Czarna seria reprezentacji Polski. Zepsuty jubileusz. To nie tak miało wyglądać

To był mecz obarczony podwójnym jubileuszem. Reprezentacja Polski rozgrywała 50. spotkanie na PGE Narodowym. Z kolei dla Jana Urbana był to 10. występ w roli selekcjonera.

Szef kadry po raz pierwszy przystępował do spotkania w tak nieprzychylnym klimacie. Do tej pory cieszył się ogromnym kredytem zaufania. Po niedzielnej porażce z Ukrainą (0:2) musiał odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości - ostrze krytyki poharatało również jego.

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Piłkarze obu zespołów zadbali, by od premierowych minut z murawy nie wiało nudą. Już w pierwszej akcji Kamil Grabara zagrał wprost pod nogi Akora Adamsa i mieliśmy sporo szczęścia, że nie zakończyło się to katastrofą. W odpowiedzi Jakub Kamiński po centrze Nicoli Zalewskiego uderzał głową, ale trafił tylko w boczną siatkę.

Goście byli bliscy bramki samobójczej po kąśliwie wykonanym rzucie rożnym Sebastiana Szymańskiego. Po chwili ciosem w twarz potraktowany został Robert Lewandowski, co skutkowało rzutem wolnym. A to wszystko... jeszcze przed upływem kwadransa.

Kiedy w polu karnym upadł Karol Świderski, wydawało się, że arbiter za moment podyktuje "jedenastkę". Nic takiego jednak nie nastąpiło. Zamiast tego składną akcję przeprowadzili Nigeryjczycy - w pole bramkowe swobodnie wbiegł Terem Moffi i bez kłopotów sfinalizował dogranie z bocznego sektora boiska.

Po tej akcji długo trwała analiza VAR. Ostatecznie arbiter wskazał na środek boiska, nie dopatrując się ofsajdu asystującego Mosesa Simona. 23. minuta i 0:1.

Stracony gol był rezultatem fatalnej postawy bloku obronnego. Z polskiego zespołu momentalnie uszło powietrze i długimi fragmentami byliśmy dla przeciwnika tylko tłem. Niewiele brakowało, a krótko przed przerwą rywale znaleźliby drogę do bramki po raz drugi. Technicznie uderzał Tochukwu Nnadi, a Grabara zmienił tor lotu piłki z najwyższym trudem - interweniując końcami palców.

Na przerwę schodziliśmy jednak z remisem. W doliczonym czasie gry po centrze z kornera futbolówka trafiła do Zalewskiego, ten mocno wstrzelił ją w pole bramkowe, a tam w tempo nogę przystawił Kacper Potulski i było 1:1. Dla 18-latka to dopiero drugi występ w kadrze, debiutował przed trzema dniami.

W przerwie Nigeryjczycy dokonali aż sześciu zmian. Wśród dublerów pierwszoplanową postacią okazał się Paul Onuachu. Już po 10 minutach po jego strzale głową piłka minęła naszą bramkę nieznacznie, Grabara byłby bezradny przy odrobinie lepszej precyzji.

Znakomitą szansę na wyrównanie miał Lewandowski, który po fatalnym zachowaniu defensora rywali znalazł się w sytuacji sam na sam z golkiperem. Uderzył jednak fatalnie. Stojący między słupkami Maduka Okoye przydusił piłkę łydką i skończyło się na strachu.

Gdy do końcowego gwizdka pozostawał mniej niż kwadrans, decydujący cios zadali goście. W zasadzie dostali prezent - ręką w polu karnym zagrywał Kacper Kozłowski. Arbiter analizował tę sytuację na monitorze VAR i ostatecznie wskazał na "wapno".

Niezawodnym egzekutorem okazał się Onuachu. Uderzył w środek bramki, Grabara poszedł w ciemno do boku. Wydawało się, że w taki sposób doszło do rozstrzygnięcia losów spotkania.

Tymczasem w piątej minucie doliczonego czasu gry strzałem rozpaczy do wyrównania doprowadził Przemysław Wiśniewski. Huknął z blisko 30 metrów i zrobiło się 2:2.

Selekcjonerski bilans Urbana? Na tę chwilę to pięć zwycięstw, trzy remisy i dwie porażki. Notujemy trzeci z rzędu mecz bez wygranej i coraz częściej słychać głosy, że z taką grą defensywną w finałach MŚ i tak nie mielibyśmy czego szukać.

Dwa czerwcowe potknięcia mają tylko jeden pozytywny aspekt - pozwoliły pogodzić się z przegranym barażem o mundial.

Statystyki meczu Polska 2 - 2 Nigeria Posiadanie piłki 51% 49% Strzały 13 10 Strzały celne 8 5 Strzały niecelne 3 3 Strzały zablokowane 2 2 Ataki 83 73

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