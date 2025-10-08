Czarne chmury nad Zielińskim. Jan Urban postawił sprawę jasno, ma kłopot
Przenosiny Piotra Zielińskiego z Napoli do Interu, miały być dla reprezentanta Polski szansą, jednak po zmianie na stanowisku trenera "Zielu" nie jest zawodnikiem, od którego rozpoczyna się ustalanie wyjściowej jedenastki mediolańskiej ekipy. To może rzucić się cieniem również na jego występy w kadrze. Jan Urban został zapytany o sytuację pomocnika i postawił sprawę jasno.
Od początku sezonu 2025/2026,Piotr Zieliński odgrywa dość marginalną rolę w drużynie Interu Mediolan. Polski pomocnik do tej pory zameldował się na murawie łącznie w pięciu meczach, co przełożyło się na zaledwie 121 minut.
Fakt, że "Zielu" dołożył asystę w starciu z Juventusem, niewiele tutaj zmienił. Polak w trzech kolejnych spotkaniach ligowych nie pojawił się na placu gry, dostając zaledwie 67 minut w meczu Ligi Mistrzów ze Slavią Praga. To sprawia, że wiele mówi się o możliwym odejściu Zielińskiego z Mediolanu, do czego na konferencji prasowej przed meczem z Nową Zelandią, miał okazję odnieść się Jan Urban.
Jan Urban wprost o Piotrze Zielińskim. Jaśniej się nie dało, "nie rozmawiałem z Piotrkiem"
Jeden z dziennikarzy zapytał selekcjonera reprezentacji Polski, czy ten miał okazję rozmawiać ze swoim podopiecznym o jego klubowej sytuacji i czy możemy spodziewać się transferu już zimą. Analiza przedstawiona przez Jana Urbana sugeruje jednak, że brak minut w klubie może przełożyć się również na jego sytuację w kadrze.
- Nie można jeszcze powiedzieć, że w najbliższej przyszłości nie będzie grał... Są to sytuacje trudne, bo jeśli ktoś nie gra przez krótki okres, to nie stracił formy meczowej - ale jeśli to się przeciąga, to brakuje rytmu meczowego i nie jesteś w stanie dać tego, co potrafisz - a w tym przypadku mówimy o grze w reprezentacji - stwierdził Urban jasno dając do zrozumienia, że sytuacja Zielińskiego może się rzucić cieniem na dyspozycję drugiej linii biało-czerwonych.
O ile faktycznie nie doszło do rozmów na linii Urban - Zieliński w sprawie sytuacji klubowej pomocnika, to selekcjoner nie ma wątpliwości, że piłkarz z takim doświadczeniem nie będzie miał kłopotów, aby znaleźć wyjście z tej sytuacji.
- Nie rozmawiałem z Piotrkiem o tym, czy on przejdzie gdzie indziej. Jest dorosły i ma swoich ludzi, którzy mu doradzają. Jest bardzo dobrym piłkarzem (...) musi się skoncentrować na walce o miejsce w podstawowej jedenastce, czy grania więcej minut w Interze. Zobaczymy, jak to wszystko mu się poukłada... - dodał selekcjoner.
Piotr Zieliński pierwszą okazję do tego, aby pokazać Janowi Urbanowi, że nadal jest ważnym piłkarzem, będzie miał już w czwartek, podczas towarzyskiego spotkania z Nową Zelandią. Relacja tekstowa prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.