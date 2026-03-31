Czas na wielki bój o MŚ ze Szwecją. Oto skład Polski. Urban odsłonił karty

Reprezentacja Polski w piłce nożnej nie zdołała wywalczyć bezpośredniego awansu na piłkarskie mistrzostwa świata 2026. W związku z tym "Biało - Czerwoni" muszą przedzierać się przez dwustopniowe baraże, aby zagrać na boiskach w USA, Kanadzie i Meksyku.

W miniony czwartek podopieczni Jana Urbana pokonali 2:1 Albanię i tym samym awansowali do finału baraży. Ich rywalem będzie Szwecja, która bez większych problemów rozprawiła się z Ukrainą (3:1). Tym samym we wtorkowy wieczór Szwedzi i Polacy zagrają o jedno z ostatnich wolnych miejsc na tegorocznym mundialu.

Szwecja - Polska - Albania: Jan Urban wybrał, oto wyjściowy skład reprezentacji Polski

Na krótko przed pierwszym gwizdkiem, który planowo ma wybrzmieć o 20:45, ogłoszono wyjściowy skład reprezentacji Polski. Poniżej prezentujemy graczy, których selekcjoner Jan Urban wybrał do pierwszej jedenastki:

Grabara - Bednarek, Wiśniewski, Kiwior, Cash, Zalewski, Zieliński, Szymański, Kamiński - Lewandowski, Świderski.

Rozwiń

Skład reprezentacji Szwecji: Nordfeldt - Svensson, Lagerbielke, Starfelt, Lindeloef, Gudmundsson - Alanga, Ayari, Karlstroem, Nypgren - Gyokeres.

Szwecja - Polska. Przeżyj piłkarskie emocje wraz z Interią Sport.

Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo ze spotkania Szwecja - Polska w Interii Sport.

Jan Urban na meczu Polska - Albania Michal Dubiel Reporter

Robert Lewandowski Leszek Szymański PAP

Jan Urban Beata Zawadzka East News

LOTTO Chemik Police - PGE Budowlani Łódź. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport