Diament argentyńskiej piłki chce grać dla Polski. Czeka na swój paszport

Ostatecznie do powołania nie doszło, ale niewiele wskazuje na to, aby w przyszłości miało się to zmienić. Jak się jednak okazuje, jest inny Argentyńczyk, który może zagrać w Biało-Czerwonych barwach. Mowa o Lucasie Pyziaku, który w Argentynie uchodzi za naprawdę spory talent. 19-latek ma polskie obywatelstwo, ale brakuje mu paszportu . O sprawie rozpisuje się "Przegląd Sportowy".

"Prawy obrońca znajduje się w kontakcie z polską stroną od blisko trzech lat i otwarcie wyraża chęć gry dla kraju przodków. Sprawa wciąż jest jednak w martwym punkcie - Lucasowi brakuje polskiego paszportu" - czytamy. - W Argentynie bardzo trudno jest umówić się na spotkanie w ambasadzie, zajmuje to dużo czasu. Udało nam się to dwukrotnie, ale Lucas nie mógł się stawić, ponieważ terminy pokrywały się z bardzo ważnymi treningami lub meczami w jego klubie, a tutaj nie można opuszczać zajęć. Codziennie odwiedzam stronę ambasady, próbując umówić się na nowy termin - wytłumaczył ojciec piłkarza.

Dziennikarze zapytali także o sytuację Pyziaka w PZPN-ie. - Temat się ciągnie od już ponad dwóch lat . Od ponad dwóch lat ojciec piłkarza ogarnia paszport, którego wciąż nie ma. Nie wiadomo, kiedy wreszcie uda mu się go zrobić, był już kilka razy umawiany dzięki dobroci ludzi z polskiego konsulatu w Buenos Aires, ale zawsze mu coś wypadało. Póki Lucas nie będzie miał polskiego paszportu, nie będzie przymierzany do żadnej polskiej reprezentacji - zdradził w rozmowie z "PS" Maciej Chorążyk, szef skautingu naszego związku.

- Gdy go obserwowaliśmy, prezentował się naprawdę świetnie, był pomysł, by jechał z kadrą Marcina Włodarskiego na mistrzostwa świata do lat 17 do Indonezji, ale znów rozbiło się o paszport. Jeśli go dostanie, będziemy mu się przyglądać. Tak działamy - dodał. Pyziak to prawy obrońca, który aktualnie występuje w drugiej drużynie argentyńskiego Velez i niedawno zdobył młodzieżowe mistrzostwo kraju.