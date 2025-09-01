Droga na szczyt wiodła przez Słowację. Dzisiaj jest filarem reprezentacji Polski

Jakub Kiwior mijającego lata był jednym z ciekawszych polskich nazwisk na rynku transferowym. Pomimo udanej końcówki poprzedniego sezonu w Arsenalu reprezentant Polski wciąż nie mógł liczyć na regularną grę w "Kanonierach". Szkoleniowiec wicemistrza Anglii Mikel Arteta początkowo był niechętny, by wypuścić ze swoich rąk przydatnego dublera.

Sporo mówiło się o zainteresowaniu AC Milan, jednak ten temat raczej nigdy nie wyszedł poza spekulacje medialne. Zupełnie inaczej wyglądało to w przypadku FC Porto, który najwyraźniej zapałał ogromną sympatią do polskich defensorów. Portugalczycy kilka tygodni temu sięgnęli po Jana Bednarka, który zbiera bardzo dobre recenzje w nowych barwach.

Jak przed kilkoma dniami zdradzał Fabrizio Romano Kiwior do Porto trafił na zasadzie rocznego wypożyczenia z obowiązkowym wykupem. Zdaniem znanego dziennikarza kwota transakcji oscyluje wokół 25-27 milionów euro.

Są to bardzo dobre wieści dla reprezentacji Polski, która potrzebuje regularnie grającego Kiwiora. Przykład Bednarka pokazał, że były zawodnik Arsenalu może bardzo szybko stać się kluczowym piłkarzem nowego zespołu. Obaj nasi reprezentanci jesienią zagrają w rozgrywkach Ligi Europy.

Nietypowe wybory Jakuba Kiwiora. Od słowackiej prowincji po występy w europejskich pucharach.

Urodzony w Tychach Kiwior swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w lokalnych Chrzcicielu oraz Gromie. W końcu przyszedł czas na przejście do akademii GKS-u Tychy, zdecydowanie największego klubu z jego rodzinnego miasta. Jak w przypadku wielu utalentowanych polskich zawodników, tak i w życiu Kiwiora szybko przyszła pora na wyjazd poza granicę kraju. Jego wybór nie był jednak oczywisty, jak spojrzymy na inne podobne sytuacje w przeszłości.

16-letni wówczas Kiwior zdecydował się na przeprowadzkę do Belgii i terminowanie w akademii Anderlechtu Bruksela. Chociaż Polak nigdy nie zdołał przebić się do pierwszego zespołu, to przez dwa i pół roku występował najpierw w juniorach, a później w rezerwach utytułowanego klubu. Dało mu to dużo doświadczenia, bo jak w rozmowie z Gazetą Wyborczą wspominał jego ojciec Piotr Kiwior, Jakub w Brukseli mógł regularnie grać z piłkarzami z pierwszego zespołu. Bardzo ważne były również występy w organizowanej przez UEFA Lidze Młodzieżowej - Kiwior w tych rozgrywkach mierzył się m.in. z Celtikiem Glasgow czy Dynamem Kijów.

Kolejny krok Kiwiora również wykracza poza stereotypową drogę młodego polskiego zawodnika w klubach europejskich. Obrońca nie chciał w nieskończoność czekać na szansę w pierwszej drużynie Anderlechtu, która przecież nigdy nie musiała nadejść. Kiwior nie zdecydował się na powrót do Polski, a wybrał kierunek kompletnie niepopularny dla młodych polskich piłkarzy.

Słowacja trampoliną do wielkiego futbolu

18-letni wówczas Jakub Kiwior zamienił Brukselę na słowacką prowincję przenosząc się do występującego w tamtejszej ekstraklasie FK Zeleziarne Podbrezova. Jest to klub kojarzący się polskim kibicom jako główny obiekt pożądania klubów gustujących w "starych Słowakach". Dla Kiwiora był to jednak bardzo dobry wybór.

Zaledwie jedna runda w zespole, który finalnie spadł z ekstraklasy, zaprocentował transferem do czołowego słowackiego klubu MSK Zilina. Tam Kiwior współpracował m.in. ze znanym z pracy w Polsce Pavolem Stano, a jego kolegą z zespołu był Dawid Kurminowski.

Pobyt w Żylinie był dla Kiwiora kolejnym etapem płynnie przechodzącego rozwoju piłkarskiego. Grał z lepszymi partnerami, po drugiej stronie boiska stali już bardziej jakościowi przeciwnicy, a pod sam koniec pobytu na Słowacji grał również w eliminacjach europejskich pucharów.

MSK Zilina jest klubem, na który skauci klubów z lig TOP5 zerkają bardzo chętnie. Trudno więc się dziwić, że Polak szybko trafił na ich radary. Po kilku krokach "do tyłu" Kiwiora czekało prawdziwe wyzwanie - transfer do grającej we włoskiej Serie A Spezii. Defensor trafił do klubu, w którym wówczas grał już Arkadiusz Reca (od niedawna Legia Warszawa). I tutaj Kiwior po raz kolejny zaskoczył.

Właściwie od momentu przeprowadzki do Włoch wszystko w karierze Kiwiora potoczyło się błyskawicznie. Od momentu debiutu w Serie A (mecz z Interem Mediolan z 1 grudnia 2021 roku) pozycja Polaka w linii defensywy Spezii była niepodważalna. Znakomity sezon we Włoszech zaowocował premierowym powołaniem do reprezentacji Polski, gdzie również bardzo szybko stał się podstawowym zawodnikiem.

Wkrótce też to, co początkowo traktowano jako abstrakcję, stało się faktem. Kiwior po zaledwie roku regularnej gry w Serie A przeszedł do Premier League. I to nie do drużyny ze środka tabeli, ale do walczącego o mistrzowski tytuł Arsenalu. Oficjalnie te przenosiny ogłoszono 23 stycznia. Według portalu Transfermarkt "Kanonierzy" za Polaka zapłacili 19,5 miliona euro.

Jakub Kiwior w swojej karierze poszedł w zdecydowanie innym kierunku niż inni polscy, utalentowani zawodnicy. Nie porwał się od razu na transfer do wielkiego klubu, w którym ryzyko niepowodzenia jest bardzo duże. Urodzony w Tychach defensor stopniowo rozwijał swoją karierę, a czołowe kluby sięgnęły po niego dopiero wtedy, gdy ten był już w pełni ukształtowanym piłkarzem gotowym na największe wyzwania europejskiego futbolu.

