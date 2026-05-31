Napastnik FC Magdeburg był jedną z niespodzianek trenera Jana Urbana na mecze z Ukrainą i Nigerią. Żukowski grał wcześniej we wszystkich reprezentacjach młodzieżowych, ale to było dość dawno, bo ostatnie spotkanie w koszulce z orzełkiem (w U-21) rozegrał w 2021 roku.

W polskiej ekstraklasie zagrał ponad sto spotkań w Lechii Gdańsk, Lechu Poznań i Śląsku Wrocław. Za nim też nieudany epizod w Szkocji. Nigdy wcześniej nie imponował skutecznością, ale świetnie odnalazł się w drugiej Bundeslidze. Za sprawą 17 bramek Żukowskiego FC Magdeburg zdołał uniknąć degradacji. Trener Urban coś dostrzegł w tym zawodniku i powołał go do reprezentacji.

Żukowski zadebiutował w niej na początku drugiej części. Wszedł na boisko w trudnym momencie, bo po pierwszej połowie Polacy przegrywali 0:2. Zmienił żywą legendę polskiej piłki - Roberta Lewandowskiego. Już po trzech minutach Żukowski stanął przed szansą, jego strzał z pola karnego został jednak zablokowany i Polacy mieli tylko rzut rożny.

Trener Urban za jednym zamachem zmienił pięciu zawodników (w sumie było dziewięć zmian) i nowe siły sprawiły, że Biało-czerwoni zepchnęli rywali do obrony. Oprócz Żukowskiego w kadrze zadebiutowało jeszcze trzech zawodników. Po przerwie skład Polaków był mocno eksperymentalny i mało doświadczony. Za to ambitny i próbujący się pokazać.

Żukowski nie tylko zmienił Lewandowskiego, ale też jeden do jednego zastąpił kapitana reprezentacji Polski na boisku, jeśli chodzi o pozycję. Najczęściej był najdalej wysuniętym zawodnikiem gospodarzy. W 72. minucie po rzucie wolnym Żukowski był najlepiej ustawiony w polu karnym, ale głową strzelił niecelnie.

Potem miał jeszcze odbiór w pobliżu bramki rywali, jednak podanie do Jakuba Piotrowskiego było niedokładne. W 87. minucie ponownie był dobrze ustawiony przy rzucie rożnym. Zamykał akcję, tyle że strzał był niecelny a do tego za lekki.

- Był stresik, ale pozytywny. Chciałem pomóc, miałem sytuacje, ale nie zamieniłem ich na bramki. Debiut mógł być bardziej owocny, ale cieszę się, że do niego doszło. Gra z orzełkiem na piersi to jest duma. Każdy, kto gra, od małego o tym marzy i moje marzenie się spełniło. Chcę więcej i starał się przekonywać trenera do siebie - mówił w TVP Sport Żukowski.

Jan Urban Marek Antoni Iwanczuk AFP

Mateusz Żukowski zdobył 17 bramek dla FC Magdeburga IMAGO/Christian Schroedter East News

Piłkarze reprezentacji Ukrainy SERGEI GAPON AFP





Michał Olejniczak: Przez dwa lata byliśmy myśliwym, który biegł za zwierzyną. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport