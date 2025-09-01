Dokonali tego po 16 latach posuchy. Ten mecz Polaków przeszedł do historii

W ostatnich latach reprezentacja Polski przyzwyczaiła nas, kibiców, do oglądania jej poczynań na wielkich międzynarodowych imprezach. Od mistrzostw Europy we Francji w 2016 roku biało-czerwoni występują nieprzerwanie czy to na Euro, czy na mundialu.

Rzecz jasna, wynik osiągnięty na EURO 2016 (ćwierćfinał) już dawno przeszedł do historii. Z rozrzewnieniem wspominamy tamte rzuty karne w Portugalią i wciąż myślimy, co by było, gdyby Jakub Błaszczykowski wykorzystał tego karnego.

Na kolejnych imprezach było już tylko gorzej. MŚ w Rosji w 2018 roku i EURO 2020 zakończyliśmy na fazie grupowej. Dopiero na mundialu w Katarze w 2022 daliśmy radę wyjść z grupy, po raz pierwszy od 36 lat. Jednak w 1/8 finału ulegliśmy Francuzom 1:3. Nie najlepiej poszło też kadrze prowadzonej przez Michała Probierza na EURO 2024 w Niemczech. Tam, po porażkach z Austrią i Holandią oraz remisie z Francją jako pierwsi ze wszystkich pożegnaliśmy się z turniejem.

Kolorowo nie było. Na awans na mundial czekaliśmy aż 16 lat

Trzeba przyznać, że reprezentacja Polski gra na mundialach i Euro z różnym skutkiem. Ostatnio jednak można mieć wiele do życzenia, jeśli chodzi o występy naszych orłów. Co zrobić, żeby było lepiej? Na to pytanie, a także swoje rozwiązanie przedstawi nowy selekcjoner Jan Urban, który już na samym starcie spróbuje przeciwstawić się mocnej Holandii w spotkaniu eliminacji do MŚ 2026. Transmisja w TVP 1.

Reprezentacja Polski ma na swoim koncie sukcesy na mistrzostwach świata. Na mundialu w RFN 1974 kadra prowadzona przez Kazimierza Górskiego zdobyła trzecie miejsce. Osiem lat później sukces ten powtórzył Antoni Piechniczek, który sięgnął po brązowy medal na MŚ 1982 w Hiszpanii. W obu sukcesach biało-czerwonych udział brali m.in. Grzegorz Lato czy Andrzej Szarmach.

Na mistrzostwach świata zagraliśmy jeszcze w 1986 roku w Meksyku. Polacy wyszli z grupy, a w 1/8 finału odpadli z Brazylią, przegrywając 0:4. Nikt nie mógł przewidzieć, że na kolejnych dwóch mundialach biało-czerwonych zabraknie. Nie mówiąc już o Euro, na którym zadebiutowaliśmy dopiero w 2008 roku.

Aż nadeszły eliminacje do kolejnych mistrzostw świata, tym razem w Korei Południowej i Japonii. Najpierw biało-czerwoni wygrali z Ukrainą na wyjeździe 3:1. W kolejnych dwóch spotkaniach w październiku 2000 roku wygraliśmy najpierw z Białorusią 3:1, a następnie zremisowaliśmy bezbramkowo z Walią. W marcu 2001 roku wywalczyliśmy zwycięstwo 3:2 nad Norwegią oraz przejechaliśmy się po Armenii 4:0. W czerwcu tego samego roku wygraliśmy w rewanżu z Walią 2:1 oraz zremisowaliśmy 1:1 z Armenią.

Aż w końcu, 1 września 2001 roku nadszedł decydujący mecz z Norwegią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W bramce Polaków Jerzy Dudek. W obronie Tomasz Kłos, Tomasz Hajto, Tomasz Wałdoch i Michał Żewłakow. W pomocy Radosław Kałużny, Bartosz Karwan, Piotr Świerczewski i Marek Koźmiński. Duet napastników utworzyli Paweł Kryszałowicz i Emmanuel Olisadebe.

Już przed meczem Jerzy Engel i jego podopieczni byli świadomi, że mogą zapewnić sobie pierwszy od 16 lat awans na mundial. Ta perspektywa zmotywowała naszych piłkarzy do wzmożonego wysiłku. Starania przyniosły efekt pod koniec pierwszej połowy meczu, kiedy to do siatki trafił Paweł Kryszałowicz. Kolejne trafienie padło w 77. minucie, kiedy to drogę do bramki znalazł Olisadebe. Awans na mistrzostwa świata w Korei i Japonii przypieczętowało trafienie Marcina Żewłakowa w 88. minucie.

W ostatnich dwóch spotkaniach reprezentacja Polski przegrała z Białorusią 1:4 i zremisowała z Ukrainą 1:1. Mimo to biało-czerwoni wygrali swoją grupę eliminacyjną, mając na koncie 21 punktów. Jednak o występie na mundialu w 2002 roku mało kto chciałby pamiętać.

Polska - Norwegia 01.09.2001 Wprost/East News East News

Emmanuel Olisadebe Wprost/East News East News

Reprezentacja Polski 01.09.2001 Wprost/East News East News