Do tego doprowadził już Pietuszewski. Sensacyjne doniesienia z Portugalii
Powiedzieć, że Oskar Pietuszewski świetnie wprowadził się do drużyny FC Porto, to jak niczego nie powiedzieć. 17-letni Polak szybko pokazał, że transfer z Jagiellonii Białystok to dla ekipy "Smoków" strzał w "10" i okazuje się, że zaledwie po pięciu meczach w nowych barwach, już zapracował na wielkie wyróżnienie. Języka w tym temacie zasięgnął Tomasz Ćwiąkała, który skontaktował się z dziennikarzami zajmującymi się FC Porto. Jego ustalenia dobitnie pokazują, jak bardzo ceniony jest tam Pietuszewski.
Kiedy Oskar Pietuszewski był przedstawiany jako nowy zawodnikFC Porto, z pewnością wielu kibiców z Polski zakładało, że młody skrzydłowy wraz z upływem czasue będzie dostawał minuty na boisku, powoli wprowadzając się do nowego zespołu. Nic bardziej mylnego.
Były zawodnik Jagiellonii Białystok bez jakichkolwiek kompleksów wszedł do szatni FC Porto i od samego początku zaczął pokazywać, że chce być ważną częścią nowej drużyny, bez względu na swój młody wiek. Okazuje się, że jego umiejętności oraz przebojowość już teraz odbiły się szerokim echem w Portugalii, co udało się potwierdził Tomaszowi Ćwiąkale.
Nadeszło potwierdzenie z Portugalii. Do tego zdążył już doprowadzić Oskar Pietuszewski
- W tym momencie wśród kibiców FC Porto i dziennikarzy zajmujących się tym klubem - a skontaktowałem się z kilkoma, którzy tym klubem się zajmują - zapanowała taka mini dyskusja, czy Oskar Pietuszewski w takiej formie to nie jest zawodnik podstawowego składu - ujawnił dziennikarz na swoim kanale YouTube.
Do tej pory Polak miał okazję dwukrotnie rozpocząć mecz w wyjściowej jedenastce - przeciwko ekipom Nacional i Rio Ave. Dla Portugalczyków jednak nie ma to znaczenia, bowiem doceniają to, jak prezentuje się 17-letni Polak.
Oni w tym momencie, biorąc pod uwagę pewną obniżkę formy Borjy Sainza i przede wszystkim niepradopodobną przebojowość Oskara Pietuszewskiego zastanawiają się, czy gdyby w tym momencie Porto nie miało rozgrywać jakiegoś turbo ważnego meczu, to czy Oskar nie dostałby szansy jedenastce
Kolejna okazja dla młodego Polaka na dobry występ nadejdzie już w piątek, kiedy to ekipa "Smoków" zmierzy się przed własną publicznością z Aroucą. 3 marca z kolei dojdzie do kolejnego hitu w Portugalii. W półfinale krajowego pucharu, Porto uda się do Lizbony na mecz ze Sportingiem. W poprzednim starciu obu ekipy, w lidze portugalskiej (1:1), Pietuszewski nie znalazł się w kadrze.