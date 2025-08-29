Czyli to nie były tylko plotki, znowu głośno o Grosickim. Zwracają uwagę na jedno

Kamil Grosicki do tej pory rozegrał w barwach reprezentacji Polski 95 spotkań, w których zdobył w sumie 17 bramek. Po raz ostatni w oficjalnym spotkaniu wystąpił podczas ubiegłorocznego Euro, kiedy to rozegrał 15 minut w meczu z Austrią. Jeszcze w trakcie turnieju ogłosił, że kończy przygodę z biało-czerwonymi barwami.

Skrzydłowy na pożegnalny mecz czekał blisko rok, do 6 czerwca 2025 roku. Zagrał pół godziny w sparingu z Mołdawią i wydawało się, że na tym jego przygoda z kadrą narodową się skończy. Gdy jednak Michał Probierz podał się do dymisji, pojawiły się plotki o możliwym powrocie "Grosika". Te podsyciła wypowiedź Mateusza Borka, który rozmawiał z "Grosikiem" po porażce Polaków z Finlandią w ramach eliminacji mistrzostw świata.

"Wczoraj wieczorem rozmawiałem z Kamilem Grosickim. Mówił: oglądałem ten mecz z Finlandią, byłem załamany brakiem odpowiedzialności piłkarzy za tworzenie sytuacji. Wręczyli mi tę koszulkę z 95-tką na plecach, może mi skończyli za szybko tą karierę, nie czułem zaufania w ostatnich miesiącach, bo grając bardzo dobrze w Ekstraklasie nie byłem wykorzystany w reprezentacji" - mówił w "Kanale Sportowym".

Jeśli nowy trener będzie chętny, to mogę dograć te eliminacje i spuentować karierę tym turniejem rangi mistrzostw świata

Kamil Grosicki wrócił do reprezentacji Polski. A niedawno go żegnano

Spekulacje na temat ewentualnego powrotu do kadry podsycił sam Grosicki. Po rozegranym 22 sierpnia meczu z Widzewem Łódź 37-latek został zapytany o tę kwestię przez TVP Sport. Jego odpowiedź była bardzo wymowna.

Cały czas mam kontakt z trenerem Urbanem

Gdy więc 29 sierpnia w południe ogłoszono listę powołanych na wrześniowe zgrupowanie przed meczami z Holandią i Finlandią, obecność Grosickiego na niej nie powinna dziwić. Powołanie dla "Grosika" jednak i tak wywołało olbrzymie poruszenie, a komentujący zwracają uwagę na jedno - do kadry wraca zawodnik, który nieco ponad dwa miesiące temu rozegrał pożegnalny mecz, co jest dosyć kuriozalną sytuacją.

"Grosicki w czerwcu: gra swój pożegnalny mecz w kadrze, wielka pompa, legenda repy odchodzi. Grosicki w sierpniu: jest na liście powołań. Kocham polską piłkę" - napisał w X (dawny Twitter) Szymon Szczepanik ze Sport.pl.

"A Kamila Grosickiego w kadrze to już zupełnie nie rozumiem. Raz - ten rozdział został zamknięty. Dwa - sam Grosicki nie gra już tak dobrze jak na starcie sezonu" - zauważył Jan Piekutowski z Meczyki.pl.

"Kamil Grosicki niczym Janne Ahonen... Kończy, a jednak wraca. O ile Szczęsny wrócił jedynie do piłki klubowej, a reprezentacji powiedział basta, o tyle Grosicki będzie miał drugie pożegnanie w kadrze. Co gorsza, następców brak" - to z kolei wpis Bartłomieja Majchrzaka z iGol.pl. Wtórował mu redakcyjny kolega Tomasz Hatta. "Grosicki to jakiś nowy zawodnik? Bo jeden już się żegnał z reprezentacją" - ironizował.

Tego typu wpisów jest więcej, a również kibice reprezentacji zwracają uwagę na absurd sytuacji, kiedy to piłkarz wraca do drużyny, z którą tak hucznie pożegnał się dwa miesiące temu.

Kamil Grosicki kończy karierę reprezentacyjną. WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV

Kamil Grosicki AFP

Kamil Grosicki Maciej Witkowski/REPORTER East News

Kamil Grosicki Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP