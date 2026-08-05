Jednym z największych sponsorów Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz reprezentacji Polski była firma InPost. Współpraca trwająca od 2022 roku była przedłużona aż do lata 2026 roku. Wraz z upływem tego okresu jasnym się stało, że polska kadra będzie miała nowego sponsora strategicznego.

O zakończeniu współpracy obu podmiotów poinformował w środę portal "sportmarketing.pl". Niedługo później doniesienia te potwierdził również PZPN. Na oficjalnej stronie polskiego związku obwieszczono, że z końcem lipca wszystkie zapisy umowy zostały wypełnione.

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Kulesza i Wachowski pożegnali się z InPostem. PZPN ma teraz duży problem

- Cieszę się, że wspólnie mogliśmy realizować projekty ważne dla całego środowiska piłkarskiego. Szczególnie zapamiętamy inicjatywy skierowane do młodych zawodniczek, takie jak wyjątkowa akcja z listami reprezentantek Polski do samych siebie z dzieciństwa, ale także wiele innych działań, które budowały więź między reprezentacją a kibicami. Dziękujemy InPost za wszystkie wspólne chwile i zaangażowanie w rozwój polskiej piłki - podsumował czteroletnią współpracę prezes PZPN Cezary Kulesza.

Zakończenie współpracy z InPostem rodzi duży problem dla polskiej federacji. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez "sportmarketing.pl" firma ta była zdecydowanie największym sponsorem polskiej kadry, biorąc pod uwagę wszystkie prywatne podmioty.

Już w 2022 roku Sebastian Staszewski na łamach Interii Sport ujawnił, że był to drugi najwyższy kontrakt w historii PZPN (tuż po umowie z Lotosem), co czyniło go najdroższym porozumieniem z prywatną firmą. Według szacunków "sportmarketing.pl" wygaśnięcie kontraktów wywoła w budżecie związku wyrwę wynoszącą około 10 milionów złotych rocznie.

- Współpraca z InPost była dla PZPN ważnym potwierdzeniem, że federacja jest wiarygodnym i profesjonalnym partnerem dla największych oraz najbardziej wymagających marek. W ostatnich latach konsekwentnie budowaliśmy najwyższe standardy zarządzania, obsługi partnerów i realizacji projektów komercyjnych. Dzisiejszy PZPN posiada kompetencje oraz zaplecze organizacyjne, które pozwalają skutecznie współpracować z największymi podmiotami biznesowymi i wspólnie tworzyć wartość wykraczającą poza tradycyjny sponsoring sportowy - powiedział Sekretarz Generalny PZPN Łukasz Wachowski.



