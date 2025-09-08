Dawno nikt nie zaczął w takim stylu, jak Jan Urban. Nie tylko na boisku

Po niedzielnej pomeczowej konferencji Jana Urbana pisaliśmy o show, jakie zaprezentował selekcjoner. Tekst był tworzony na gorąco, natomiast na chłodno pewne obserwacje... jeszcze bardziej zyskały.

Miażdżące porównanie tego, co było, i tego, co jest

I pokazują, z kim mamy do czynienia. Nie o to chodzi, że zrobiło się miło, bo Jan Urban rzucił siedmioma żartami, tylko o to, co pokazały jego słowa, gdy nie żartował. A to niebagatelne. Zwłaszcza, że jeśli byśmy przeanalizowali wszystkie konferencje Urbana, nie tylko w kadrze, ale także te w Górniku Zabrze, zauważymy jego naturalność. Jeśli nie chce czegoś powiedzieć - nie powie. Ale gdy już mówi, to nie ma w tym ukrytego dna, żadnych gierek, za to treść odpowiada dokładnie temu, co ma w głowie.

Na niedzielnej konferencji padło pytanie, czy jest zadowolony z całego meczu. - Mam zastrzeżenie do drużyny, że rozluźniliśmy się po 3:0. Za bardzo uwierzyliśmy, że mecz jest pod kontrolą, choć był. Że oni nam nie mogą nic zrobić. W piłce mental to niesamowita rzecz. Wiecie dobrze, kiedy się zmienia mecz. Jak przeciwnik łapie kontakt. Stan psychiczny zawodników to klucz. Oblicze meczu zmienia się w głowach zawodników - powiedział. Było też pytanie wprost o to, czy jest zadowolony ze zmienników i odpowiedź: - No, kurczę, powiem szczerze, że nie jestem.

Jan Urban mówił, a ja przypomniałem sobie słowa Michała Probierza po meczu z Litwą (1:0). Najpaskudniejszym meczu od lat, mimo że byłoby w czym wybierać. Meczu, w którym mieliśmy problem, by stworzyć z gry jakiekolwiek sytuacje, a po którym selekcjoner wmawiał nam, że tych sytuacji było dużo, bo oddawaliśmy strzały z dystansu. Twierdził, że mieliśmy kontrolę, mimo że Litwini jeszcze przy wyniku 0:0 mieli doskonałą okazję, by objąć prowadzenie.

Przypomniała mi się tamta konferencja, bo pamiętam, jak wściekły z niej wychodziłem. Później doszła jeszcze do tego Malta (2:0), gdzie kolejny raz Probierz przekonywał, że idziemy we właściwym kierunku, mimo że wszyscy ludzie, którzy choć rzucili okiem na tamte spotkania, z piłkarzami polskiej kadry włącznie, wiedzieli, że wcale nie idziemy. Urban zażartował wczoraj do jednego ze śląskich dziennikarzy, który dopytywał o mankamenty, że już w Górniku zawsze był marudą i patrzył tylko na negatywy, ale - właśnie - to był żart, w dodatku skwitowany realnym wyliczeniem przez selekcjonera wad swojej drużyny. Niezakłamywanie rzeczywistości stało się powiewem świeżości.

Przy okazji Jan Urban - kompletnie nieświadomie - dwukrotnie podważył decyzje Probierza. Pierwszy raz, gdy powiedział: - Ja już niejednokrotne mówiłem, że lubię piłkę taką, na jaką kibic przychodzi z przyjemnością. Nie jest to łatwe, bo wymaga wielu kombinacji, natomiast wydaje mi się, że ten sposób gry jest dostosowany dobrze do naszych umiejętności. Mam na myśli przede wszystkim skrzydłowych, którzy mają szybkość i drybling.

Jeśli ktoś nie pamięta powodów, dla których Michał Probierz trzymał się ustawienia z trójką obrońców, to warto przypomnieć, że było nim przekonanie, że w Polsce nie ma aktualnie skrzydłowych. Mieliśmy więc - choć nie to było celem - kontrę.

Druga rzecz, to zdanie trenera, że ma wrażenie, iż udało się doprowadzić do sytuacji, w której piłkarze będą chcieli przyjeżdżać na kadrę - na zasadzie robienia tego z chęcią i uśmiechem. A to sugestia, że do tej pory tak niekoniecznie było. Urban szybko wytłumaczył, o co mu chodzi - gdy wstaje się rano, słońce świeci, i człowiek jest zadowolony, to pierwsze, o co spyta, to: co dziś robimy? A gdy pada ciągle deszcz, to nic się nie chce. Jego zdaniem zatem wychodzi słońce, podczas gdy do tej pory nastawienie do kadry było takie, jakby ciągle lało.

Cała konferencja była mieszanką trzech rzeczy: pozytywnej aury, merytoryki i - co chyba najważniejsze - twardego stąpania po ziemi okazanego poprzez nazywanie białego białym, a czarnego czarnym. To nie jest moment na robienie z Urbana geniusza, ale nie ma powodu, by nie docenić dobrym słowem pozytywnych symptomów. Bo my dziś jesteśmy na takim właśnie etapie - pozytywnych symptomów. To i tak dobrze

Niemcy - Irlandia Północna. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Strzelamy tak gole, a Jan Urban i tak widzi margines do poprawy

Oczywiście ktoś może twierdzić, że bez szczęścia Jan Urban w Holandii by przegrał, jednak statystyki tego zupełnie nie potwierdzają - wskaźnik goli oczekiwanych u naszych rywali pokazał zaledwie 1,24, czyli faworyci grupy strzelili nam mniej więcej tyle goli, na ile pozwoliliśmy im zapracować. Tym bardziej nic nie wynikało ze szczęścia w starciu z Finlandią.

Jeszcze nie wszystko działa, jak należy, bo atak pozycyjny wciąż jest do poprawy. Jan Urban mówił też o konieczności większej pracy w poszukiwaniu przestrzeni na boisku. Że jego wizja bazuje na jej szukaniu, bo bez przestrzeni kluczowi dla ofensywy piłkarze nie mogą się rozpędzić. Trener mówił to po meczu, w którym gol numer jeden - choć wiadomo, że wziął się przede wszystkim z wysokiego odbioru - padł po tym, jak Matty Cash miał wypracowane połacie przestrzeni przed sobą. Gol numer dwa to po pierwsze szybkie fazy przejściowe, bo od momentu kontaktu z piłką Przemysława Wiśniewskiego, do chwili, gdy Robert Lewandowski pakował piłkę do siatki, minęło około pięć sekund, ale to też gra przestrzeni - miał ją i Zieliński, i Lewandowski. Gol numer trzy - podobnie, wziął się z tego samego. I to naprawdę brzmi dobrze, gdy trener widzi pod tym względem po tym konkretnym meczu na tyle duży margines, że pracę nad wypracowaniem przestrzeni wrzuca jako jedną z głównych rzeczy do zrobienia na kolejnych zgrupowaniach. Nie trzeba się wysilać, by widzieć w tym choć zwiastun lepszych czasów (skoro trener wreszcie jest świadomy, co jest dobre, a nad czym trzeba wciąż pracować).

Indywidualnie bardzo dobrze

Te dwa mecze to też imponująca sprawa, jeśli chodzi o indywidualne występy. Po pytaniu o to, czy bohaterami zgrupowania są Wiśniewski, Kamiński i Cash, Jan Urban odpowiedział, że się nie zgadza, bo realizacja zadań przez właściwie wszystkich piłkarzy była na bardzo wysokim poziomie. Warto tu zwrócić uwagę na jedno - od lat po każdym zgrupowaniu uznawaliśmy za najlepszych piłkarzy tych nieobecnych. Jeśli ktoś nie zagrał, wygrał narrację, bo ten, który wystąpił w jego miejsce, spisał się słabo. Dziś nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że powinien grać ktoś inny, bo byłby lepszy.

Na myśl - być może - narzuca się w tym miejscu Sebastian Szymański, bo wciąż nie gra tak, jak w klubie, ale znów patrząc na jego grę z Finlandią trudno mieć pewność, że możemy tam wstawić kogoś innego. Zwłaszcza, że miał wielki udział przy golu na 1:0, gdy wciągnął głęboko w pole karne dwójkę obrońców, zapewniając Cashowi - a jakże - przestrzeń, a Kamińskiemu możliwość dogrania właśnie na linię pola karnego.

Analizując pozycję po pozycji, wychodzi nam pełna lub prawie pełna realizacja zadań. Nie było chowania się za plecami kolegów, tylko każdy brał na siebie to, czego wymagał trener. A że indywidualnie mieliśmy lepszych piłkarzy od Finlandii, to po prostu to wykorzystaliśmy - nie zawsze tak było. Polacy z Finami oddali dziewięć strzałów z pola karnego. Dochodzili zatem średnio do jednej wypracowanej pozycji w szesnastce na 10 minut. Przed wrześniem, mając w pamięci czerwiec, mało kto wierzył, że taka regularność jest możliwa w przypadku reprezentacji Polski, a przecież mówimy o meczu, w którym po golu na 3:0 mentalnie odpuściliśmy i nie było wielkiej werwy do stwarzania kolejnych okazji.

W piłce jest tak, że często na boisku grają ze sobą drużyna mocniejsza i drużyna słabsza. Mocniejsza wygra taki mecz własną siłą, a słabsza - jeśli wygra - to najczęściej sposobem, bo siłę ma ograniczoną. We wrześniowym dwumeczu, w którym najpierw my byliśmy tymi słabszymi, a w niedzielę tymi mocniejszymi, świetnie było patrzeć, jak najpierw skutecznie gramy sposobem, by trzy dni później wygrać już własną siłą, nie pozwalając rywalowi na to, by on miał skuteczny sposób. Tego wymagam od trenera i dokładnie to dostałem - w obu meczach.

Jeszcze jedna anegdota z konferencji prasowej. Minęło około 20 minut, gdy Jan Urban zwrócił się do Emila Kopańskiego, rzecznika kadry: "Kurczę, strasznie długa ta konferencja". Rzecznik uśmiechnął się, że w końcu po zwycięstwie, więc warto dbać o pozytywny nastrój. Na co Urban: - Masz rację - cieszmy się chwilą, bo niedługo zacznie się grill.

Trenerze, życzę, by w tym przypadku nie miał pan racji.

Jan Urban potrafi krzyknąć Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Urban Lukasz Gdak East News

Matty Cash Grzegorz Wajda/REPORTER East News