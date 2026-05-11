FC Barcelona przypieczętowała w niedzielę swoje 29. mistrzostwo Hiszpanii, ogrywając na Camp Nou 2:0 Real Madryt. Bramki dla ekipy pogrążonego w żałobie po stracie ojca Hansiego Flicka zdobyli Marcus Rashford oraz Ferran Torres.

Dzień po spotkaniu i mistrzowskiej fecie głośno jest jednak także nie o strzelcach goli, niepewnym przyszłości Robercie Lewandowskim czy genialnym Joanie Garcii, który błyszczał przez cały sezon między słupkami, ale i o jednym dość nieoczywistym nazwisku z szatni "Dumy Katalonii".

Zawodnik, o którym mowa, to Roony Bardghji. 20-letni reprezentant Szwecji nie wystąpił we wczorajszym "El Clasico", lecz w całym sezonie zdążył już uzbierać łącznie 26 występów we wszystkich rozgrywkach, stając się ważnym członkiem drużyny. Dlatego też niedawny mecz barażowy jego reprezentacji z Polską może mieć dla niego niezwykle miłe konsekwencje.

W Barcelonie głośno o reprezentacji Szwecji. Powodem mundial

Skrzydłowego Barcelony w Sztokholmie. Obecnie trwa dyskusja dotycząca tego, czy zajmie jedno z miejsc na liście powołanych przez Grahama Pottera. Jest ona o tyle wskazana, że szerokie grono szczęśliwców, którzy znaleźli uznanie w oczach 50-latka poznamy już za niespełna 24 godziny. Szwedzkie media informowały, że decyzja selekcjonera zostanie ogłoszona 12 maja.

W toczącej się debacie nie brakuje głosów sceptycznych wobec 20-latka. Odpowiedzieć postanowił na nie John Guidetti - były piłkarz między innymi Celticu, Manchesteru City czy Celty Vigo, który stanął w obronie swojego rodaka, nie wyobrażając sobie, by Roony Bardhij nie pojechał na mundial.

Ludzie nie rozumieją. Wiecie, czytałem, że niektórzy zastanawiają się, czy on pojedzie na Mistrzostwa Świata? Co to za pytanie? O czym my w ogóle mówimy? Serio?

I dodał: - Rozegrał 19 meczów w LaLiga barwach mistrza Hiszpanii, Barcelony. To coś wielkiego, naprawdę wielkiego! Wygrał ligę. Trzeba sobie uświadomić, że udało się to Szwedowi. Szaleję z radości. Faceta, który posadził Marcusa Rashforda na ławce rezerwowych w Barcelonie, może nie zabierzemy na mistrzostwa świata. Uważam to za absurd. Zaczynam się denerwować, przepraszam, uspokoję się...

W fazie grupowej tegorocznych mistrzostw świata reprezentacja Szwecji zmierzy się Tunezją, Holandią oraz Japonią.

