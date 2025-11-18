Decydujące mecze dla Polski i miejsca w koszyku. Gdzie oglądać? [TRANSMISJE NA ŻYWO, TV]

Mecze Szkocja - Dania oraz Austria - Bośnia i Hercegowina rozpoczną się dzisiaj o godzinie 20:45. Transmisje z obu spotkań, a także wybranych pięciu meczów eliminacji do mistrzostw świata 2026 będzie można obejrzeć na sportowych kanałach Polsatu. Łączona relacja tekstowa ze spotkań Szkocja - Dania oraz Austria - Bośnia i Hercegowina wraz z wynikami w Interii Sport.

Plan transmisji meczów eliminacji do mistrzostw świata w Polsat Sport. Polska pozna swój koszyk

Reprezentacja Polski wciąż nie jest pewna, z którego koszyka będzie losowana podczas losowania baraży do mistrzostwa świata 2026. Jej los spoczywa teraz w rękach rywali, a oczy polskich kibiców będą zwrócone na Glasgow, gdzie Szkocja podejmie Danię oraz Wiedeń, gdzie Austria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną.

Aby Polacy pozostali w pierwszym koszyku Duńczycy i Austriacy muszą awansować bezpośrednio. Te dwa mecze dzielą nas od szczęścia. Jeśli więc Szkoci lub Bośniacy zaskoczą rywali i odniosą zwycięstwo, spadniemy do koszyka numer 2. Oba te spotkania będzie można obejrzeć na kanałach sportowych Polsatu, podobnie jak pięć wybranych meczów eliminacji, a także magazyn skrótów.

Plan transmisji meczów el. mistrzostw świata dnia 18.11.2025 na kanałach Polsatu Sport:

20:35 - Szkocja - Dania (Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

20:35 - Walia - Macedonia Północna (Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go)

20:35 - Austria - Bośnia i Hercegowina (Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

20:35 - Hiszpania - Turcja (Transmisja: Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

20:35 - Belgia - Liechtenstein (Transmisja: Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

20:35 - Kosowo - Szwajcaria (Transmisja: Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go)

20:35 - Rumunia - San Marino (Transmisja: Polsat Sport Extra 3, Polsat Box Go)

23:30 - Magazyn skrótów (Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

