Dramat po przyszłej decyzji Lewandowskiego? Pokoleniowa zapaść w reprezentacji Polski

Przy piłkarzach tej klasy, co Robert Lewandowski, zwykło się mówić, że rodzą się raz na kilkadziesiąt lat. W ostatnich dwóch dekadach mieliśmy szczęście, że akurat on przyszedł na świat pod właściwą z naszej perspektywy szerokością geograficzną, jednak zasadne wydaje się pytanie, czy "natura" wszystkiego nie wyrówna. Póki co nie mówi się o tym głośno, bo w teorii - oprócz Lewandowskiego - wśród napastników wciąż mamy piłkarzy ze średniej europejskiej półki - Adam Buksa gra w Serie A, Karol Świderski wielokrotnie udowadniał swoją wartość dla kadry, podobnie jak Krzysztof Piątek (choć patrząc zarówno na jego wybór klubowy, jak i jakość ostatnich występów w reprezentacji, chyba też powoli możemy mówić o byciu po drugiej stronie rzeki). Teoretycznie wybór jest szeroki - zwłaszcza przy taktyce z zaledwie jednym napastnikiem.

Starzejący się atak

Tyle teoria. W praktyce Adam Buksa w obecnym roku skończy 30 lat. Karol Świderski właśnie obchodził 29. urodziny. Krzysztof Piątek - już w poprzednim roku rozpoczął czwartą dekadę swojego życia. Słowem - odejście Lewandowskiego zostawi nas z grupą niemłodych napastników oraz - co gorsza, i o tym jest ten tekst - z absolutną wyrwą za ich plecami. Za moment przejdziemy do konkretów.

Sam Lewandowski na razie nigdzie się nie wybiera, choć niepokojące sygnały dochodzą od jakiegoś czasu. Po mistrzostwach świata w 2022 roku pierwszy raz był pytany przez dziennikarzy o swoją przyszłość. Wówczas sprawa była świeża, niejasny był los Czesława Michniewicza, którego ultradefensywna taktyka nie pasowała największym gwiazdom kadry. Na gorąco kapitan reprezentacji wypalił, że musi przemyśleć swoją decyzję, a w piłce chodzi o to, by czerpać z niej radość. Ostatecznie został. Od tego czasu kilkukrotnie był pytany, jak widzi własną przyszłość w reprezentacji i za każdym razem odpowiadał tak samo (w tym w najnowszym wywiadzie dla "Piłki Nożnej") - że odejdzie, gdy poczuje, że to czas na koniec, ale póki co tego nie czuje. Jednocześnie Sebastian Staszewski, autor książki o "Lewym", dobrze zorientowany w tematach krążących wokół naszego kapitana, w jednej ze swoich wypowiedzi wyraźnie zasugerował, że decyzja o spasowaniu jest całkiem blisko - w domyśle: być może zależy od wyników marcowych barażów o mundial.

Zmiana pokoleniowa nie musi boleć. Póki nie mówimy o napastnikach

Ogólnie reprezentacja Polski nie powinna mieć wielkiego problemu ze zmianą pokoleniową, bowiem już teraz o jej sile stanowi kilku piłkarzy z roczników 2000 lub młodszych - Jakub Kiwior (2000), Nicola Zalewski (2002), Jakub Kamiński (2002), ostatnio Michał Skóraś (2000), a w odwodzie są powoływani już jesienią Filip Rózga (2006), Kacper Kozłowski (2003), Jan Ziółkowski (2005) lub przede wszystkim wciąż czekający na swój czas Oskar Pietuszewski (2008). Również zerkając w stronę młodzieżówki Jerzego Brzęczka wychwycimy kilka nazwisk, które mają na tyle wysoki potencjał, by - przy odpowiednim prowadzeniu kariery i wysokiej formie - zacząć pukać do kadry. Przykładowo: Michał Gurgul (2006 - lewy obrońca, gdzie mamy gigantyczny deficyt), Kacper Urbański (2004), czy bardzo wysoko wyceniany, zaledwie 19-letni Marcel Reguła (2006, cena w Transfermarkt: 5 mln euro).

Polskiej kadry nie czeka zapaść z dnia na dzień, jednak wśród napastników sytuacja jest absolutnie dramatyczna. Najlepszym dowodem niech będzie fakt, że w kadrze U-21, która przez eliminacje młodzieżowego Euro idzie jak burza, rolę centralnego snajpera pełni... pomocnik Rakowa Częstochowa Tomasz Pieńko. Jerzy Brzęczek na ostatnie zgrupowania powołuje tylko jednego nominalnego środkowego napastnika: Wiktora Bogacza (2004), który jako piłkarz New York Red Bull przez cały poprzedni sezon uzbierał... 305 minut w amerykańskiej MLS i strzelił jednego gola.

Bardzo smutna lista

Żeby nie być gołosłownym, wypisujemy nazwiska napastników młodszych niż ci, którzy obecnie są powoływani do kadry. Mowa o rocznikach 1998 i młodszych, zatem nie stawiamy poprzeczki zbyt wysoko i zaczynamy od piłkarzy 28-letnich, którzy grają nie niżej, niż w polskiej 1. lidze lub nie niżej, niż na trzecim poziomie rozgrywkowym z lig top 5 w Europie (z jednym wyjątkiem: Daniel Mikołajewski gra w młodzieżowej lidze we Włoszech, ale ma już doświadczenie z seniorskiej piłki oraz rozgrywa bardzo dobry sezon). Korzystamy tutaj z researchu Damiana Smyka, byłego dziennikarza serwisu Goal.pl.

