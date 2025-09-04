Decyzje Jana Urbana dużo zdradziły. Całkowity odwrót od Probierza

Korespondencja z Rotterdamu

Póki Jan Urban nie poprowadzi reprezentacji Polski w przynajmniej jednym-dwóch meczach, wszystkie domysły o tym, jak będzie wyglądał jego pomysł na kadrę, musimy sklejać ze strzępków informacji. Trener dba o to, by przemycane wiadomości zawierały tylko to, co może zdradzić przed meczami, natomiast segregacja jego wypowiedzi daje pewien obraz. Stąd wiemy na przykład, że kadra docelowo grać będzie ustawieniem z czterema obrońcami. Do tego momentu mogliśmy się jednak zastanawiać, czy Urban zdecyduje się na odważny plan z dwoma napastnikami, czy z jednym. Skreślenie Krzysztofa Piątka wyraźnie pokazuje, że - przynajmniej na Holandię - wygrała ta druga opcja. Selekcjoner nie pozwoliłby sobie na wyrzucenie na trybuny jednego napastnika, gdyby planował grać dwójką (wówczas na ławce miałby tylko jednego zmiennika). Oczywiście taktykę można modyfikować w trakcie spotkania, jednak przy tak szerokiej ławce rezerwowych i możliwości dokonania pięciu zmian w meczu, założenie, że napastnikom z wyjściowego składu nie stanie się krzywda przed planowaną zmianą ustawienia, byłoby zbyt ryzykowne.

To kolejna zmiana w porównaniu z kadencją Michała Probierza - z czego należy się cieszyć, bo - jak mawiał Albert Einstein - szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Urban nie zmieni bramkarza (na opublikowanej przez UEFA liście ze składem bluzę z numerem 1 zachował Łukasz Skorupski), ale w każdej formacji przed golkiperem dochodzi do rewolucji - nawet, jeśli nie personalnej, to pod kątem ustawienia. Trzech stoperów zamieni na dwóch, do których dołoży bocznych obrońców. Brak skrzydłowych (Michał Probierz do końca trzymał się zdania, że aktualnie ich nie mamy) zastąpi skrzydłowymi - Jakubem Kamińskim i Nicolą Zalewskim. Dwóch napastników podmieni na jednego.

Jeszcze jedna ważna informacja

Ale odstawiając Krzysztofa Piątka, Jan Urban potwierdził inne swoje medialne wypowiedzi. Niby nie mówił wprost, ale dało się wyraźnie wyczytać, że selekcjoner nie pała miłością do decyzji piłkarzy o zamianie lig na bliskowschodnie. Po transferze do Arabii Saudyjskiej, miejsce w kadrze przynajmniej na razie stracił Marcin Bułka. Krzysztof Piątek, grający w Katarze, wprawdzie na kadrze się pojawił, ale - w przeciwieństwie do Bułki - zyskał na ubogim stanie posiadania w ataku. Dziś, gdybyśmy mieli wskazać piątego napastnika Biało-Czerwonych, po Robercie Lewandowskim, Adamie Buksie, Karolu Świderskim i Krzysztofie Piątku, być może musielibyśmy sięgnąć po grającego w Widzewie Sebastiana Bergiera - a to doskonale pokazuje, jak jest biednie. Gdy jednak trzeba ograniczyć się do trzech snajperów, odpadł ten z Kataru. Tutaj warto zerknąć na wywiad, jakiego Jan Urban udzielił Interii.

Widzi pan problem z obsadzeniem innych pozycji, niż lewa obrona?

(…) Tutaj kontekst można rozszerzyć o inne sprawy - jak choćby o to, czy Krzysiek Piątek w Katarze utrzyma formę reprezentacyjną.

Taki transfer oznacza spadek w pana hierarchii?

Właściwie to panu podpowiedziałem…

Chyba rozumiem tę podpowiedź.

Nie wiem, czy tamta liga zagwarantuje utrzymanie formy. Tak samo granie na innym kontynencie. W Meksyku jest Bogusz, który na zgrupowanie docierał po zmianie czasu, a mówimy o krótkim zgrupowaniu. Na jednego ma to mniejszy wpływ, na innego większy.

Z Probierzem pokrywa się jedno

Widać zatem sporo różnic w porównaniu z pomysłami Michała Probierza, natomiast jedna deklaracja u obu szkoleniowców jest tożsama - reprezentacja ma grać odważnie. U Probierza oznaczało to podejmowanie decyzji o wchodzeniu w pojedynki jeden na jeden (z realizacją było bardzo słabo - właściwie jedynym piłkarzem, który trzymał się tych ram, był Nicola Zalewski) oraz o oddawaniu strzałów z dystansu (co z kolei zupełnie wyrywało się z tego, czym jest dziś piłka nożna - trenerzy apelują zazwyczaj o coś zupełnie innego, mając świadomość, jak niewiele takich prób kończy się golem). U Urbana odwaga jeszcze nie jest zdefiniowana, bo sam selekcjoner z rozbrajającą szczerością przyznał, że gdyby powiedział publicznie, o co mu chodzi, zdradziłby plan na mecz.

I o ile ewentualny zły wynik z Holandią nie zdefiniuje jego reprezentacji (w kraju tulipanów w ostatnim czasie przegrywa niemal każdy - remisy wywieźli tylko Hiszpanie i Niemcy), o tyle nastawienie piłkarzy w tym meczu już tak. Bo przecież nie nazwiemy odwagą głębokiego okopania się przed własną bramką?

