Ostatnie godziny przyniosły kibicom z kraju nad Wisłą dość niespodziewaną burzę. W mediach pojawiły się bowiem doniesienia, jakoby posada selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana wisiała na przysłowiowym włosku. Jako powód podano między innymi brak awansu na tegoroczne mistrzostwa świata oraz brak obserwacji rywali, z którymi już za niedługo kadra narodowa zmierzy się w ramach Ligi Narodów.

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza zdążył obalić przytoczone doniesienia. Niemniej, ziarno niepewności zostało już zasiane. Do sytuacji postanowił odnieść się popularny dziennikarz sportowy z kraju nad Wisłą - Roman Kołtoń. Przedstawił on obecną sytuację reprezentacji Polski z nieco innego punktu widzenia.

Nowa rola Lewandowskiego w reprezentacji? W tle pożegnanie 5 zawodników

Zdaniem Kołtonia największy problem reprezentacji Polski tkwi obecnie w szatni. Znany dziennikarz wymienił aż 5 zawodników, którzy jego zdaniem powinni pożegnać się z kadrą narodową.

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- Jeśli chcemy prowadzić poważną dyskusję o reprezentacji Polski, to najważniejsze jest zupełnie coś innego. Czy jest pomysł na tę drużynę na najbliższe 2 lata - Liga Narodów (Dywizja B), eliminacje EURO i finały EURO [...]. Trzeba rozpocząć grę o przyszłość, już bez Bereszyńskiego, Kapustki, Wszołka, Piotrowskiego, może i Kędziory. Kilku innych też wymaga dyskusji, choćby nic niewnoszący Kozłowski - mówi Kołtoń.

Na tym jednak nie skończyła się jego "przebudowa" kadry narodowej. Kołtoń wyraził bowiem jasne stanowisko w sprawie reprezentacyjnej kariery Roberta Lewandowskiego. Dla naszego kapitana znany dziennikarz przewiduje bowiem zupełnie nową rolę.

- Lewandowski? Joker, jeśli chce. Tyle że też jasno trzeba postawić sprawę - Robert jesteś do dyspozycji przez 2 lata, ale bez mrugnięcia okiem i nie krzywisz się, gdy siedzisz na ławie. Nie ma czasu na fochy - apeluje Kołtoń.

Obecnie reprezentacja Polski znajduje się na sporym rozdrożu. Brak awansu na mundial mocno ostudził entuzjazm, który powstał zaraz po objęciu sterów przez Jana Urbana. Już za około dwa miesiące nasza kadra narodowa rozpocznie natomiast zmagania w ramach Ligi Narodów UEFA (Dywizja B). Mecze z Bośniakami, Szwedami oraz Rumunami zapewne rzucą nieco więcej światła na obecny oraz przyszły kształt reprezentacji Polski.

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski AFP

Bartosz Kapustka i Bartosz Bereszyński LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT Newspix.pl





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