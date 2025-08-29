Dostał polskie obywatelstwo, wybrał Białoruś. Wszystko już jasne

W 2022 roku do Polski, a dokładniej do Wisły Płock, z białoruskiego Rukh Brest trafił Gleb Kuczko. Aktualną rewelację rozgrywek Ekstraklasy reprezentował w pierwszej oraz w drugiej drużynie. Łącznie w barwach klubu zaliczył 32 spotkania, notując osiem bramek i pięć asyst. Takie występami nie przekonał jednak do siebie działaczy i przed sezonem został wypożyczony do Miedzi Legnica.

Tuż po ogłoszeniu tego transferu 20-latek udzielił dla strony klubowej krótkiego wywiadu, w którym przyznał, że liczy wkrótce na powołanie do reprezentacji... Polski. Pomocnik otrzymał niedawno polskie obywatelstwo i mógłby wystąpić w narodowej drużynie. Według najnowszych informacji taka sytuacja może nigdy nie mieć miejsca.

Wszystko za sprawą wywiadu szkoleniowca młodzieżowej reprezentacji Białorusi, Witalija Pawłowa. W rozmowie z portalem pressball.by zapytany o sytuację pomocnika odpowiedział wprost.

Kuczko wybrał Białoruś, to już pewne

Jak przyznał trener, słyszał o sprawie piłkarza i ewentualnym powołaniu do Polski. Jego zdaniem to wszystko to... nieporozumienie. Młody gracz zdecydował się na granie dla Białorusi i otrzymał już powołanie na nadchodzące zgrupowanie.

- Tak, słyszałem. Ale to nieporozumienie. Rozmawialiśmy z Glebem. Powiedział, że kiedyś powiedział coś podobnego polskim dziennikarzom. I kiedy dostał polski paszport, jakoś się to ułożyło. Ale udzielił wywiadu, zanim zaprosiliśmy go do młodzieżowej reprezentacji Białorusi. Wtedy był otwarty na propozycje. A teraz już grał w naszej młodzieżowej reprezentacji i zamierza kontynuować grę dla Białorusi. Kuczko też dostał powołanie na nadchodzący obóz treningowy - liczymy na niego - powiedział.

W aktualnym sezonie Kuczko wystąpił w czterech spotkaniach. Nie zdołał jeszcze strzelić żadnego gola, ani nie zanotował asysty. W piątek będzie miał okazję do poprawy swoich statystyk. Jego Miedź Legnica zmierzy się z Wisłą Kraków.

