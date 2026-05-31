Sam selekcjoner zapowiedział już kilka razy, że o ile mecze towarzyskie służą spokojnemu wprowadzaniu piłkarzy do reprezentacji, o tyle dokonananie zbyt wielu zmian jest w jego uznaniu bezcelowe. Dlatego podczas meczu z Ukrainą można spodziewać się mieszanki tych elementów. Trudno powiedzieć, co dokładnie chodzi selekcjonerowi po głowie - czy kilku z nowych piłkarzy swoją szansę otrzyma od pierwszej minuty, czy pojawią się na boisku w trakcie gry, natomiast trudno wyobrazić sobie, by minut nie złapał Kacper Potulski - w celu sprawdzenia - a także któryś z dwójki napastników: Karol Czubak/Mateusz Żukowski. To zgrupowanie ma na celu wyłonienie lepszego z nich, więc bardzo realnym rozwiązaniem wydaje się postawienie na jednego w spotkaniu z Ukrainą, a na drugiego przeciwko Nigerii cztery dni później.

Możliwe opcje Jana Urbana

W bramce na pewno zobaczymy kogoś, kto u Urbana jeszcze nie grał. Jako że selekcjoner do tej pory lubił powtarzać słowo "hierarchia", wydaje się, że bliżej gry od wracającego do kadry Marcina Bułki jest powoływany wcześniej Mateusz Kochalski. Dla zawodnika Karbachu byłby to debiut z orzełkiem na piersi.

Przed nim Urban może postawić na wspomnianego Potulskiego, którego z racji debiutu i niskiego doświadczenia, warto otoczyć nominalną parą stoperów Jan Bednarek/Jakub Kiwior, których ewentualnie można zmienić po przerwie. Wówczas na boisku mogą pojawić się zmiennicy w postaci Jana Ziółkowskiego, Tomasza Kędziory i Przemysława Wiśniewskiego, którzy tworzyliby blok podobny do tego, który Urban sprawdzał w towarzyskim meczu przeciwko Nowej Zelandii. W odwodzie jest jeszcze Oskar Wójcik, ale wydaje się, że Potulski - z racji gry w Bundeslidze - ma większe szanse na grę, choć defensor Cracovii swoje minuty na tym zgrupowaniu także złapie.

Jan Urban wcześniej zapowiadał już rosnącą rolę Oskara Pietuszewskiego, więc nadarza się idealna okazja, by i ten zawodnik pierwszy raz w karierze wybiegł w podstawowym składzie drużyny narodowej. To by sprawiło, że Nicola Zalewski mógłby zostać przesunięty na lewe wahadło, gdzie już grał u Urbana. Po prawej stronie opcji nie ma wielu, ale na pewno podczas zbliżających się meczów selekcjoner będzie chciał sprawdzić Arkadiusza Pyrkę. Ze względu na brak Matty'ego Casha i Przemysława Frankowskiego, wybór jest tu niewielki i sprowadza się do zawodnika Sankt Pauli oraz Norberta Wojtuszka. Zawodnik Jagiellonii zastąpił w kadrze Pawła Wszołka i bez wątpienia dostanie szansę na debiut - z Ukrainą lub Nigerią - ale jeśli ma decydować hierarchia, to wyżej jest w niej powoływany wcześniej Pyrka.

Jan Urban: To są tylko dwa spotkania, więc nie może być tak, że zagrają sami debiutanci. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Środek pomocy stworzy zapewne Piotr Zieliński, który dostanie do pomocy albo Sebastiana Szymańskiego (wariant ofensywny), albo Jakuba Piotrowskiego (gdyby Urban chciał przetestować, jak drużyna będzie funkcjonować z większym zabezpieczeniem tyłu). Drugą z "dziesiątek" - obok Pietuszewskiego - może być Jakub Kamiński, a w ataku zagra albo Robert Lewandowski, albo któryś z nowych napastników.

Tak zestawiony skład pozwoli odpowiedzieć na kilka pytań odnośnie przydatności nowych zawodników, a jednocześnie nie odbędzie się to kosztem rewolucji, która mogłaby rozbić funkcjonowanie drużyny.

Przewidywany skład Polski na mecz z Ukrainą:

Mateusz Kochalski - Kacper Potulski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Arkadiusz Pyrka, Piotr Zieliński, Jakub Piotrowski, Nicola Zalewski - Jakub Kamiński, Oskar Pietuszewski - Robert Lewandowski.

Reprezentacja Polski. Na zdjęciu Robert Lewandowski i selekcjoner Jan Urban ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter

Jan Urban Foto Olimpik AFP





Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Sandra SPA Pogon Szczecin. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport