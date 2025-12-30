Przez lata Maximillian Oyedele widniał w świadomości polskich kibiców jako potencjalny talent szkolony od lat w akademii słynnego Manchesteru United. Naocznie o skali jego potencjału mogliśmy się przekonać, gdy pomocnik trafił do warszawskiej Legii. Urodzony w Anglii zawodnik miał bardzo udane wejście do Ekstraklasy, co błyskawicznie zaowocowało powołaniem do seniorskiej reprezentacji Polski.

Ówczesny selekcjoner Michał Probierz nie obawiał się postawić na nieopierzonego zawodnika, dając mu szansę debiutu w spotkaniu Ligi Narodów z Portugalią. I to od pierwszej minuty. Kilka dni później Oyedele zagrał jeszcze raz, tym razem wchodząc z ławki w starciu z Chorwacją. Później był jeszcze powoływany, lecz póki co nie zagrał kolejnych spotkań w seniorskiej reprezentacji.

W Legii Oyedele zbyt długo nie zabawił. Przed sezonem 20-latek przeszedł do francuskiego RC Strasbourg, który był jednym z przeciwników Jagiellonii Białystok w niedawno zakończonej fazie ligowej Ligi Konferencji. Polak w tym starciu nie wystąpił, lecz problem w jego przypadku jest znacznie szerszy.

Oyedele w ogromnych tarapatach. Wisi nad nim widmo operacji

Oyedele w barwach Strasbourga zagrał zaledwie 23 minuty. Wszystkiemu winne są urazy, które uniemożliwiają Polakowi grę od dłuższego czasu. Trener francuskiego klubu Liam Rosenior w październiku pochlebnie wyrażał się na temat 20-latka, nie przekreślając jego szans.

- Oyedele? - Jest kontuzjowany. To bardzo dobry zawodnik, dlatego go tu ściągnęliśmy latem. Miał świetny czas w Legii, wiemy jak dobrym jest zawodnikiem. Obecnie jest kontuzjowany, ale jest w moich planach. To świetny zawodnik, jak wróci do zdrowia, będzie w mojej rotacji, bo bardzo w niego wierzę - stwierdził Liam Rosenior.

Od tych słów minęło już sporo, a problemy zdrowotne wciąż są głównym problemem Oyedele. Selekcjoner naszej młodzieżówki Jerzy Brzęczek zdradził, że chodzi o problemy z pachwinami oraz przywodzicielami. W przypadku Polaka zdecydowano się na leczenie zachowawcze.

Jak informuję portal "transfery.info" sytuacja Oyedele może pogorszyć się jeszcze bardziej. W styczniu sztab Strasbourga ma podjąć decyzję dalszego leczenia Polaka. Jeżeli dojdzie do operacji, to Oyedele na pewno nie zagra już w tym sezonie. Według dziennikarza Bouchaiba Hailouiego cytowanego przez "transfery.info" jest to z pewnością realny scenariusz.

Jednocześnie ekspert nie miał zbyt pochlebnej opinii na temat dwukrotnego reprezentanta Polski. - Był bardzo rozczarowujący w okresie przygotowawczym. Czy miało to związek z kontuzją, którą leczył przez kilka miesięcy? Moim zdaniem nie jest na poziomie Ligue 1 - rzekł na łamach "transfery.info".

Maxi Oyedele Photo by Antonin Utz/Icon Sport Newspix.pl

Maxi Oyedele ZUMA/NEWSPIX.PL AFP