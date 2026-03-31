Czas na wielki bój o MŚ ze Szwecją. Oto skład Polski. Urban odsłonił karty

Czas na wielki bój o MŚ ze Szwecją. Oto skład Polski. Jan Urban odsłonił karty

Piłkarska reprezentacja Polski stanie dzisiaj przed szansą wywalczenia awansu na piłkarskie mistrzostwa świata 2026. "Biało - Czerwoni" w Solnie zmierzą się ze Szwecją, a zwycięzca już na przełomie czerwca i lipca rywalizować będzie na boiskach USA, Kanady i Meksyku. Na nieco ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem Jan Urban ogłosił wyjściowy skład na ten bój.

Reprezentacja Polski w piłce nożnej nie zdołała wywalczyć bezpośredniego awansu na piłkarskie mistrzostwa świata 2026. W związku z tym "Biało - Czerwoni" muszą przedzierać się przez dwustopniowe baraże, aby zagrać na boiskach w USA, Kanadzie i Meksyku.

W miniony czwartek podopieczni Jana Urbana pokonali 2:1 Albanię i tym samym awansowali do finału baraży. Ich rywalem będzie Szwecja, która bez większych problemów rozprawiła się z Ukrainą (3:1). Tym samym we wtorkowy wieczór Szwedzi i Polacy zagrają o jedno z ostatnich wolnych miejsc na tegorocznym mundialu.

Paweł Nowak
Łukasz Olszewski
Paweł Nowak, Łukasz Olszewski

Szwecja - Polska - Albania: Jan Urban wybrał, oto wyjściowy skład reprezentacji Polski

Na krótko przed pierwszym gwizdkiem, który planowo ma wybrzmieć o 20:45, ogłoszono wyjściowy skład reprezentacji Polski. Poniżej prezentujemy graczy, których selekcjoner Jan Urban wybrał do pierwszej jedenastki:

Grabara - Bednarek, Wiśniewski, Kiwior, Cash, Zalewski, Zieliński, Szymański, Kamiński - Lewandowski, Świderski.

Skład reprezentacji Szwecji: Nordfeldt - Svensson, Lagerbielke, Starfelt, Lindeloef, Gudmundsson - Alanga, Ayari, Karlstroem, Nypgren - Gyokeres.

Szwecja - Polska. Przeżyj piłkarskie emocje wraz z Interią Sport.

Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo ze spotkania Szwecja - Polska w Interii Sport. Od samego rana informujemy na naszych łamach o tym, co dzieje się wokół starcia o mistrzostwa świata 2026.

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
mężczyzna w garniturze stoi na zielonej murawie stadionu piłkarskiego, wokół niego znajduje się wielu ludzi, a w tle widoczny jest tłum kibiców na trybunach
Jan Urban na meczu Polska - AlbaniaMichal Dubiel Reporter
piłkarz w biało-czerwonym stroju reprezentacji Polski z numerem 9 dynamicznie celebruje zdobycie gola, zaciśnięte pięści i wyraz radości na twarzy; obok niego inny zawodnik z numerem 14, wokół kibice wypełniający trybuny stadionu
Robert LewandowskiLeszek SzymańskiPAP
Mężczyzna w okularach ubrany w elegancki, ciemny garnitur i białą koszulę siedzi na stadionowym krześle o czerwonym oparciu, w tle szare i białe elementy ściany.
Jan UrbanBeata ZawadzkaEast News
LOTTO Chemik Police - PGE Budowlani Łódź. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja