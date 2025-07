Diament reprezentacji Polski na celowniku hiszpańskiego giganta. To byłby absolutny hit

Kacper Urbański jest jednym z tych piłkarzy, na których opierają się największe nadzieje kibiców reprezentacji Polski na świetlaną przyszłość. Można powiedzieć, że właśnie pomocnik Bolonii jest jedną z niewielu pozytywnych rzeczy, które pozostawił po sobie Michał Probierz , choć można przypuszczać, że wcześniej lub później Urbański powołanie do dorosłej kadry dostanie.

Sezon 2023/2024 był dla 20-latka znakomity, wręcz wymarzony. Urbański przebojem wdarł się do pierwszego zespołu włoskiej Bolonii, gdzie otrzymał wielkie zaufanie od Thiago Motty, który później podobno sondował nawet sprowadzenie Polaka do Juventusu. Występami na włoskich boiskach wychowanek Lechii Gdańsk przebił się także do pierwszego składu reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy w Niemczech.