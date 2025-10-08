Czarne chmury nad Zielińskim. Jan Urban postawił sprawę jasno, ma kłopot

Od początku sezonu 2025/2026,Piotr Zieliński odgrywa dość marginalną rolę w drużynie Interu Mediolan. Polski pomocnik do tej pory zameldował się na murawie łącznie w pięciu meczach, co przełożyło się na zaledwie 121 minut.

Fakt, że "Zielu" dołożył asystę w starciu z Juventusem, niewiele tutaj zmienił. Polak w trzech kolejnych spotkaniach ligowych nie pojawił się na placu gry, dostając zaledwie 67 minut w meczu Ligi Mistrzów ze Slavią Praga. To sprawia, że wiele mówi się o możliwym odejściu Zielińskiego z Mediolanu, do czego na konferencji prasowej przed meczem z Nową Zelandią, miał okazję odnieść się Jan Urban.

Jan Urban wprost o Piotrze Zielińskim. Jaśniej się nie dało, "nie rozmawiałem z Piotrkiem"

Jeden z dziennikarzy zapytał selekcjonera reprezentacji Polski, czy ten miał okazję rozmawiać ze swoim podopiecznym o jego klubowej sytuacji i czy możemy spodziewać się transferu już zimą. Analiza przedstawiona przez Jana Urbana sugeruje jednak, że brak minut w klubie może przełożyć się również na jego sytuację w kadrze.

- Nie można jeszcze powiedzieć, że w najbliższej przyszłości nie będzie grał... Są to sytuacje trudne, bo jeśli ktoś nie gra przez krótki okres, to nie stracił formy meczowej - ale jeśli to się przeciąga, to brakuje rytmu meczowego i nie jesteś w stanie dać tego, co potrafisz - a w tym przypadku mówimy o grze w reprezentacji - stwierdził Urban jasno dając do zrozumienia, że sytuacja Zielińskiego może się rzucić cieniem na dyspozycję drugiej linii biało-czerwonych.

O ile faktycznie nie doszło do rozmów na linii Urban - Zieliński w sprawie sytuacji klubowej pomocnika, to selekcjoner nie ma wątpliwości, że piłkarz z takim doświadczeniem nie będzie miał kłopotów, aby znaleźć wyjście z tej sytuacji.

- Nie rozmawiałem z Piotrkiem o tym, czy on przejdzie gdzie indziej. Jest dorosły i ma swoich ludzi, którzy mu doradzają. Jest bardzo dobrym piłkarzem (...) musi się skoncentrować na walce o miejsce w podstawowej jedenastce, czy grania więcej minut w Interze. Zobaczymy, jak to wszystko mu się poukłada... - dodał selekcjoner.

Piotr Zieliński pierwszą okazję do tego, aby pokazać Janowi Urbanowi, że nadal jest ważnym piłkarzem, będzie miał już w czwartek, podczas towarzyskiego spotkania z Nową Zelandią. Relacja tekstowa prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu ANDREA DIODATO / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP