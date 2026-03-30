Komunikat UEFA, w środku "werdykt". Deklasacja godziny przed meczem Szwecja - Polska

"Od tych pięciu dni w marcu zależy cały nasz piłkarski rok" - mówił jakiś czas temu Zbigniew Boniek, który zapowiadał, co się może wydarzyć w czasie baraży o piłkarskie mistrzostwa świata 2026, które na przełomie czerwca i lipca odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Nie sposób się z nim nie zgodzić.

Polacy w miniony czwartek zrobili pierwszy krok i pokonali Albańczyków (2:1). Teraz poprzeczka idzie w górę, a "Biało - Czerwoni" w finale baraży zmierzą się w Solnie ze Szwecją, która zdecydowanie w półfinale pokonała Ukrainę (3:1).

W poniedziałkowy poranek na stronie UEFA pojawiła się zapowiedź spotkania. Krótko opisano tam historię szwedzko - polskich pojedynków z naciskiem na ostatnie starcie, które miało miejsce w barażach o mundial 2022 w Katarze. Wówczas "Biało - Czerwoni" wygrali w Chorzowie 2:0 i wywalczyli przepustkę na imprezę czterolecia.

Swoimi opiniami podzielili się dziennikarze ze Szwecji i Polski, a także wskazano możliwe składy na wtorkową potyczkę. Jest też kilka zdań od selekcjonerów: Grahama Pottera i Jana Urbana, którzy są świadomi wagi spotkania. - Liczymy na wspaniały wieczór i fantastyczną atmosferę. Polska będzie trudnym przeciwnikiem - przyznał angielski szkoleniowiec. - Mecz ze Szwecją będzie najważniejszym meczem w mojej karierze trenerskiej - stwierdził z kolei Urban.

W tekście pojawiła się także ankieta z pytaniem: Kto zakwalifikuje się na mistrzostwa świata: Polska czy Szwecja?

Kibice mogli wziąć sprawy w swoje ręce i wydać werdykt ws. wyniku wtorkowego spotkania. Większość z nich wskazuje na "Biało - Czerwonych" (59 procent ankietowanych). To oczywiście jest stan na poniedziałek (30 marca), godz. 12:30 i może to się jeszcze zmienić.

W zapowiedzi na stronie UEFA znajduje się także informacja, gdzie można oglądać mecz Szwecja - Polska.

