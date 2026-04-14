Piłkarska Polska wciąż opłakuje nagłą śmierć Jacka Magiery, który odszedł od nas w wieku 49 lat. Dziś o godzinie 20:00 w Kościele pw. św. Franciszka z Asyżu rozpocznie się Msza Święta dziękczynna za życia znanego trenera, połączona z czuwaniem przy trumnie. Po niej - jak informuje miejscowa parafia - ciało Jacka Magiery zostanie przetransportowane do Warszawy.

To tam, na Powązkach, odbędzie się ostatnie pożegnanie uznanego szkoleniowca, który w ostatnim czasie pracował w roli drugiego trenera w sztabie reprezentacji Polski.

- Uroczystości pogrzebowe śp. Jacka Magiery odbędą się w czwartek, 16 kwietnia 2026 r. w Warszawie. Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godzinie 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej. Następnie kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie o godz. 14:30 odbędzie się ceremonia pogrzebowa - informował w ostatnim komunikacie Polski Związek Piłki Nożnej.

Co warte zaznaczenia, w obliczu śmierci Jacka Magiery nasza federacja ma zdobyć się na piękny gest względem jego najbliższych, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk.

Media: Rodzina Jacka Magiery może liczyć na gest wsparcia ze strony PZPN

Redaktor naczelny portalu Meczyki.pl ujawnił, że PZPN ma udzielić rodzinie zmarłego Jacka Magiery wsparcie finansowe. Żadna wiążąca decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale ma to być kwestia najbliższych dni.

Polski Związek Piłki Nożnej zamierza wesprzeć finansowo rodzinę śp. Jacka Magiery. Prezes PZPN, Cezary Kulesza, ma przedstawić sprawę na najbliższym posiedzeniu zarządu zaplanowanym na 22 kwietnia. Słuszny i szlachetny gest ze strony federacji

Wspomniane środki miałyby trafić do żony Jacka Magiery - Magdaleny oraz dwójki jego dzieci.

Wdowa po zmarłym trenerze przed uroczystościami pogrzebowymi opublikowała za pośrednictwem jego brata Marka Magiery krótką wiadomość, zwracając się z prośbą skierowaną do wszystkich żałobników.

- Szanowni. W czwartek pożegnamy Jacka. Bardzo proszę o zapoznanie się z prośbą Madzi. "W imieniu naszej rodziny bardzo proszę nie przynoście kwiatów, zamawiajcie proszę Msze za Jacusia oraz siłę dla najbliższych." Dziękujemy za ogromne wsparcie - przekazał dziennikarz Polsatu Sport.

Jacek Magiera

Jacek Magiera

