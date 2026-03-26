Czas na wielki bój o MŚ z Albanią, oto skład Polski. Urban odsłonił karty

Paweł Czechowski

Piłkarska reprezentacja Polski staje dziś do rywalizacji w barażach strefy UEFA, które stanowią dla niej ostatnią szansę na awans na mistrzostwa świata 2026. W pierwszym - i miejmy nadzieję nie ostatnim - meczu w ich ramach "Biało-Czerwoni" mierzą się z Albanią. Oto skład wyjściowy na to spotkanie wybrany przez selekcjonera Jana Urbana!

Reprezentacja Polski w piłce nożnej nie zdołała zająć pierwszego miejsca w swojej grupie eliminacji do mistrzostw świata 2026 - "Biało-Czerwoni" wylądowali w tabeli na drugiej pozycji, za Holandią, która wyprzedziła ich o trzy punkty.

Jednocześnie jednak Polacy mają jeszcze jedną szansę na to, by przedrzeć się na mundial - a ścieżka ku turniejowi wiedzie w tym przypadku przez baraże strefy europejskiej, w których "Orły" zmierzą się 26 marca z Albanią.

A jednak to prawda ws. Ukraińców. Dlatego zrezygnowali z Warszawy. "Klimat"

Polska - Albania: Jan Urban wybrał, oto wyjściowy skład reprezentacji Polski

Na krótko przed pierwszym gwizdkiem, który planowo ma wybrzmieć o 20.45, ogłoszono oczywiście wyjściowy skład polskiej kadry. Poniżej prezentujemy graczy, których selekcjoner Jan Urban wybrał do pierwszej jedenastki:

Grabara - Kiwior, Bednarek, Kędziora - Skóraś, Zieliński, Szymański, Cash - Rózga, Lewandowski, Kamiński

Jak więc widać sprawdziły się doniesienia o sensacyjnym wystawieniu już od pierwszego gwizdka 19-letniego Filipa Rózgi. Warto zwrócić też uwagę na obecność Piotra Zielińskiego, który ostatnio miał drobniejsze problemy zdrowotne, czy w końcu na ustawienie pomiędzy słupkami Kamila Grabary kosztem Bartłomieja Drągowskiego.

Dla dopełnienia obrazu: Albańczycy wystąpią w składzie Strakosha - Mitaj, Djimsiti, Ajeti, Hysaj - Bajrami, Laci, Asllani - Shehu - Hoxha, Uzuni

Piłkarze jak gwiazdy rocka, trener z lepszego świata. Albańczycy straszą Polaków

Polska - Albania i Ukraina - Szwecja. Przeżyj piłkarskie emocje wraz z Interią Sport

Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo ze spotkania Polska - Albania w Interii Sport - link do niej znajduje się poniżej. Jednocześnie tutaj będzie dostępna relacja z rywalizacji Ukrainy ze Szwecją, która wyłoni rywala Polaków w potencjalnym finale baraży.

Urban ostatecznie zdecydował ws. Pietuszewskiego. Reakcja ekspertów nie pozostawia złudzeń

Robert Lewandowski o swojej przyszłości w reprezentacji Polski. Stanowcze słowa. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

