Dariusz Dziekanowski: Reprezentacja opuściła OIOM i rokowania są dobre

"Po raz pierwszy od dawna oglądałem mecz z optymizmem" - to zdanie, które słyszałem i czytałem wielokrotnie po spotkaniu w Rotterdamie. Sam zresztą miałem podobne odczucia. Ten optymizm wziął się stąd, że selekcjonerem został w końcu prawdziwy, doświadczony trener, taki z krwi i kości, a nie pozer, który skupiał się głównie na tym, by dobrze wypaść w medialnych aktywnościach - czy to na konferencjach, w wywiadach, albo w mediach społecznościowych. Wraz z Janem Urbanem wróciła normalność, rzetelność i potwierdzona doświadczeniem fachowość. Odeszło za to aktorstwo, nie do końca zrozumiałe zagrywki tzw. pod publiczkę.

Ktoś powie - ale szału na boisku nie było, dopisało nam szczęście. Zgodzę się, że jeszcze daleko jest do ideału, ale też w życiu trzeba szczęściu pomóc. A tą pomocą jest praca, wiedza i doświadczenie.

Nie było też tak, że grę naszych piłkarzy oglądało się z bólem zębów, jak to było za ostatnich poprzedników. Tak, Holendrzy dominowali na boisku, ale plan taktyczny Polaków się sprawdził i był dość skrupulatnie realizowany: nie dawaliśmy rywalom się rozpędzić, bo nie zostawialiśmy im dużej przestrzeni. Nasi piłkarze popełniali indywidualne błędy, ale w większości wypadków pozostawały bez konsekwencji, bo funkcjonowaliśmy jako zespół. Holendrzy dominowali, długo prowadzili, ale specjalnie nie przyspieszali, bo myśleli, że drugie trafienie jest kwestią czasu, że piłka sama wpadnie do naszej bramki. Nie byli wystarczająco zdeterminowani, żeby drugim golem zamknąć ten mecz. Za to my wręcz przeciwnie - byliśmy bardzo zdeterminowani i dzięki temu doprowadziliśmy do remisu, który dowieźliśmy do ostatniego gwizdka.

"Macie być na boisku sobą" - to główny przekaz selekcjonera do piłkarzy, o którym ci opowiadali po występie. Wielu zawodnikom bardzo to pomogło, wyszli na boisko z czystą głową. Najlepszym przykładem był debiutujący w biało-czerwonych barwach Przemysław Wiśniewski. Urban oczekiwał od niego trzech atutów, którymi dysponuje (siła, wzrost i szybkość) i wszystko to od tego zawodnika dostał. Wreszcie mieliśmy debiut oparty na argumentach merytorycznych, a nie trenerskiej fanaberii. Wreszcie zmiany dodały drużynie mocnego impulsu - wejście Grosickiego, Wszołka, Kapustki, Świderskiego i Kędziory okazały się decyzjami, które zmieniły oblicze spotkania. Okazało się, że da się wśród Holendrów rozpędzić (Grosicki), da się dłużej przytrzymać piłkę (Świderski i Wszołek), da się zrobić składną akcję zakończoną pięknym strzałem Casha.

Niestety, kilku zawodników zagrało poniżej swoich możliwości. Zieliński słowa o byciu sobą wziął mocno do serca i zagrał tak, jak gra zazwyczaj (a zwłaszcza ostatnio) - bojaźliwie, niespecjalnie kreatywnie z przodu i leniwie w defensywie (karygodnie odpuścił krycie Dumfriesa przy golu). Koledzy z drużyny, zwłaszcza ci, którzy dopiero w kadrze grać zaczynają, pieją z zachwytu nad jego umiejętnościami, które pokazuje na treningach, ale gdy oczekujemy błysku tego talentu w takim meczu, jak z Holendrami, to jesteśmy znowu rozczarowani. Piotr wychodzi na spotkania o punkty, jak na jakiś charytatywny mecz pokazowy - trochę potruchtam, ale jak się nie wrócę, jak kogoś nie przypilnuję, to nikt nie będzie miał do mnie pretensji. A jednak pretensje do gola są uzasadnione. Owszem, piłka nie powinna przelecieć nad głową Skorupskiego, ale przynajmniej nasz bramkarz świetnie spisywał się we wszystkich innych trudnych momentach. A Zielińskiego jakby na boisku nie było, lotowi Holendra do piłki tylko się przyglądał z tyłu. Bezbarwnie wypadł również Sebastian Szymański. Jakub Kamiński robił na skrzydle sporo wiatru, ale jeśli chodzi o podania, to dominowała u niego niechlujność. Mamy więc trzech ofensywnych piłkarzy, którzy zagrali poniżej swojej średniej. Mam nadzieję, że na Finlandię wyjdą z innym nastawieniem, pokażą inną jakość. A jeśli nie wyjdą, to przynajmniej można być spokojnym o tych, którzy w czwartek w Rotterdamie ich zastąpili. I być może zastąpią też w niedzielę…

Litwa - Malta. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Przemysław Wiśniewski w meczu z Holandią, 04.09.2025 r. Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Nicola Zalewski w barwach reprezentacji Polski podczas meczu z Holandią Maurice van Steen AFP

Matty Cash w meczu Holandia - Polska Grzegorz Wajda/REPORTER East News