1998: Patryk Klimala (FC Seoul), Patryk Szysz (Arka Gdynia), Szymon Kobusiński (Odra Opole).

1999: Patryk Makuch (Raków Częstochowa), Dawid Kurminowski (Lechia Gdańsk), Kacper Kostorz (Polonia Warszawa), Sebastian Bergier (Widzew Łódź), Dominik Steczyk (Académico Viseu - 2. liga portugalska).

2000: Adrian Benedyczak (Parma), Karol Czubak (Motor Lublin), Daniel Stanclik (Miedź Legnica).

2001: Bartosz Białek (Darmstadt - 2. Bundesliga), Maciej Rosołek (Piast Gliwice), Marcel Mansfeld (Miedź Legnica), Tomasz Bała (Ruch Chorzów), Łukasz Zjawiński (Polonia Warszawa), Rafał Adamski (Pogoń Grodzisk Wielkopolski).

2002: Filip Szymczak (Charleroi).

2003: Szymon Włodarczyk (Excelsior Rotterdam), Aleksander Buksa (Polonia Warszawa), Kacper Sezonienko (Lechia Gdańsk).

2004: Wiktor Bogacz (New York Red Bull), Jordan Majchrzak (VfB Stuttgart II - 3. Bundesliga), Jan Żuberek (Inter Mediolan U23 - Serie C).

2005 i młodsi: Patryk Paryzek (Pogoń Szczecin), Daniel Mikołajewski (Parma Primavera - rozgrywki młodzieżowe we Włoszech, ale bardzo dobre liczby: 17 meczów, 15 goli), Mateusz Kowalski (Torreense - 2. liga portugalska), Kamil Jakóbczyk (Lech Poznań), Alan Rybak (Pogoń Siedlce), Krystian Okoniewski (Puszcza Niepołomice), Kacper Plichta (Motor Lublin), Tomasz Walczak (Michalovce - słowacka ekstraklasa).

Znikąd nadziei

Nie sięgamy już niżej, bowiem jeśli piłkarz 18-letni nawet nie jest w orbicie zainteresowań reprezentacji U-21, która poza jednym Wiktorem Bogaczem nie posiada napastników (a sam Bogacz też jest wciąż daleko od zrobienia wielkiej kariery), to znaczy, że w najbliższym czasie nie pojawi się w tych rocznikach nikt, kto mógłby być brany pod uwagę po odejściu Roberta Lewandowskiego. Sama lista wygląda przygnębiająco, bo widzimy na niej tylko dwie grupy piłkarzy: napastników, którzy są mocno mglistą obietnicą, że trafią na średni europejski poziom, oraz takich, którzy na poziomie seniorskim są już od dłuższego czasu, ale niewiele świadczy, by byli w stanie dobić do średniości.

Mało tego - sam trend jest przerażający, bo tworząc tę listę, bazowaliśmy na researchu dokonanym przez dziennikarza Damiana Smyka w listopadzie 2024. Aktualizacja listy wyłącznie wyrzucała z niej piłkarzy (odchodzili do klubów słabszych, niż polska 1. liga albo - w kilku przypadkach - nie mają dziś żadnego klubu!) lub dokonywała korekty klubowej przynależności. W żadnym przypadku nie był to sportowy awans. Dobitny jest przykład Filipa Szymczaka, który jeszcze niedawno był uznawany w Lechu Poznań za talent, grał w reprezentacji U-21, ale po osiągnięciu wieku seniora, został wytransferowany do belgijskiego Charleroi, gdzie wiedzie mu się bardzo słabo (jeśli gra, to głównie końcówki meczów. Ogólnie 10 występów, które przełożyły się na 188 minut i zero goli oraz asyst). Na liście znalazło się tylko jedno nowe nazwisko: 18-letni Kamil Jakóbczyk (Lech Poznań) zadebiutował jesienią w Ekstraklasie, gdy w meczu z Arką Gdynia wszedł na osiem minut. Trenuje z pierwszym zespołem, ale na ławce przeciwko Lechii Gdańsk na inaugurację piłkarskiej wiosny już go nie było.

Być może nadzieją - ale nic więcej - są wspomniany Bogacz oraz Daniel Mikołajewski, który przez trenerów młodzieżowych reprezentacji już od lat był wskazywany jako snajper z największym potencjałem, by zbliżyć się do Roberta Lewandowskiego. Z całej listy natomiast najbliżej ewentualnego powołania do kadry Jana Urbana (ale wciąż bardzo daleko, zwłaszcza że w kolejce jest jeszcze starszy od niego Dawid Kownacki z Herthy Berlin) wydaje się być Sebastian Bergier z Widzewa Łódź. Mowa tutaj jednak o najstarszym roczniku z listy.

Słowem - mamy ostatnie dwa-trzy lata na "wyprodukowanie" napastnika. Wiele wskazuje jednak, że wpadliśmy w niebywałą, nieznaną nawet z ciemniejszych czasó polskiego futbolu, dziurę pokoleniową.

Adam Buksa, Robert Lewandowski ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Karol Świderski w koszulce reprezentacji Polski AFP

Krzysztof Piątek Marcin Golba AFP

