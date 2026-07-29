Dosadny głos ws. reprezentacji. 5 nazwisk skreślonych, jest apel do Lewandowskiego

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

W ostatnich godzinach wokół reprezentacji Polski rozpętała się prawdziwa burza. Z medialnych doniesień wynikało bowiem, że posada Jana Urbana wisi na włosku. Mówiono, iż decydujące mają okazać się najbliższe mecze "Biało-czerwonych". Zdaniem Romana Kołtonia problem leży jednak w zupełnie innym miejscu. Znany dziennikarz zaproponował szereg zmian w kadrze narodowej. Zwrócił się także z bezpośrednim apelem do Roberta Lewandowskiego.

Robert Lewandowski oraz Jan Urban
Reprezentacja Polski. Na zdjęciu Robert Lewandowski i selekcjoner Jan UrbanAndrzej Iwanczuk/REPORTERReporter

Ostatnie godziny przyniosły kibicom z kraju nad Wisłą dość niespodziewaną burzę. W mediach pojawiły się bowiem doniesienia, jakoby posada selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana wisiała na przysłowiowym włosku. Jako powód podano między innymi brak awansu na tegoroczne mistrzostwa świata oraz brak obserwacji rywali, z którymi już za niedługo kadra narodowa zmierzy się w ramach Ligi Narodów.

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza zdążył obalić przytoczone doniesienia. Niemniej, ziarno niepewności zostało już zasiane. Do sytuacji postanowił odnieść się popularny dziennikarz sportowy z kraju nad Wisłą - Roman Kołtoń. Przedstawił on obecną sytuację reprezentacji Polski z nieco innego punktu widzenia.

Nowa rola Lewandowskiego w reprezentacji? W tle pożegnanie 5 zawodników

Zdaniem Kołtonia największy problem reprezentacji Polski tkwi obecnie w szatni. Znany dziennikarz wymienił aż 5 zawodników, którzy jego zdaniem powinni pożegnać się z kadrą narodową.

- Jeśli chcemy prowadzić poważną dyskusję o reprezentacji Polski, to najważniejsze jest zupełnie coś innego. Czy jest pomysł na tę drużynę na najbliższe 2 lata - Liga Narodów (Dywizja B), eliminacje EURO i finały EURO [...]. Trzeba rozpocząć grę o przyszłość, już bez Bereszyńskiego, Kapustki, Wszołka, Piotrowskiego, może i Kędziory. Kilku innych też wymaga dyskusji, choćby nic niewnoszący Kozłowski - mówi Kołtoń.

Na tym jednak nie skończyła się jego "przebudowa" kadry narodowej. Kołtoń wyraził bowiem jasne stanowisko w sprawie reprezentacyjnej kariery Roberta Lewandowskiego. Dla naszego kapitana znany dziennikarz przewiduje bowiem zupełnie nową rolę.

- Lewandowski? Joker, jeśli chce. Tyle że też jasno trzeba postawić sprawę - Robert jesteś do dyspozycji przez 2 lata, ale bez mrugnięcia okiem i nie krzywisz się, gdy siedzisz na ławie. Nie ma czasu na fochy - apeluje Kołtoń.

Obecnie reprezentacja Polski znajduje się na sporym rozdrożu. Brak awansu na mundial mocno ostudził entuzjazm, który powstał zaraz po objęciu sterów przez Jana Urbana. Już za około dwa miesiące nasza kadra narodowa rozpocznie natomiast zmagania w ramach Ligi Narodów UEFA (Dywizja B). Mecze z Bośniakami, Szwedami oraz Rumunami zapewne rzucą nieco więcej światła na obecny oraz przyszły kształt reprezentacji Polski.

Zobacz również:

Manuel Neuer
Bundesliga

Wszystkie oczy na Neuera. Powiedział o końcu kariery. "Na to wygląda"

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
Mężczyzna w średnim wieku w okularach, ubrany w ciemny garnitur z rozpiętą koszulą, stoi na tle czerwonej powierzchni z elementami czerni, spoglądając przed siebie z poważnym wyrazem twarzy.
Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Piłkarz w białej koszulce trzyma pod pachą zdjętą czerwoną koszulkę meczową, na tle oświetlonego stadionu z widocznymi zawodnikami i trenerami po lewej stronie kadru.
Robert LewandowskiAFP
Dwóch piłkarzy w bordowych strojach reprezentacji Polski podczas treningu, uśmiechnięci i zrelaksowani, w tle rozmyte elementy boiska oraz zielone pachołki treningowe na pierwszym planie.
Bartosz Kapustka i Bartosz BereszyńskiLUKASZ GROCHALA/CYFRASPORTNewspix.pl


Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych wydarzeniach w świecie futbolu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja