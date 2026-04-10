Dobry mecz w reprezentacji, a teraz fatalne wieści. Klub wydał komunikat, to może być koniec

Maciej Brzeziński

Bardzo złe wieści napłynęły z Austrii. Sturm Graz przekazał informacje o kontuzji Filipa Rózgi. Wiele na to wskazuje, że to może być koniec sezonu dla 19-latka, który jest doceniany przez selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana.

Filip Rózga kontuzjowany. Klub wydał komunikat

Filip Rózga rozgrywa bardzo dobry sezon w austriackiej ekstraklasie. 19-latek jest ważnym piłkarzem Sturmu Graz, którzy zmierza po mistrzostwo kraju. Polak wystąpił w 31 meczach, w których strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty.

Tymczasem austriacki klub wydał komunikat ws. stanu zdrowia młodego Polaka. Na jednym z ostatnich treningów doznał kontuzji mięśniowej uda i będzie wykluczony z gry w najbliższych tygodniach.

- To przykre dla Filipa, który był w świetnej formie po występie w reprezentacji Polski w barażach o eliminacje do mistrzostw świata i dobrych występach w naszym zespole. Jest jednak pod doskonałą opieką medyczną, rozpoczął już rehabilitację i ciężko pracuje, aby jak najszybciej wrócić na boisko - przekazał dyrektor sportowy klubu, Michael Parensen.

W komunikacie klubu nie pojawia się data powrotu na boisko. Wiele na to wskazuje, że Rózga już nie wystąpi w tegorocznym sezonie, który kończy się 17 maja.

Rózga rozegrał w reprezentacji Polski trzy spotkania. Zaliczył dwa krótkie występy w meczach z Holandią i Maltą. Z kolei w barażowym starciu z Albanią wyszedł na boisko w pierwszym składzie, ale w przerwie został zmieniony.

Zobacz również:

Filip Rózga kontuzjowany. Klub wydał komunikat
piłkarz reprezentacji Polski w białoczerwonym stroju kontroluje piłkę przy linii bocznej boiska podczas meczu, w tle zapełnione trybuny stadionu
Filip Rózga kontuzjowany. Klub wydał komunikat
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja