Do tego doprowadził już Pietuszewski. Sensacyjne doniesienia z Portugalii

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Powiedzieć, że Oskar Pietuszewski świetnie wprowadził się do drużyny FC Porto, to jak niczego nie powiedzieć. 17-letni Polak szybko pokazał, że transfer z Jagiellonii Białystok to dla ekipy "Smoków" strzał w "10" i okazuje się, że zaledwie po pięciu meczach w nowych barwach, już zapracował na wielkie wyróżnienie. Języka w tym temacie zasięgnął Tomasz Ćwiąkała, który skontaktował się z dziennikarzami zajmującymi się FC Porto. Jego ustalenia dobitnie pokazują, jak bardzo ceniony jest tam Pietuszewski.

Młody piłkarz w granatowej koszulce drużyny FC Porto z podniesionymi rękami i uśmiechem na twarzy, trzymający plastikową butelkę z wodą, obok widoczna opaska na ręce.
Oskar PietuszewskiIMAGO/Pedro Loureiro/Avant SportsNewspix.pl

Kiedy Oskar Pietuszewski był przedstawiany jako nowy zawodnikFC Porto, z pewnością wielu kibiców z Polski zakładało, że młody skrzydłowy wraz z upływem czasue będzie dostawał minuty na boisku, powoli wprowadzając się do nowego zespołu. Nic bardziej mylnego.

Były zawodnik Jagiellonii Białystok bez jakichkolwiek kompleksów wszedł do szatni FC Porto i od samego początku zaczął pokazywać, że chce być ważną częścią nowej drużyny, bez względu na swój młody wiek. Okazuje się, że jego umiejętności oraz przebojowość już teraz odbiły się szerokim echem w Portugalii, co udało się potwierdził Tomaszowi Ćwiąkale.

Tak Tomasiak zareagował na widok Nawrockiego. Wszedł do sali i się zaczęło

"Wielki mecz w Portugalii". Eksperci szczerze o Polakach w FC Porto. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Nadeszło potwierdzenie z Portugalii. Do tego zdążył już doprowadzić Oskar Pietuszewski

- W tym momencie wśród kibiców FC Porto i dziennikarzy zajmujących się tym klubem - a skontaktowałem się z kilkoma, którzy tym klubem się zajmują - zapanowała taka mini dyskusja, czy Oskar Pietuszewski w takiej formie to nie jest zawodnik podstawowego składu - ujawnił dziennikarz na swoim kanale YouTube.

Do tej pory Polak miał okazję dwukrotnie rozpocząć mecz w wyjściowej jedenastce - przeciwko ekipom Nacional i Rio Ave. Dla Portugalczyków jednak nie ma to znaczenia, bowiem doceniają to, jak prezentuje się 17-letni Polak. 

Oni w tym momencie, biorąc pod uwagę pewną obniżkę formy Borjy Sainza i przede wszystkim niepradopodobną przebojowość Oskara Pietuszewskiego zastanawiają się, czy gdyby w tym momencie Porto nie miało rozgrywać jakiegoś turbo ważnego meczu, to czy Oskar nie dostałby szansy jedenastce
dodał Ćwiąkała.

Kolejna okazja dla młodego Polaka na dobry występ nadejdzie już w piątek, kiedy to ekipa "Smoków" zmierzy się przed własną publicznością z Aroucą. 3 marca z kolei dojdzie do kolejnego hitu w Portugalii. W półfinale krajowego pucharu, Porto uda się do Lizbony na mecz ze Sportingiem. W poprzednim starciu obu ekipy, w lidze portugalskiej (1:1), Pietuszewski nie znalazł się w kadrze.

Zobacz również:

Raphinha i Robert Lewandowski
La Liga

Tak traktowany jest Lewandowski w szatni Barcelony. Wydało się, w Hiszpanii już huczy

Damian Okła
Damian Okła
Młody mężczyzna w sportowej koszulce z nazwiskiem i numerem 77 stoi tyłem do fotografa, zwracając się w stronę dużego, podświetlonego herbu klubu piłkarskiego FC Porto.
Oskar Pietuszewski został zaprezentowany w FC Portomateriały prasowemateriały prasowe
Młody piłkarz w stroju klubowym niebiesko-białym z piłką w ręku na tle rozmytych kibiców na stadionie sportowym.
Oskar PietuszewskiMIGUEL RIOPAAFP
Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę blisko linii bocznej boiska podczas meczu piłki nożnej, jeden w czerwonym stroju, drugi w biało-niebieskim, a w tle widoczny trener oraz rozmyty tłum kibiców.
Oskar Pietuszewski w FC Porto MIGUEL RIOPAAFP
Młody piłkarz w czarnej koszulce z napisem SUPER oraz oznaczeniem klubu wykonuje charakterystyczny gest z rękami uniesionymi na boki, w tle rozmyte trybuny pełne kibiców.
Oskar PietuszewskiPAWEL JASKOLKAEast News
Felix Auger-Aliassime - Giovanni Mpetshi Perricard. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja