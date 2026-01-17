Start sobotniej rywalizacji we włoskiej Serie A był nie lada gratką dla polskich kibiców. Rzadko się zdarza, by w jednej z najsilniejszych lig świata można było obserwować tak wiele postaci związanych z naszym krajem, włącznie z gwiazdami reprezentacji Polski. W swoim kolejnym spotkaniu lider Serie A Inter Mediolan rywalizował na wyjeździe z Udinese Calcio, które aktualnie zajmuje bezpieczne miejsce w środku stawki.

W składzie Interu nie doszło do przykrej z naszej perspektywy niespodzianki. Christian Chivu po raz kolejny postawił od pierwszej minuty na Piotra Zielińskiego. Jeden z liderów polskiej kadry utrzymuje świetną dyspozycję, za co jest doceniany we włoskich mediach. Mecz w Udinese był jego trzecim ligowym meczem z rzędu, gdy rozpoczynał w wyjściowym składzie.

Po drugiej stronie boiska od pierwszej minuty biegał Jakub Piotrowski. Poza kadrą Udinese zabrakło natomiast Adama Buksy. Rosły napastnik cały czas zmaga się z kontuzją łydki. Warto wspomnieć również, że sztab szkoleniowy Udinese jest bogaty w polskie akcenty. Trenerem włoskiego klubu jest były szkoleniowiec Legii Warszawa i Pogoni Szczecin Kosta Runjaić. Jednym z jego asystentów jest natomiast Przemysław Małecki.

Początek meczu potoczył się zgodnie z oczekiwaniami kibiców oraz ekspertów. Faworyzowany Inter wyszedł na prowadzenie. W 20. minucie dogranie Francesco Pio Esposito wykorzystał niezrównany snajper wicemistrza Włoch Lautaro Martinez. Inter w kolejnych minutach nie miał większych problemów z tym, by zatrzymywać kolejne ataki rywala.

Pod koniec pierwszej połowy byliśmy świadkami bardzo przykrego zdarzenia. Niestety, z udziałem reprezentanta Polski. W 41. minucie po starciu przy linii bocznej z Luisem Henrique na murawę padł Jakub Piotrowski. Sytuacja od początku wyglądała bardzo poważnie. Reprezentant Polski błyskawicznie złapał się za kolano, a jego ekspresja wskazywała na ogromny ból. Krzyk Polaka był doskonale słyszalny dla kibiców obserwujących to starcie w telewizji. Po kilku minutach udzielania pomocy Piotrowski opuścił murawę w asyście medyków. Na murawie zastąpił go Lennon Miller.

Widoczny na powtórkach telewizyjnych grymas twarzy trenerów obu drużyn był więcej niż wymowny. Na ten moment nie znamy dokładnej diagnozy, ta może być upubliczniona w przeciągu najbliższych kilku godzin. Na ten moment występ Piotrowskiego w meczach barażowych oraz potencjalnie ma mundialu jest poważnie zagrożony. 28-latek w reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana dotychczas zagrał raz.

- Nie wiemy jeszcze, przez co przeszedł. Odczuwał ból i nie czuje się najlepiej, ale za kilka dni będziemy wiedzieć więcej. Mamy nadzieję, że to nic poważnego z jego kolanem. To dla nas zła wiadomość - powiedział na pomeczowej konferencji prasowej trener Udinese Kosta Runjaić.

Interowi finalnie udało się utrzymać prowadzenie 1:0. W drużynie triumfatorów do 88. minuty grał Piotr Zieliński. Reprezentant Polski po raz kolejny został pozytywnie oceniony przez włoskie media.

Statystyki meczu Udinese Calcio 0 - 1 Inter Mediolan Posiadanie piłki 40% 60% Strzały 5 14 Strzały celne 1 5 Strzały niecelne 2 5 Strzały zablokowane 2 4 Ataki 73 105

