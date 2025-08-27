Dwa dni do powołań i wszystko jasne, Urban zdecydował. Ten piłkarz ma dostać szansę

Wielkimi krokami zbliża się debiutanckie zgrupowanie Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Już od jakiegoś czasu pewnym jest, że jego pierwsze powołania poznamy w piątek, na niecały tydzień przed spotkaniem z Holandią. Od dłuższego czasu w mediach pojawiają się informacje, jakoby drużynę narodową czekało lekkie odświeżenie.

Wszystko ze względu powołań, bowiem Urban ma się zdecydować na kilku graczy, którzy byli pomijani przez jego poprzednika, Michała Probierza. Wśród tych ma być m.in. Kamil Grabara, czyli bramkarz niemieckiego Wolfsburga. Do tego grona dołączyć może także Tomasz Kędziora, który ostatnie powołanie otrzymał blisko dwa lata temu.

Ówczesny szkoleniowiec reprezentacji, Michał Probierz zrezygnował z jego usług tuż po swoim debiucie, gdy w październiku 2023 roku w spotkaniu z Mołdawią (1:1) zawodnika drużyny przeciwnej nie upilnował właśnie Kędziora. Defensor na zgrupowaniu pojawił się później tylko raz, miesiąc później, lecz nie otrzymał żadnej szansy.

Kędziora dostanie powołanie, w klubie gra wszystko

Jak ustalił Przegląd Sportowy Onet, 31-latek pojawi się wśród graczy powołanych przez Jana Urbana. To jednak nie może zbytnio dziwić, bowiem w swoim klubie, greckim PAOK Saloniki gra od deski do deski. W tym sezonie rozegrał już trzy spotkania w pełnym wymiarze czasowym.

Wolne otrzymał dopiero w miniony weekend, gdy znalazł się na ławce rezerwowych na spotkanie ligowe z AE Larisa. Poza nim na pozycji środkowego obrońcy wśród Polaków regularnie występują tylko Jan Bednarek i Sebastian Walukiewicz.

Blisko zmiany klubu na Porto jest Kiwior, który po ewentualnym transferze najprawdopodobniej otrzyma nieco więcej szans, niż dotychczasowo w Arsenalu. W podobniej sytuacji jest Kamil Piątkowski.

Reprezentacja Polski we wrześniu rozegra dwa spotkania, oba w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. 4 września zmierzy się z Holandią, a trzy dni później z Finlandią.

Jan Urban Piotr Dziurman/REPORTER East News

Tomasz Kędziora AFP

Michał Probierz Markku Ulander/Lehtikuva Oy/East News East News