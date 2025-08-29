Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dostał polskie obywatelstwo, wybrał Białoruś. Wszystko już jasne

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Od 2022 roku w polskich zespołach gra urodzony w Białorusi Gleb Kuczko. Młody piłkarz jakiś czas temu otrzymał polskie obywatelstwo i zapowiadał, że chciałby wystąpić kiedyś w "Biało-Czerwonych" barwach. Wiele wskazuje jednak, że do tego nigdy nie dojdzie, lecz nie ze względów sportowych. Jak przekazał w rozmowie z pressball.by trener białoruskiej drużyny młodzieżowej Witalij Pawłow, 20-latek wybrał grę dla Białorusi.

Gleb Kuczko
Gleb KuczkoERNEST KOLODZIEJ/400mm.pl/NEWSPIX.PLNewspix.pl

W 2022 roku do Polski, a dokładniej do Wisły Płock, z białoruskiego Rukh Brest trafił Gleb Kuczko. Aktualną rewelację rozgrywek Ekstraklasy reprezentował w pierwszej oraz w drugiej drużynie. Łącznie w barwach klubu zaliczył 32 spotkania, notując osiem bramek i pięć asyst. Takie występami nie przekonał jednak do siebie działaczy i przed sezonem został wypożyczony do Miedzi Legnica.

Tuż po ogłoszeniu tego transferu 20-latek udzielił dla strony klubowej krótkiego wywiadu, w którym przyznał, że liczy wkrótce na powołanie do reprezentacji... Polski. Pomocnik otrzymał niedawno polskie obywatelstwo i mógłby wystąpić w narodowej drużynie. Według najnowszych informacji taka sytuacja może nigdy nie mieć miejsca.

Zobacz również:

Jagiellonia Białystok
Ekstraklasa

Przed polskimi klubami decydujący wieczór. Liga Mistrzów coraz bliżej

Bartosz Nawrocki

    Wszystko za sprawą wywiadu szkoleniowca młodzieżowej reprezentacji Białorusi, Witalija Pawłowa. W rozmowie z portalem pressball.by zapytany o sytuację pomocnika odpowiedział wprost.

    Kuczko wybrał Białoruś, to już pewne

    Jak przyznał trener, słyszał o sprawie piłkarza i ewentualnym powołaniu do Polski. Jego zdaniem to wszystko to... nieporozumienie. Młody gracz zdecydował się na granie dla Białorusi i otrzymał już powołanie na nadchodzące zgrupowanie.

    - Tak, słyszałem. Ale to nieporozumienie. Rozmawialiśmy z Glebem. Powiedział, że kiedyś powiedział coś podobnego polskim dziennikarzom. I kiedy dostał polski paszport, jakoś się to ułożyło. Ale udzielił wywiadu, zanim zaprosiliśmy go do młodzieżowej reprezentacji Białorusi. Wtedy był otwarty na propozycje. A teraz już grał w naszej młodzieżowej reprezentacji i zamierza kontynuować grę dla Białorusi. Kuczko też dostał powołanie na nadchodzący obóz treningowy - liczymy na niego - powiedział.

    Zobacz również:

    Nicola Zalewski
    Serie A

    Wielki transfer Polaka, a teraz skandal. Prokuratura zaangażowana w sprawę

    Łukasz Olszewski
    Łukasz Olszewski

      W aktualnym sezonie Kuczko wystąpił w czterech spotkaniach. Nie zdołał jeszcze strzelić żadnego gola, ani nie zanotował asysty. W piątek będzie miał okazję do poprawy swoich statystyk. Jego Miedź Legnica zmierzy się z Wisłą Kraków.

      SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern Monachium. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

      Zobacz również:

      Piłkarze Legii byli już w wielkich opałach
      Liga Konferencji

      Dramatyczne minuty Legii i awans rzutem na taśmę. Wielki sukces, mamy komplet

      Piotr Jawor
      Piotr Jawor
      Piłkarz w niebieskim stroju drużyny z numerem 41 biegnie po murawie z piłką przy nodze podczas meczu piłki nożnej, w tle widoczny nieostry zawodnik bramkarz oraz tablice reklamowe.
      Gleb Kuczko ERNEST KOLODZIEJ/400mm.pl/NEWSPIX.PLNewspix.pl
      Matty Cash, Robert Lewandowski, Jan Bednarek
      Matty Cash, Robert Lewandowski, Jan Bednarek podczas zgrupowania reprezentacji PolskiAndrzej Iwanczuk / REPORTEREast News

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja