Czarne chmury nad reprezentantem Polski. Porażka w Lidze Mistrzów, a teraz taki cios

Fenerbahce na tytuł mistrza Turcji czeka już od 2014 roku. Miniona kampania tylko przedłużyła oczekiwanie. Drużyna prowadzona przez Jose Mourinho zakończyła zmagania na drugim stopniu podium, co dało kolejne wicemistrzostwo kraju, a także prawo gry w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Drużyna, której jednym z podstawowych zawodników pozostaje Sebastian Szymański, w letnim okresie przygotowawczym pokazała się z dobrej strony. Internet obiegło nagranie, na którym legendarny portugalski szkoleniowiec podczas odprawy z zespołem głośno pochwalił reprezentanta Polski za jego postawę. Polak był traktowany jako jeden z ulubieńców Mourinho, który miał zawetować jego odejście z klubu. Szymańskim zainteresowane miały być liczne kluby włoskiej Serie A.

Fenerbahce z kolejnym nieudanym podejście do Ligi Mistrzów. Porażka kosztowała Mourinho posadę. To nie są dobre wieści dla Szymańskiego

Walkę o fazę ligową Champions League Fenerbahce rozpoczęło od dwumeczu z Feyenoordem Rotterdam. W Holandii zakończyło się porażką 1:2, co musiało wzbudzać wątpliwości. Rozwiał je rewanż, w którym Turcy rozbili przeciwnika aż 5:2. Dużo bardziej wymagająco zapowiadała się potyczka z Benfiką Lizbona.

O losach dwumeczu zadecydował jeden gol strzelony w rewanżu. Pierwsze spotkanie zakończone bezbramkowym remisem zapowiadało nieustępliwą walkę do końca. Awans Portugalczyków przypieczętował zawodnik, który w przeszłości był związany z największym rywalem Fenerbahce. Kerem Akturkoglu, bo o nim mowa, do Benfiki trafił z Galatasaray, barwy którego reprezentował przez cztery lata.

Fenerbahce po raz ostatni w fazie grupowej Ligi Mistrzów grał w sezonie 2008/09. Tak długa absencja musi boleć wszystkich związanych z klubem. Klęski z Benfiką władze klubu nie miały zamiaru wybaczyć. W piątkowy poranek oficjalnie ogłoszono rozstanie z Jose Mourinho. Portugalski trener kolejne nieudane podejście do najważniejszych rozgrywek przypłacił posadą.

Nie są to dobre wieści dla Sebastiana Szymańskiego. Nie jest powiedziane, że nowy trener nie będzie chciał stawiać na reprezentanta Polski. Trudno jednak nie mieć wrażenia, że za kadencji Mourinho jego pozycja w zespole była bardzo mocna. Spekulacje mogą się wzmóc po kiepskim występie w środowym spotkaniu, po którym turecki "X" obiegła kompilacja z nieudanymi zagraniami polskiego pomocnika.

