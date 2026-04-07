Druzgocąca wiadomość, sześć dni po finale baraży. Jednak nici z wyjazdu na mundial?

Reprezentacja Polski wykonała wielką pracę w półfinale baraży o MŚ 2026 i odwróciła niekorzystny wynik spotkania z Albanią, pokonując ostatecznie swych rywali 2:1. "Biało-Czerwoni" wolę walki pokazali też w późniejszym finale przeciwko Szwecji, ale... tutaj już nie zdołali pokonać przeciwników.

"Trzy Korony" zatriumfowały 3:2, a gola na wagę triumfu zdobył napastnik Arsenalu Viktor Gyokeres. Jego strzał poprzedziła zaś duża ofensywa Szwedów, w której znaczący udział miał Gustav Lundgren. Ten jednak zaledwie kilka dni później doświadczył okropnego pecha...

Gustav Lundgren może zapomnieć o mundialu. Dramat reprezentanta Szwecji, tuż po meczu z Polską

30-latek jest związany obecnie z zespołem GAIS, który w poniedziałek podjął na własnym terenie w ramach rozgrywek ligowych Djurgardens IF. Tuż przed pierwszym gwizdkiem, podczas rozgrzewki, Lundgren niespodziewanie doznał urazu i musiał opuścić murawę w asyście innych osób.

Po zakończeniu starcia zaś poruszał się już po stadionowych pomieszczeniach o kulach. W rozmowie z TV4 zdradził wówczas pewne niepokojące informacje. "Wygląda na to, że ścięgno Achillesa jest zerwane. To tyle, co wiem na ten moment. Jestem trochę w szoku. Nie do końca rozumiem co się stało, ale wiem, że to coś poważnego" - stwierdził (cytat za portalem fotbollskanalen.se).

Poczułem się, jakby ktoś nadepnął mi na piętę. Od razu wiedziałem, że jest źle

Gustav Lundgren w trakcie wywiadu sam przyznał, że tego typu problem zdrowotny oznacza długą przerwę w występach i praktycznie wykluczy on go z udziału w mistrzostwach świata. "Przeżycie MŚ byłoby świetne, ale cóż, takie są realia. Niewiele mogę z tym zrobić" - rzucił skrzydłowy ze zrozumieniem, ale i bez dwóch zdań smutkiem.

MŚ 2026. Szwecja wraca na mundial po ośmiu latach przerwy

Szwecja na mundialu zagra w grupie F mierząc się z Holandią, Japonią i Tunezją. Dla "Trzech Koron" będzie to powrót na imprezę tego typu rangi po całych ośmiu latach - poprzednio, w roku 2018 w Rosji, Szwedzi doszli do ćwierćfinału.

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka nożna 123RF/PICSEL

