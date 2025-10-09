Partner merytoryczny: Eleven Sports

Czy to już dziś? Lewandowski przed wielką szansą, ale musi dokonać niemal niemożliwego

Piotr Jawor

Zadanie jest bardzo trudne, ale nie niemożliwe do wykonania. Jeśli Robert Lewandowski zdobędzie dziś trzy bramki w starciu z Nową Zelandią, to awansuje na pozycję wicelidera klasyfikacji strzelców reprezentacji narodowych wszech czasów. Spotkanie Polska - Nowa Zelandia dziś o godz. 20:45 na Stadionie Śląskim.

Robert Lewandowski musi zdobyć trzy bramki, by dogonić w klasyfikacji wszech czasów Romelu Lukaku
Robert Lewandowski musi zdobyć trzy bramki, by dogonić w klasyfikacji wszech czasów Romelu Lukaku Cesar Manso / AFP - Wojciech Olkusnik/East NewsAFP

Robert Lewandowski w reprezentacji Polski nie ma sobie równych pod względem strzelonych bramek. W 160 meczach zdobył 86 goli, a ostatniego miesiąc temu w spotkaniu z Finlandią.

Jeszcze niedawno wydawało się, że reprezentacyjny licznik napastnika Barcelony może zatrzymać się na dobre, gdy zrezygnował z gry w kadrze. Po objęciu sterów przez selekcjonera Jana Urbana wrócił jednak do gry i wciąż może śrubować kolejne rekordy.

Jakiś czas temu Lewandowski przyznał, że chodzi mu po głowie osiągnięcie granicy 100 bramek dla kadry i małymi krokami powoli się do tego zbliża. Polak do rywalizacji staje także z największymi piłkarzami w historii futbolu.

Lewandowski atakuje klasyfikacje strzelców wszech czasów

W klasyfikacji strzelców reprezentacji wszech czasów, Polak niedawno wyprzedził legendarnego Węgra Ferenca Puskasa i w europejskim zestawieniu wskoczył na trzecie miejsce, a w światowym jest na siódmym. W obu przypadkach przed napastnikiem Barcelony jest Romelu Lukaku, który zaliczył 89 trafień.

W Europie Lewandowski ma szansę zostać wiceliderem, ale by zrównać się z Lukaku, musiałby dziś w meczu z Nową Zelandią skompletować hattrick. Na pierwsze miejsce Polak już raczej nie ma szans, bo w zestawieniu przewodzi Cristiano Ronaldo, który na koncie ma już 141 trafień.

Portugalczyk prowadzi także w klasyfikacji światowej. Drugi jest Argentyńczyk Lionel Messi (114 goli), a trzeci Irańczyk Ali Daei (108). Czwarte miejsce zajmuje Sunil Chhetri z Indii (95), piąte Sunil Chhetri z Malezji (95), szóste Lukaku, a siódme Lewandowski.

Spotkanie towarzyskie Polska - Nowa Zelandia dziś o godz. 20:45. Z kolei w niedzielę Polacy walczą o punkty w eliminacjach do mistrzostw świata w wyjazdowym spotkaniu z Litwą (godz. 20:45).

