Debiutant znów na ustach wszystkich. Pokazali wzruszające obrazki po meczu z Finlandią

Za nami pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski z nowym selekcjonerem. Janowi Urbanowi przypadł jeden z najtrudniejszych debiutów, jaki tylko jest możliwy. Premierowy występ to był przecież wyjazd do Holandii na mecz z siódmą kadrą rankingu FIFA, a zarazem drużyną, z którą nie wygraliśmy od 46 lat. Mimo to, w debiucie udało mu się poprowadzić zespół do naprawdę ważnego remisu, który daje wiele w kontekście walki o baraże.

Jednak, jak sam Jan Urban mówił na konferencji po meczu z Holandią, najważniejsze było spotkanie z Finlandią. Trzeba było je wygrać i wiedział o tym każdy piłkarz biało-czerwonych. Tej sztuki udało się dokonać w naprawdę dobrym, spokojnym stylu, bez "męczenia buły" i chaotycznej pogoni za wynikiem.

Przemysław Wiśniewski wszedł z buta do reprezentacji Polski

Piłkarzy, dla których minione już zgrupowanie było naprawdę udane, jest kilku. Przemysław Wiśniewski, który jeszcze kilka dni temu był dla wielu kibiców anonimowy, teraz przedstawił się szerszej publiczności z bardzo dobrej strony. Zdaje się, że będzie to godny partner dla Jana Bednarka, który lepiej wypełni swoje obowiązki od Pawła Dawidowicza, którego kibice krytykowali za mnogość błędów.

Potencjał w Wiśniewskim widzi były reprezentant Polski Jacek Bąk.

- Wiśniewski wygląda dobrze szybkościowo, może nieco słabszy jest w grze jeden na jeden, ale nie daje się przepchnąć, widać w nim potencjał. Trzeba go tylko obrobić, to jednak był dopiero jego drugi mecz w reprezentacji. Miał też w ofensywie fajne dwa uderzenia głową na wysokim poziomie, szkoda, że nie wpadło chociaż raz to byłby duży plus. Fajny zawodnik, kawał takiego "bydlaka". Porównałbym go do Gorgonia, jedynie inny kolor włosów - zaznaczył w rozmowie z WP SportowymiFaktami.

Poza nim, bardzo zaplusował Jakub Kamiński, który z Holandią zagrał pełne 90 minut jako jedyny ofensywny piłkarz biało-czerwonych, a przeciwko Finlandii zdobył bramkę i zaliczył asystę. Ponadto Piotr Zieliński, Matty Cash, który dwukrotnie trafiał na wrześniowym zgrupowaniu czy Bartosz Slisz. Cieszy też powrót Roberta Lewandowskiego nie tylko do kadry, ale i do strzelania. To wszystko sprawia, że Jan Urban pozyskał sobie szerokie grono zwolenników, którzy z optymizmem patrzą na kolejne mecze w eliminacjach do mistrzostw świata.

Poruszające obrazki po meczu z Finlandią. W roli głównej Przemysław Wiśniewski

Gdyby nie kontuzja, zapewne spędziłby na boisku w sumie pełne 180 minut. Jednak z Holandią musiał opuścić ostatnie sześć minut ze względu na niewielki uraz. To dobitnie pokazuje, jak ważnym elementem w defensywnej układance Jana Urbana jest Przemysław Wiśniewski.

Dla samego zawodnika Spezii debiutanckie zgrupowanie musiało mieć ogromne znaczenie. Wystarczy spojrzeć na nagranie, które pojawiło się w sieci tuż po zakończeniu spotkania Polski z Finlandią. Widać na nim, jak Przemysław Wiśniewski spaceruje po murawie Stadionu Śląskiego, który pustoszeje. W tle widać kilku kibiców na trybunach oraz przebiegających nieopodal piłkarzy reprezentacji Polski. W tym wszystkim jednak defensor samotnie kontempluje, jakby napawając się możliwością występowania z orzełkiem na piersi. Co więcej, Przemysław Wiśniewski, schodząc z murawy, podszedł również do chłopców od podawania piłek. Zbił z nimi piątkę oraz pożegnał się z kibicami.

Następne mecze reprezentacji Polski w październiku. Dziewiątego dnia miesiąca zagramy towarzysko z Nową Zelandią, a trzy dni później z Litwą na wyjeździe.

