieć, że przełknął porażkę ze Szwedami i wydawało się, że Jan Urban może spokojnie przygotowywać się do jesiennych gier w Lidze Narodów.

Ale ten spokój właśnie dość niespodziewanie się skończył. Od kilku dni w mediach pojawiają się doniesienia, że pozycja selekcjonera wisi na włosku. Kulesza zabrał nawet głos, zaprzeczając tym doniesieniom, twierdząc, że dyskusja jest "nieuzasadniona". Dodał przy tym, że "wyniki są najważniejsze i to one ostatecznie decydują o przyszłości każdego selekcjonera".

To ostatnie zdanie, to tak zwana oczywista oczywistość, natomiast mechanizm działania prezesa PZPN wydaje się dość czytelny: wykorzystuje swoją medialną tubę i tym nieoficjalnym kanałem puszczam jakąś informację, żeby w oficjalnym komunikacie jej zaprzeczyć, tak jak zaprzeczał, że nic nie wie, że ówczesny premier obiecał w Katarze pieniądze dla piłkarzy.

Niewiedzą zasłaniał się również wtedy, kiedy wybuchła afera gdy Probierz odebrał kapitańską opaskę Lewandowskiemu. A na brak wyjazdu Jana Urbana na Mistrzostwa reakcję pojawiają się, jak turniej się zakończył i wszyscy żyją innymi tematami. Co za hipokryzja…

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Wracając do medialnych doniesień i biorąc pod uwagę źródła, z których te informacje wypłynęły, należy uznać je za wiarygodne. Ktoś niezorientowany w realiach futbolu mógłby zapytać: co się takiego zmieniło od marca, skoro od tamtej pory rozegraliśmy tylko dwa towarzyskie mecze?

Przecież nie graliśmy w tym mundialu? No i tu jest właśnie pies pogrzebany - okazuje się bowiem, że Jan Urban podpadł w PZPN tym, że nie poleciał na mundial, żeby z trybun podglądać naszych jesiennych rywali, czyli Bośnię i Hercegowinę oraz Szwedów. Kwestią dyskusyjną jest wartość tego typu obserwacji - jak wielką różnicę robi obejrzenie danej drużyny z trybun w porównaniu z dostępnymi przy współczesnej technologii analizami wideo.

Czy naprawdę może to być zarzut, że ktoś zaniedbuje swoje obowiązki? Czy wybór sposobu analizy gry rywali zależy od selekcjonera, czy tu też obowiązują zasady narzucone przez działaczy?

W tych medialnych przekazach pojawiają się doniesienia, że niezadowolona jest jakaś grupa działaczy. Jeśli prezesowi lub jego współpracownikom z pionu sportowego nie podobało się to, że Urban i jego sztab do Ameryki Północnej się nie wybierają, to przecież mogli wydać mu takie polecenie.

Gdyby selekcjoner takiego polecenia nie wykonał, wtedy moglibyśmy mówić o niesubordynacji. Czy naprawdę ważne jest zrobienie dobrego wrażenia, czyli pokazanie się na jakimś stadionie, od wykonania rzetelnie pracy, ale po swojemu?

Wydaje się oczywistym, że ktoś tu rozpoczął brudne gierki, które mają na celu wszystko, tylko nie to, co powinno być najważniejsze: dać Urbanowi spokojnie pracować przed jesiennymi meczami, stworzyć mu do tego komfortowe warunki. Komuś ewidentnie zależy, żeby ten spokój zburzyć, zasiać ferment.

A dlaczego? Może dlatego, że w PZPN obowiązuje hasło, które niedawno wywiesili na stadionie w Poznaniu kibice Lecha, a Jan Urban nie jest człowiekiem, który w ten sposób buduje relacje z szefostwem i współpracownikami.

Widzę jeszcze jeden powód, przez który działaczom jest nie po drodze z Urbanem: selekcjoner postawił na swoim i w roli asystenta (na miejsce zmarłego Jacka Magiery) zatrudnił swojego zaufanego człowieka, czyli Hiszpana Kibu Vicunę. Mam podejrzenia, graniczące z pewnością, że szefostwu PZPN marzyła się własny kandydat, własna "wtyczka".

Znam to z autopsji z czasów, kiedy Leo Beenhakker odrzucił kandydata na asystenta proponowanego przez działaczy PZPN. Pamiętam jak wielu dodatkowych wrogów zyskał tym ruchem Holender, który już na starcie i tak miał mocno pod górkę z tymi działaczami. Lata mijają, ale pewne rzeczy w PZPN się nie zmieniają. Dlatego kiedy słyszę, że jakimś działaczom coś się nie podoba w pracy selekcjonera, to wiem, że trener wykonuje swoją pracę należycie i sumiennie. Martwiłbym się, gdyby ci działacze zaczęli selekcjonera chwalić...

Cezary Kulesza i Jan Urban Andrzej Iwanczuk/REPORTER East News





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